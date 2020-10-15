Ушли с работы, а зарплатную карточку не закрыли. Что может случиться?

Уже давно у нас существует закон, который закрепил право работника самому выбирать, на какую карточку получать зарплату. Надо просто дать реквизиты своего банковского счета бухгалтерии, и они официально не могут отказать.

Правда, бюджетники также по закону могут получать зарплату только на счет, к которому привязана карта «Мир».

Остальные люди формально свободны в выборе, но иногда зарплатный проект навязывается в добровольно-принудительном порядке. Иногда можно выбрать — зарплатная карта или своя.

Кстати, первый вариант тоже бывает выгодным. Например, банк делает какую-то карточку для зарплатников бесплатной безо всяких условий, в то время как клиенту с «улицы» для бесплатности надо оплачивать с карты покупки на 15 тыс. рублей, например. Или же хранить деньги на карте.

Но вот человек уволился — что может случиться, если не закрыть зарплатную карту?

Платное обслуживание

Некоторые карточки имеют специальный бесплатный тариф для зарплатников. А для всех остальных карта может быть платной, если не выполнять какие-то условия. Или таких условий нет и продукт в принципе платный.

Комиссию за обслуживание могут снять тут же или позже — например, спустя месяц после ухода с работы.

Технический овердрафт

У некоторых дебетовых карт есть технический овердрафт. А моя личная статистика показывает, что на зарплатных картах такая опция встречается особенно часто.

Технический овердрафт — это не кредитный лимит, это возможность карты уйти в минус, если банк снимет плату за обслуживание или если вы заплатите с рублевой карты в валюте за границей или в зарубежном интернет-магазине. Нам приходит смс о трате определенной суммы или о снятии каких-нибудь евро или турецких лир в банкомате. Фактический курс покупки рассчитывается через несколько дней, и при изменении курса банки снимают дополнительную сумму втихаря. Никаких смс уже не приходит. Просто баланс счета уменьшается — он может уйти в минус по техническому овердрафту.

Если вы ушли с работы и положили карточку на полку, а у нее появилось платное обслуживание, то банк может снять эту плату в минус по счету. И на эту сумму будут капать проценты. По овердрафту они могут быть даже больше, чем по кредитным картам вне грейс-периода.

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Платные услуги

Иногда банки в рамках зарплатного проекта предлагают компаниям какие-то небольшие бонусы для сотрудников. Это могут быть пониженные ставки по кредитам, повышенные по депозитам, а еще — мелкие платные услуги становятся бесплатными.

Например, могут дать как бонус бесплатное смс-информирование. Допустим, так оно будет стоить по карте 50 рублей в месяц. После окончания зарплатного проекта банк может снимать по незакрытой карте эту сумму в минус. И будет технический овердрафт, про который я написала выше.

Тут я перечислила возможные риски, в то же время может такое случиться, что ваша зарплатная карточка и так бесплатна безо всяких условий. Тогда можно спокойно продолжать ей пользоваться и дальше. Уточнить информацию можно на сайте банка, почитав файлы с тарифами. А еще можно им позвонить на линию поддержки и задать вопрос.