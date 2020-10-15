Как внести изменения в устав ООО

Единственным учредительным документом ООО, согласно ст. 12 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об ООО», является устав. Устав содержит обязательный перечень идентификационных признаков ООО:

полное и сокращенное наименование;

его местонахождение;

величину уставного капитала (УК).

Кроме того, в уставе подробно прописываются нормы, в соответствии с которыми действует общество. Это сведения:

о правах и обязанностях участников;

о составе и компетенции его органов для решения различных вопросов, в том числе о порядке принятия решений, о последствиях выхода участника из ООО, если такое право предусмотрено уставом, о переходе доли или части доли в УК общества к другому лицу;

другие сведения.

Какие изменения можно вносить в устав ООО

Закрытого перечня случаев, требующих внесения изменений в устав ООО, закон не содержит. После создания ООО необходимо сообщать обо всех изменениях, вносимых в его устав. Непредставление сведений об изменениях, внесенных в устав ООО, грозит ответственностью по п. 4 ст. 14.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от пяти до десяти тыс. рублей.

Самыми частыми событиями, при наступлении которых необходимо менять устав, являются изменения: местонахождения ООО;

компетенции общего собрания участников ООО;

срока действия ревизионной комиссии;

размера УК;

вида деятельности ООО в случае, если в уставе перечислены виды деятельности, которыми вправе заниматься ООО и отсутствует фраза, позволяющая ООО заниматься иными видами деятельности. То есть это все те изменения, которые вносятся в ЕГРЮЛ.

Есть изменения, которые не подлежат внесению в реестр. К ним относятся:

приведение устава в соответствие с Законом от 30.12.2008 № 312. Это требование распространяется на ООО, созданные до 01.07.2009 и до сих пор не перерегистрировавшие свой устав. Уставы таких обществ имеют силу лишь в части, не противоречащей закону, поэтому их придется рано или поздно изменить. Кроме того, несоответствие устава закону № 312 не позволит зарегистрировать в налоговой иные изменения;

изменения отдельных положений устава, оставленных законом об ООО на усмотрение его участников. Это число голосов участников, необходимых для принятия решений, срок, на который создается ООО, ограничение максимальных размеров долей участников и другие вопросы;

приведение устава ООО в соответствие с поправками ГК РФ 2014 года. Независимо от того, внесены или нет положения новых статей ГК РФ о правах и обязанностях участников ООО в устав, они будут работать. Поэтому вносить их в устав необязательно. При этом есть положение, которое потребует изменить устав. Оно изложено в статье 67.1 ГК РФ. Это обязательное нотариальное удостоверение решения общего собрания участников ООО, которое будет действовать по умолчанию. В этом случае на каждое общее собрание не нужно будет приглашать нотариуса. Достаточно прописать в уставе другой способ удостоверения решения. Это может быть подписание протокола всеми участниками или их частью, фиксация собрания в виде аудио- или видеосъемки.

Какие документы нужны для оформления изменений

Изменения в уставе подлежат госрегистрации в налоговой инспекции. Оформить их можно двумя способами: либо созданием новой версии устава ООО, либо выпуском отдельного приложения к нему.

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Список документов для регистрации изменений изложен в п. 1 ст. 17 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ о госрегистрации юрлиц и ИП:

1. Решение о внесении изменений в устав ООО. По статье 36 закона об ООО решение принимается на собрании участников в общем порядке. Если в обществе один участник, решение принимается единолично и, согласно ст. 39 закона об ООО, оформляется письменно. Алгоритм действия будет следующим:

созвать общее собрание участников в порядке, изложенном в ст. 36 закона об ООО;

провести собрание и принять решение о внесении изменений в устав. Согласно пункту 8 ст. 37 закона об ООО, положительное решение принимается при достижении не менее 2/3 общего количества голосов участников ООО, если иное не прописано в уставе;

оформить решение в виде протокола и подписать у председателя и секретаря собрания — п. 3 ст. 181.2 ГК РФ.

2. Изменения в уставе (устав в новой редакции) в одном экземпляре.

3. Заявление по форме № Р13001, установленной Приказом ФНС РФ от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. Данный приказ утратит силу с 25.11.2020. Начиная с этого момента, заявление нужно будет заполнять по форме № Р13014, утвержденной Приказом ФНС РФ от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

4. Квитанция об оплате госпошлины в размере 800 рублей (пп. 1 и 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Этот документ необязателен. Если документы направляются в электронной форме, платить госпошлину не придется.

Как зарегистрировать изменения в уставе

Согласно пункту 1 ст. 18 закона о госрегистрации юрлиц и ИП и п. 4 ст. 12 закона об ООО, для государственной регистрации изменений устава нужно подать пакет документов в регистрирующую налоговую инспекцию.

Способы подачи указаны в п. 1 ст. закона о госрегистации юрлиц и ИП:

путем личного визита директора или доверенного лица в налоговую инспекцию;

через МФЦ, в случае если в конкретном МФЦ такая услуга оказывается;

по почте заказным письмом с описью вложения;

через портал госуслуг или через интернет-сервис ФНС, если документы подаются в электронной форме. Порядок отправки электронных документов утвержден Приказом ФНС РФ от 12.08.2011 № ЯК-7-6/489@. Отправляемые таким образом документы должны быть заверены усиленной квалифицированной ЭЦП;

через нотариуса — исключительно при личном обращении к нему заявителя и за отдельную плату (п. 1 ст. 9 закона о госрегистрации юрлиц и ИП, ст. 22, 86.3 «Основ законодательства о нотариате»). В этом случае нотариусу необходимо дополнительно предоставить свидетельство ОРГН, свидетельство о присвоении ИНН (КПП), документ, подтверждающий полномочия директора (решение (протокол о назначении или приказ о вступлении в должность), действующий устав, паспорт директора.

В зависимости от способа подачи заявителю или его представителю в качестве подтверждения отправки выдается либо направляется по электронной почте расписка.

Если у налоговой представленные документы не вызовут сомнений в достоверности, то через пять рабочих дней изменения в уставе ООО будут зарегистрированы. Иногда налоговый орган может потребовать дополнительные разъяснения и документы (например, при смене адреса могут запросить документы об аренде помещения либо свидетельство о праве собственности). По результатам госрегистрации изменений в устав ООО заявителю по истечении пяти рабочих дней будут направлены следующие документы:

лист записи в ЕГРЮЛ по форме № Р50007, утвержденной Приказом ФНС РФ от 12.09.2016 № ММВ-7-14/481@;

экземпляр устава с пометкой налоговой.

Обратите внимание: указанные документы будут направлены заявителю исключительно в электронном формате на электронную почту, указанную в ЕГРЮЛ, а также по электронному адресу, указанному при подаче документов. Получить документы (лист по форме № Р50007 и экземпляр устава с отметкой ИФНС) на бумаге можно только по отдельному запросу, да и то не сами документы, а свидетельства, подтверждающие содержание их электронных аналогов, и в случае, если заявитель воспользовался услугами МФЦ, почты или представил пакет документов непосредственно в инспекцию.

Если подача документов производилась через нотариуса, после процедуры регистрации, он выдаст документ, подтверждающий равнозначность бумажного документа его электронному аналогу — п. 3 ст. 11 закона о госрегистрации юрлиц и ИП.