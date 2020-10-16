Наблюдение за сотрудниками — нарушение личного пространства или вынужденная необходимость?

Информационная безопасность — очень важный аспект жизни любой компании. Международная корпорация, бизнес средней руки, небольшой стартап — все активно сражаются на информационном поле за своё спокойствие, потому что без него ни одна организация попросту не выживет. Все следят за новинками в сфере ИБ и стараются их применять в своей деятельности по мере возможностей.

Подобные мероприятия не прошли мимо сотрудников. Компании начали активно внедрять различные методики наблюдения за своими сотрудниками. Кто-то считает, что это необходимо, а кто-то, наоборот, утверждает, что это неэтично. Так кто же прав?

Зачем наблюдать за сотрудниками?

Причин для наблюдения за сотрудниками может быть много. Основными являются:

мониторинг эффективности работы сотрудника. Если сотрудник большую часть времени проводит не за работой, то это может негативно сказаться на результатах работы

сотрудники могут оказаться «кротами». Сотрудник может выносить конфиденциальную информацию за пределы организации по разным причинам, но в любом случае контролировать и пресекать подобного рода инциденты важно;

отслеживание соблюдения сотрудниками политики компании при общении с клиентами. Если сотрудник в общении с клиентами выражается в грубой форме, фамильярничает или говорит о том, в чём не разбирается вместо переключения клиента на компетентного сотрудника, впечатление о компании может остаться у клиента далеко не самое лучшее;

оптимизация рабочего процесса. Пронаблюдав алгоритмы действий сотрудника, можно дать ему конструктивные советы, которые помогут ему справляться с задачами лучше и быстрее.

Как можно наблюдать за сотрудниками?

Способов наблюдения за сотрудниками тоже довольно много и с развитием технологий их становится всё больше. Вот самые частые:

простое физическое наблюдение. За рядовыми сотрудниками иногда «приглядывает» условный тимлид, особенно когда идёт бурное обсуждение задач или активная работа над ними;

наблюдение через камеры. Одновременно является мерой безопасности и способом отслеживания действий сотрудников. Но зачастую оборудовать помещения камеры так, чтобы на них было видно всю рабочую зону, сложно и довольно дорого, поэтому полностью проследить действия сотрудника в течение дня только по камерам сложно;

специальное ПО. Такие программы могут устанавливаться отдельно, а могут быть частью более крупного продукта, например, DLP-системы. Функционал у такого ПО очень широкий:

скриншоты рабочего стола;

наблюдение через веб-камеру;

запись разговоров через микрофон;

трекинг интернет-активности;

отслеживание активности приложений;

запись напечатанного текста с помощью кейлоггера;

перехват переписок на различных платформах (почта, мессенджеры, соцсети);

контроль и мониторинг перемещения и доступа к файлам и т.д.

Какие могут возникнуть проблемы и как их решить?

Как сказал один уважаемый персонаж одного старого фильма, «с большой силой приходит большая ответственность». И наблюдение за сотрудниками как раз немаленькая сила.

Прежде всего, вопрос в возможном доступе к персональным данным, если, например, специальное ПО устанавливается на личные устройства сотрудника. Например, перевели человека на удалёнку, что делать? Вроде и работать надо, а вроде и условного ноутбука на «выдать домой» нет. Да и если стоит полный перехват трафика на рабочем месте, то дома это отследить, кажется, невозможно.

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Но всё-таки это сделать возможно.

Чтобы не устанавливать подобного рода программы на личные девайсы сотрудников, достаточно настроить удалённое подключение к рабочей машине на их рабочем месте. А если необходимо фильтровать весь трафик, то можно настроить подключение к VPN. Сотрудник будет начинать рабочий день с включения VPN, а в конце рабочего дня его просто выключит. И волки сыты, и овцы целы.

С этими проблемами работать сложнее всего и единственный вариант для их решения — это объяснить сотрудникам, что наблюдение в основном проводится для сохранения конфиденциальных данных в безопасности и что привычный ритм работы сотрудников это никак не затронет.