Право на защиту у налогоплательщика: что про него нужно знать

В последние годы суды все чаще становятся на сторону налоговых органов при рассмотрении дел, связанных с уплатой налогов и иных платежей в бюджет.

Если в период с 2016 по 2018 гг. ФНС выигрывала около 80% споров с налогоплательщиками, то 2019 г. уже 85,4 %, а за 1 квартал 2020 г. так и вовсе 90% побед на стороне налоговиков.

А ведь суммы доначислений (по данным ФНС) за одну выездную проверку составили:

2017 год - 15,4 млн. руб.

2018 год - 21,7 млн. руб.

2019 год - 33,5 млн. руб.

Если рассмотреть сложившуюся ситуацию более внимательно, то окажется, что победы налоговиков объясняются не только повышением качества их работы, но и помощью со стороны судебной системы.

Думаю, все знают, что судья должен принимать решение на основании закона и своего внутреннего убеждения. Но в том-то и дело, что внутреннее убеждение судьи формируется на основе выступления участников судебного процесса и тот из участников кто более убедителен, тот и получает шанс на победу в споре.

Если до 2018 года возможности налоговых органов и налогоплательщиков для представительства в суде были более или менее равными, то начиная с 2019 года возможности изменились.

Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ были внесены изменения в гл. 6 "Представительство в арбитражном суде" АПК РФ. В настоящее время представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде только адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности, ну и конечно лично руководитель юридического лица.

После вступления в силу изменений в АПК, суды не стали допускать к участию в процессе иных представителей налогоплательщиков - бухгалтеров, финансистов. Практически всех тех, кто хорошо владеет знаниями в налоговом праве, может дать убедительные пояснения и воздействовать на «внутренне убеждение судьи». Представителями налоговых органов в суде являются юристы, обычно имеющие уже значительный опыт работы с данной категорией дел, что и показала статистика последнего времени.

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Такая ситуация не могла быть принята налогоплательщиками и они пытались отстоять свои права, но только недавно Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 16 июля 2020 г. N 37-П разъяснил, что работник организации, обладающий специфическим знаниями о деятельности компании, может представлять интересы предприятия даже если у него нет юридического образования. Но при обязательном условии, что в процессе участвует хотя бы еще один представитель, который соответствует требованиям главы 6 АПК о представительстве.

Такое решение принял Конституционный суд по жалобе ООО «Александра» и его исполнительного директора К.В. Бударина.

Документ: Постановление КС РФ от 16.07.2020 N 37-П "По делу о проверке конституционности части 3 статьи 59, части 4 статьи 61 и части 4 статьи 63 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Александра" и гражданина К.В. Бударина

Примечание: КС высказался по налоговым спорам, но это Постановление применимо к любым судебным спорам где участники юрлица и ИП

Фабула дела:

У ООО «Александра» возник налоговый спор, представителями общества в суде были лица, соответствующие требованиям главы 6 АПК к представителям. Но К.В. Бударина Арбитражный суд Дальневосточного округа не допустил к участию в деле как представителя по доверенности. Суд посчитал его не соответствующим требованиям закона, Бударин К.В. не осуществлял функции единоличного исполнительного органа, не подтвердил наличие юридического образования или ученой степени.

Сам Бударин К.В. считал, что он как исполнительный директор глубоко осведомлен о деятельности общества, раньше успешно выступал представителем, может дать ценную информацию суду, поэтому запрет на участие в процессе ограничивает права общества.

КС не стал признавать оспариваемые нормы АПК о представительстве не соответствующими Конституции, но позицию К.В. Бударина поддержал.

По мнению КС, нормы АПК о представительстве — это не ограничения, а минимальный стандарт обеспеченности участников арбитражного процесса квалифицированной юридической помощью.

Правила АПК не запрещают юридическому лицу иметь несколько представителей. При этом минимальному стандарту должен отвечать хотя бы один представитель. А невозможность привлечь в качестве представителей лиц, которые связаны с организацией и в силу корпоративного участия, имущественных, трудовых отношений и потому способны оказывать влияние на ее деятельность, ведет к несоразмерному ограничению права организации довести до суда свою позицию. Например, такие лица зачастую обладают практическими знаниями о работе организации и могут оказать не менее, а зачастую и более компетентную помощь, чем профессиональные юристы.

Абсолютно справедливо КС отметил что, такой исключительно формальный критерий, как наличие высшего юридического образования либо ученой степени в области права, а равно адвокатского статуса, не дает реальной гарантии оказания представителем эффективной помощи, поскольку многообразие споров, входящих в компетенцию арбитражных судов, сложность в регулировании отдельных правоотношений позволяют утверждать, что даже самый опытный адвокат не может быть достаточно компетентным во всяком арбитражном деле.

Во многих случаях о необходимой квалификации для ведения дела может свидетельствовать наличие у лица, вовлеченного в деятельность представляемой организации, не столько юридического, сколько иного специального образования. Работники организации, осведомленные о специфике ее деятельности и являющиеся специалистами в прикладных сферах (таможенное, банковское, страховое дело, антикризисное управление, бухгалтерский учет и др.), зачастую могут оказать по соответствующим категориям споров не менее компетентную помощь.

Кроме того, отсутствие возможности привлечь в качестве представителей (наряду с адвокатами и другими лицами, имеющими высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности) тех лиц, которые связаны с организацией и в силу корпоративного участия, имущественных, трудовых отношений способны оказывать влияние на ее деятельность, вело бы к несоразмерному ограничению права участвующей в деле организации довести до суда свою позицию в тех случаях, когда организация заинтересована в представлении суду их объяснений, поскольку привлечение к участию в деле этих лиц в ином процессуальном статусе (предполагающем независимое содействие правосудию - в качестве свидетеля, специалиста) невозможно либо затруднительно, принимая во внимание наличие у них обусловленной такой связью прямой или косвенной заинтересованности в исходе дела.