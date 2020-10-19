Как ИП получить налоговый вычет

Предприниматели, применяющие ОСН, вправе скорректировать свои доходы на вычеты по НДФЛ. Помимо этого, если ИП-спецрежимники получают доходы вне рамок коммерческой деятельности, то они также вправе применить вычеты.

На какие НДФЛ-вычеты могут рассчитывать ИП и как ими воспользоваться, пойдет речь в нашей статье.

Профессиональный налоговый вычет для ИП

Статья 221 НК РФ дает возможность ИП уменьшить доходы, полученные в рамках коммерческой деятельности, на величину расходов. То есть индивидуальный предприниматель может воспользоваться так называемым профессиональным налоговым вычетом. Расходы, на которые корректируются налогооблагаемые доходы ИП, определяются согласно главе 25 НК РФ.

При этом НК РФ содержит критерии, которые нужно учесть при включении расходов в состав профвычета:

расходы должны быть подтверждены документами. В противном случае вычет ограничен 20 процентов дохода предпринимателя;

расходы произведены для коммерческой деятельности ИП, то есть они не связаны с его семейными тратами.

Кроме того, в состав профвычета включаются страховые взносы на ОПС и ОМС, которые были начислены и уплачены ИП за соответствующий период, а также сумма имущественного налога, при условии, что объект используется в бизнесе ИП.

Следует отметить, что индивидуальный предприниматель вправе учесть расходы на использование имущества, приобретенного до регистрации ИП. Важно, чтобы в дальнейшем объект применялся в коммерческой деятельности. Налоговики не против этого (письмо от 25.07.2013 № ЕД-4-3/13609@).

Имущественный налоговый вычет

Порядок предоставления имущественных вычетов регламентирует статья 220 НК РФ. ИП вправе получить вычет при продаже и покупке имущества.

Рассмотрим по порядку.

Вычет налога при продаже имущества предоставляется в следующих размерах:

1 млн рублей — при продаже жилья, бывшего в собственности менее пяти лет;

250 тыс. рублей — при продаже иной недвижимости, а также продаже движимого имущества, находившегося в собственности менее 3 лет.

Обратите внимание: данный вычет не положен ИП, если имущество использовалось в бизнесе.

Вычет налога при покупке или строительстве жилья ограничен 2 млн рублей. Если недвижимость приобретена в ипотеку, то налогоплательщику полагается вычет по процентам, уплаченным банку. Данный вычет предоставляется в размере 3 млн рублей. Указанные вычеты не предусматривают их повторного получения. То есть если ИП ранее воспользовался вычетом при покупке квартиры, то получить его при строительстве дома уже не получится.

Стандартный вычет для индивидуального предпринимателя

Стандартные вычеты согласно нормам ст. 218 НК РФ подразделяются:

на вычеты, предоставляемые налогоплательщику (500 и 3 тыс. рублей положены отдельным категориям налогоплательщиков, таким как герои СССР, герои РФ, лица, перенесшие болезни вследствие чернобыльской катастрофы, и другие);

на вычеты, предоставляемые на детей (на первого и второго ребенка — 1 400 рублей, на третьего и последующих — 3 тыс. рублей, на ребенка-инвалида — 12 тыс. рублей).

В целях получения детского вычета действуют ограничения:

доход налогоплательщика, рассчитанный нарастающим итогом, не может превышать 350 тыс. рублей. Начиная с месяца, в котором доход превысит установленный лимит, вычет не предоставляется;

возраст ребенка не более 18 лет (24 года, если ребенок обучается очно). При этом вычет положен до конца того года, в котором ребенок достиг указанного возраста.

Обратите внимание: если ИП является единственным родителем, то вычет он может получить в двойном размере. При этом важно помнить, что с момента вступления в брак предприниматель лишается права на вычет. После развода соответствующее право возобновляет свое действие (письмо Минфина РФ от 02.04.2012 № 03-04-05/3-410).

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Кроме того, НК РФ не запрещает одному из родителей отказаться от вычета в пользу другого. Однако, как отмечают чиновники, это возможно только при наличии соответствующего права на вычет, которое подтверждено документально (письмо Минфина РФ от 14.12.2018 № 03-04-05/91182).

Социальный налоговый вычет

ИП может рассчитывать на социальные вычеты, правила получения которых прописаны в ст. 219 НК РФ. В силу указанной нормы вычеты предоставляются по расходам:

на обучение;

на лечение;

на пожертвования;

на негосударственное пенсионное обеспечение и (или) добровольное пенсионное страхование и (или) добровольное страхование жизни;

на уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию;

на прохождение независимой оценки своей квалификации.

На все виды соцвычета предусмотрен общий лимит 120 тыс. рублей. Исключение — вычет на образование детей и дорогостоящее лечение.

Рассмотрим указанные виды соцвычета подробнее.

ИП может получить вычет на личное образование, а также на образование своих детей до 24 лет, а также брата и сестру. В последнем случае размер вычета — 50 тыс. рублей на каждого ребенка (сестру, брата) в общей сумме на обоих родителей.

Для получения вычета на обучение детей, подопечных, а также брата и сестры важно, чтобы форма обучения была исключительно очная (в отношении себя — неважно). Также вычет не дадут, если выяснится, что образовательное учреждение не имеет соответствующую лицензию.

Лечебным вычетом можно воспользоваться по расходам на медуслуги, предоставленные лично ИП, а также его детям, супруге и родителям. Кроме того, предприниматель может получить НДФЛ-преференцию и по затратам на покупку лекарств, назначенных врачом.

Если ИП жертвует деньги гражданам, медицинским, образовательным организациям, учреждениям соцобслуживания, благотворительным и научным сообществам, фондам, музеям и другим организациям, то он вправе получить вычет на пожертвования. Размер вычета лимитирован не более 25 процентов суммы годового дохода. Если же предприниматель перечисляет пожертвования учреждениям культуры и некоммерческим организациям в этой области, то предельный размер вычета составляет 30 процентов.

Вычет на пенсионное страхование положен ИП при уплате пенсионных взносов по договору с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), при уплате страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования, заключенному со страховой организацией, при уплате взносов по договору добровольного страхования жизни на срок не менее 5 лет.

Если индивидуальный предприниматель платит дополнительные взносы на накопительную пенсию, то ему положен соответствующий вычет. ИП вправе уменьшить свою налоговую базу на сумму уплаченных дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Инвестиционный вычет для ИП

Право на инвестиционные вычеты зафиксировано в ст. 219.1 НК РФ. Вычет полагается в следующих случаях:

1. При продаже ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ. Освобождается от налога разница между доходами и расходами, полученная при продаже ценных бумаг. Размер вычета рассчитывается как произведение 3 млн рублей и количества полных лет нахождения проданных ценных бумаг в собственности. Вычет положен, если ценные бумаги (акции, облигации, паи) обращаются на российском организованном рынке ценных бумаг, находились в собственности свыше трех лет и были приобретены после 01.01.2014.

2. При внесении денег на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Сумма, внесенная на ИИС в течение года в пределах 400 тыс. рублей, освобождается от обложения НДФЛ. Воспользоваться вычетом можно, если у налогоплательщика есть только один действующий договор с российскими брокером или доверительным управляющим на ведение ИИС, заключенный после 01.01.2014 на срок не менее трех лет.

3. При получении финрезультата по операциям, отражаемым на ИИС. Вычет предоставляется на всю сумму доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС. Применить вычет возможно, если у налогоплательщика только один действующий договор с российскими брокером или доверительным управляющим на ведение ИИС, заключенный после 01.01.2014 на срок не менее трех лет. Вычетом можно воспользоваться разово, по окончании срока действия договора на ведение ИИС.