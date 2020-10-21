​Зачем Банк России придумал новую валюту?

Похоже, на прошлой неделе будущее действительно наступило. Инновационную повестку перехватил ЦБ, объявивший о планах по выпуску цифрового рубля.

Предполагается, что цифровая валюта будет полным аналогом уже существующих наличных и безналичных денег.

В докладе ЦБ много страниц исписано пространными тезисами про преимущества цифрового рубля и открываемые им новые горизонты, однако на первый взгляд не совсем понятно, чем же он будет отличаться от денег на карточке, которыми все давно привыкли расплачиваться?

С точки зрения права, безналичные деньги — это не деньги в обычном понимании, а обязательства банка перед клиентом на сумму, записанную на счете. Все банки, в свою очередь, имеют аналогичные счета в ЦБ, которые уже являются обязательствами ЦБ перед банками.

Цифровые деньги, по мысли создателей, будут прямыми обязательствами ЦБ перед физическими и юридическими лицами, то есть посредник в виде банка должен уйти.

При этом пока нет определенности в том, кто будет выдавать цифровые рубли: сам ЦБ или все-таки банки в качестве его агентов. Но что-то подсказывает, что без серьезного увеличения штата сотрудников, ЦБ такое не потянет.

Отличается также способ хранения электронной валюты: для нее будут созданы специальные приложения-кошельки вместо классических банковских счетов. Хотя в этом смысле отличие почувствуют только банки, из которых утечет часть денег, ведь обычному пользователю в целом непринципиально, каким приложением пользоваться.

Больший интерес для обывателя представляет возможность пассивного дохода от сбережений, но тут ЦБ не порадовал — на цифровые рубли проценты капать не будут.

Создателями проекта с гордостью подчеркивается, что цифровая валюта будет доступна офлайн, в отличие от безналичных денег. Не знаю как у вас, но у меня Pay Pass работает и без подключения к интернету, поэтому «вау-эффекта» не получилось.

Может, цифровой рубль — это отечественная криптовалюта? Тут ЦБ поспешил сам заверить, что это не так. И с ним трудно не согласиться, так как главный принцип, заложенный в основу «классической» крипты — принцип распределенного реестра.

Это означает отсутствие одного централизованного эмиссионного центра: каждый пользователь генерирует валюту за счет специального алгоритма и мощности своего компьютера. Цифровой рубль, напротив, может выпускать только отечественный регулятор.

Кроме того, биткойном нельзя расплатиться в продуктовом магазине или купить на него билет на самолёт, а вот на цифровой рубль очень даже можно будет.

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Вообще идея цифровизации денег имеет глобальные корни: о цифровых валютах центробанки говорили на встрече Базельского комитета в 2019 году, после чего многие страны начали разрабатывать проекты, подобные представленному ЦБ.

Например, в соседней Украине добровольцы уже опробовали Е-гривны на базе блокчейн-системы. К пробному запуску цифровых денег в 2021 году готовятся также Япония и Китай.

Государствами цифровая валюта рассматривается как альтернатива криптовалюте, которая поможет перетянуть людей из почти неурегулированной и неконтролируемой сферы частных биткойнов в правовое поле, подвластное регулятору.

Пока проект, представленный ЦБ, не кажется настолько уж прорывным и привлекательным, но это только начало. Одно можно сказать наверняка — после массового запуска цифровых валют мир точно не будет прежним.