Новые вакансии для бухгалтеров. Есть работа в Екате, Челябинске, Иркутске, ну и само-собой в Москве

Бухгалтера можно искать бесплатно. И в этом поиске нам помогает «Бух. Джоб» - специальный проект для поиска бухгалтеров от «Клерка». А если вы бухгалтер и хотите разместить свое разюме, то это можно сделать в специальном канале Бух. Хантер. Не перепутайте.

Итак, предлагаем вам новую порцию вакансий, размещенных работодателями за прошедшую неделю.

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