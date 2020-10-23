Когда банкротство не спасет от долгов: случаи из практики

Согласно данным Федресурса, за период январь — сентябрь количество решений судов о банкротстве граждан, включая индивидуальных предпринимателей, выросло на 65% и превысило 77 000 человек. Но если смотреть в общем и целом за 2020 год, стать банкротами могут порядка 100 000 человек. Экономическая картина в государстве по-прежнему выглядит нестабильной, все большему количеству людей сложнее гасить свои задолженности. И судя по тому, что из года в год число должников растет быстрыми темпами, банкротств будет, возможно, еще больше.

Но спасает ли банкротство граждан от их многомиллионных долгов? Или же это своего рода «смертный приговор?» Ведь с одной стороны, это действительно способ избавиться от имеющегося долгового бремени. А с другой — риск потерять все денежные накопления и имущество.

Цель банкротства с точки зрения должников — это освобождение от долгов. И поскольку большинство процедур банкротства инициируют сами граждане, желательно «на берегу» понимать, чем в конечном счете это может закончиться. Ведь не всегда банкротство спасает от долгов. В каких именно случаях? Об этом расскажу далее.

В каких случаях горе-должнику точно не простят накопившиеся за многие годы долги?

В соответствии с пунктом 4 статьи 213.28 ФЗ «О банкротстве» должника никто не будет освобождать от долгов, если:

он «выдумал» себе фиктивное банкротство или сознательно довел дело до преднамеренного банкротства и в отношении него был вынесен судебный акт о привлечении к уголовной или административной ответственности;

по каким-то неведомым причинам он не предоставил необходимые сведения своему финансовому управляющему, либо предоставлял недостоверные данные;

сами требования к должнику возникли в результате совершения им незаконных действий, а именно — мошеннических действий, нежелания погашать задолженность, сокрытие или даже уничтожение своего имущества и пр.

Но и это еще далеко не все. Не стоит верить тем, кто обещает гарантированно освободить от долгов через процедуру банкротства. Нюансов и «подводных камней» там тьма. И далеко не от всех долгов гражданин сможет «отделаться».

Так, например, помимо вышеперечисленной группы должник не сможет «спастись» от следующей группы обязательств:

алиментные обязательства;

обязательства, связанные с невыплатой заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда и т.д.;

обязательства перед физическими лицами, работавшими у должника по трудовому договору;

обязательства, связанные с возмещением ущерба имуществу;

обязательства по применению последствий недействительных сделок;

обязательства субсидиарной ответственности физического лица по долгам компании-банкрота;

возмещение убытков, причиненных юридическому лицу должником, в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего (ст. 53.1 ГК РФ).

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Жизненный пример из судебной практики

Как-то не очень ответственно должники относятся к тем сведениям, которые указывают в анкетах заемщиков. Очень уж часто ради получения новых кредитов и займов заемщики любят вводить в заблуждение кредиторов относительно места работы, имущества, получаемой заработной платы и пр. И это одно из самых распространенных оснований, по которым суд чаще всего отказывал в освобождении от долгов.