Убытки из-за ограничений списываем правильно

С 1 января 2017 г. по 31 декабря 2021 г. списать можно не более 50% налоговой базы текущего периода (п. 2.1 ст. 283 НК РФ, в ред. Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ).

Иными словами, если за 2020 год у вас убыток (что не удивительно), начиная с 1-го квартала 2021 можно уменьшить налог на прибыль.

Совет: лучше потерпеть до 4-го квартала. Прибыль, полученная в отчетном периоде, — это не окончательный результат. Ведь по итогам года фирма может получить меньшую прибыль, а то и вовсе закончить год с убытком. Тогда излишне списанную сумму придется восстановить.

Законодатели разрешили только 50% и не всем

Не все убытки организация вправе перенести на будущее. Так, при расчете налога на прибыль нельзя переносить на будущее убытки прошлых лет, которые возникли:

в рамках других налоговых режимов, например при применении ЕСХН, УСН (Письмо Минфина России от 25.09.2009 N 03-03-06/1/617);

в период, когда организация использовала нулевую ставку налога на прибыль в случаях, установленных п. 1.1, 1.3, 1.9, 5, 5.1 ст. 284 НК РФ;

от участия в инвестиционном товариществе в налоговом периоде, когда организация присоединилась к ранее заключенному другими участниками договору инвестиционного товарищества, в том числе в результате уступки прав и обязанностей по договору иным лицом (абз. 3 п. 1 ст. 283 НК РФ);

от реализации или иного выбытия акций, долей в уставном капитале, облигаций российских организаций, инвестиционных паев высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (п. 1 ст. 283, ст. 284.2, ст. 284.2.1 НК РФ);

до использования организацией права на освобождение от уплаты налога на прибыль в связи с приобретением статуса участника проекта «Сколково» (п. 9 ст. 246.1 НК РФ);

в прошлых налоговых периодах, но были выявлены в текущем отчетном (налоговом) периоде, поскольку учитываются в составе внереализационных расходов по самостоятельному основанию (подп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ).

Ограничение по переносу убытков не распространяется на организации, которые применяют пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль. Это, в частности:

резиденты технико-внедренческих и туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных в кластер (п. 1.2 ст. 284 НК РФ);

участники некоторых региональных инвестиционных проектов (п. 1.5, 1.5-1 ст. 284 НК РФ);

участники свободных экономических зон (п. 1.7 ст. 284 НК РФ);

резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (п. 1.8 ст. 284 НК РФ);

участники ОЭЗ в Магаданской области (п. 1.10 ст. 284 НК РФ);

резиденты ОЭЗ в Калининградской области (п. 6, 7 ст. 288.1 НК РФ).

Если названные организации одновременно ведут деятельность, к которой применяются иные ставки, то к базе от нее необходимо применять 50%-ное ограничение (Письма Минфина России от 06.08.2018 N 03-03-06/1/55305, от 16.11.2018 N 03-03-06/1/82679 и др.).

Налоговый убыток — это превышение налоговых расходов над налоговыми доходами. Его разрешено учитывать при расчете налога на прибыль (п. 8 ст. 274 НК РФ).

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Главное условие — перенести на будущее, то есть уменьшать можно только прибыль, облагаемую налогом по ставке 20% (абз. 1 п. 1 ст. 283 НК РФ)

Лучше это будет видно на примере. ⠀