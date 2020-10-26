Руководитель списал 30 миллионов без документов и почти ушёл от субсидиарной ответственности

Компания нанимает нового директора. Через месяц он начинает процесс ликвидации. А через полгода кредитор компании подаёт на банкротство. Конкурсный управляющий требует привлечь директора к субсидиарной ответственности за списание активов и неподачу заявления. Ответчик вину отрицает. Все долги сформировались до его прихода. Активов фактически не было. А разобраться за месяц в делах и понять, что нужно было подать на банкротство, он не успел.

ДОЛГ.РФ вместе с судами трёх инстанций изучил доводы сторон.

Первая инстанция — ошибка баланса

В сентябре 2018 года Фирсанова Н.С. была принята на должность генерального директора ООО «СИК СТИНК». В октябре она приступила к обязанностям ликвидатора.

Ликвидировать общество не удалось, в апреле 2019 года банк «ССТБ» подал заявление о банкротстве СИК СТИНК. В июне этого же года компания была признана несостоятельной с требованием единственного кредитора, превышающим 19 миллионов рублей.

В декабре 2019 года конкурсный управляющий Берсенев А.А. потребовал привлечь Фирсанову к субсидиарной ответственности. Ликвидатор не подал заявление о признании должника банкротом и не передал управляющему материальные ценности.

Суд первой инстанции в иске отказал. Фактически на дату вступления Фирсановой в должность активов уже не было. Запись в балансе предприятия образовалась вследствие неправильного ведения бухгалтерского учета. Списание этой суммы не может считаться сокрытием имущества, и не приводит к невозможности удовлетворения требований кредиторов.

Судья Коршунова П.Н. также не признала ответчицу виновной в неподаче заявления о признании СИК СТИНК банкротом. Конкурсный управляющий не доказал, что ответчик мог в требуемые сроки составить компетентное мнение о несостоятельности должника. Кроме того, убытки предприятия возникли до вступления Фирсановой в должность, следовательно, она не может быть виновата в банкротстве.

Конкурсного управляющего такое решение не устроило, он пошёл в апелляцию.

Апелляция — ищите реальных виновников

В своей апелляционной жалобе Берсенев указывает, что презумпция вины Фирсановой установлена п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве. Он вновь обращает внимание суда на то, что ему не переданы первичные бухгалтерские документы, являющиеся обоснованием списания активов на 30 миллионов рублей.

Апелляционный суд под председательством Гарипова В.С. доводы истца не принял. Действия, повлекшие банкротство должника, могли быть совершены иными лицами. Конкурсный управляющий имеет возможность выявить реальных контролирующих лих и привлечь их к ответственности.

Однако Берсенев не отказался от своей позиции и решил продолжить спор в кассационном суде.

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Кассация — суды допустили ошибки

Кассационная коллегия под председательством Каменецкого Д.В. согласилась с доводами истца.

Суд первой инстанции отмечает, что убытки ООО «СИК СТИНК» возникли до назначения директором Фирсановой. Но это не снимает с неё обязанности согласно п. 1 ст. 9 закона о банкротстве подать заявление о несостоятельности предприятия.

Причём вина контролирующего лица презюмируются. Суды неправомерно требовали доказательств от конкурсного управляющего. Это Фирсанова должна была доказать, что её вина в неподаче заявления отсутствует.

Берсенев указывал на исчезновение активов на сумму 30 миллионов рублей. Акты на списание Фирсанова конкурсному управляющему не передала. Суды приняли объяснение ответчицы, что активов на момент её вступление в должность не существовало. Однако доказательного исследования не проводили.

Апелляционный суд отметил, что к банкротству должника могли привести иные лица. Это утверждение не основано на каких-либо доказательствах. При этом кассация сослалась на п. 8 ст. 61.11 и п. 1 ст. 61.12 закона о банкротстве. Если действие нескольких контролирующих лиц привели к несостоятельности, эти лица привлекаются к субсидиарной ответственности солидарно.