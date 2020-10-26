Почему предложение отменить плату за ЖКХ для малоимущих — это сотрясание воздуха

Как раз на днях думала о том, как тяжело рядовому россиянину разобраться с тем, какие новости реальны, а какие — лишь являются сотрясанием воздуха. Это все касается в том числе информации по личным финансам и семейному бюджету. Если бы я не была финансовым журналистом, не знаю, как отделяла бы зерна от плевел, насколько успешно.

Как пример: недавно в топе Яндекса была новость «В России могут ввести налог для бездетных». И все равно, что это было всего лишь предложение Союза матерей, который не является законодательным органом. И предложение это никакой силы явно не имеет.

Что там с оплатой ЖКХ для бедных?

Вот вышла очередная статья подобного толка в «Известиях». Используется классическая схема заголовков таких материалов — «В России хотят (отменить плату за ЖКХ/ввести налог на бездетность/запретить колбасу — нужное подставьте сами)».

Что происходит на самом деле? Это предложение Объединенного народного фронта. То есть это не Госдума, Минфин или правительство.

Как государство помогает малоимущим платить за ЖКУ сейчас? Люди могут получить субсидию на оплату части суммы, если общий платеж составляет определенную сумму ежемесячного дохода. В разных регионах эта доля в % разная, составляет сейчас от 15% до 22%. И субсидируется как раз только часть платы за ЖКХ, так, чтобы эта сумма как раз не была выше этой доли. Не хватает 100 или 200 рублей в месяц до предела — именно такую субсидию и будут платить.

Там еще куча нюансов, субсидия положена не всем, это можно почитать — в сети много информации по каждому региону.

Почему же я считаю, что полностью государство не возьмет на себя оплату ЖКХ за людей с низким доходом? Это большие деньги, к тому же у некоторых семей в квитанции суммы по 7-10 тыс. рублей бывают. И есть куча людей с «серыми» и «черными» доходами. И в случае принятия такого закона некоторые захотят перейти в категорию «теневиков», чтобы сэкономить на квартплате.

Даже в благополучные времена такой субсидии или льготы не было, а сейчас у нас кризис. И в России, и в мире экономика еще долго будет «выздоравливать», тем более пока что вирус никуда не отступил.

В статье написано, что это предложение поддерживают в Госдуме, Общественном совете при Минстрое и в «Деловой России». Последние 2 организации — общественные, они не имеют право законодательной инициативы. А Госдума имеет. Но в таких статьях, увы, «поддерживают» — это про то, что поддерживает конкретный депутат или несколько.

У нас есть узкая группа депутатов, чьи предложения в итоге часто становятся законопроектами. И есть все остальные депутаты. И каждый день в Госдуму вносятся чуть ли не десятки законопроектов, которые никто даже всерьез не рассматривает. Вернее, по закону их рассматривают, но воплощение идей в жизнь не планируется, проекты отклоняют.

Таких экстравагантных предложений на моем веку журналиста были сотни, и это только по теме финансов. Напомню, у нас предлагали и раздать всем россиянам гарантированный ежемесячный доход, и запретить доллар в РФ, и много всего другого.

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Часто депутаты предлагают явно непроходные законопроекты, чтобы заработать политические очки или пропиариться. Но в этом случае у меня нет уверенности, что кто-то даже внесет в парламент такой законопроект. А даже если и внесет — денег на него нет...