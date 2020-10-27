Почему рациональность так важна в бухучете

Давно словарик не обновлял. Исправляюсь. Сегодня расскажу об одном из требований к бухучету, которое внутренний главбух-перфекционист во мне не любит. Но для бизнеса требование рациональности при ведении бухгалтерского учета — одно из главных.

В России оно установлено п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». В международной практике это требование называют балансом между выгодами и затратами (Balance between Benefit and Cost).

Рациональность означает ведение бухгалтерского учета, исходя из:

словий хозяйствования и величины организации;

соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности этой информации.

То есть главбух должен применять те методы учета, которые позволят сформировать полную и достоверную финансовую отчетность с минимальными затратами. Учет должен окупаться!

Главбух-перфекционист — назовем его дядя Леша, чтобы тете Маше не было обидно — хочет сделать учет максимально информативным. При этом он плевать хотел на то, что это стоит дорого. К каждому сотруднику нужно приставить контролера, как каждому контролеру — ревизора, а за ревизорами должны присматривать аудиторы. Тогда мечты дяди Леши о резервах под обесценение скобок для степлера на его рабочем столе и оценочным обязательствам по предстоящей оплате утилизации коробочки из-под этих скобок воплотятся в реальность. Только это не будет иметь практического смысла, потому что компания с самым точным в мире учетом разорится на его ведении.

В реальности бизнес относится к бухучету как к любому другому бизнес-процессу. Если сам по себе он не приносит прибыли, то должен помогать получать прибыль от других бизнес-процессов. Сам по себе бухучет прибыли не приносит, но бухгалтерская информация используется при принятии решений инвесторами, кредиторами, государством, собственниками и руководителями бизнеса. Если цена решений высока, то независимо от масштабов бизнеса нужно раскрывать ту информацию, которая нужна для подготовки этих решений. В остальных случаях действует правило: маленькой компании нужен простой бухучет, большой — сложный.

Простой пример того, как требование рациональности реализуется в бухгалтерской нормативке. Ст. 6 закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» разрешает субъектам малого предпринимательства использовать упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. «Малышам» разрешается:

использовать упрощенный план счетов, в котором некоторые счета объединены друг с другом;

не вести бухгалтерские регистры учета имущества;

считать доходы и расходы в бухучете кассовым методом;

не применять некоторые бухгалтерские стандарты или их отдельные положения;

составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме (только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) и по упрощенным формам).

Скажу одну вещь, от которой у дяди Леши сердце кровью обливается.

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Российский малый бизнес считает бухучет навязанной государством повинностью. Задача главбуха — считать налоги. А бухгалтерская отчетность нужна налоговой — она же туда сдается. И иногда банкам для оценки платежеспособности заемщика. В такой картине мира бухучет должен вестись так, чтобы удовлетворять минимальные требования этих пользователей. Значит, если можно его упростить и удешевить — нужно упрощать и удешевлять.