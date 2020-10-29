Нет справки о среднем заработке за последние три месяца — нет и статуса безработного. Случай из судебной практики

Высший суд решил, что отсутствие у гражданина правильно оформленной справки о доходах за последние три месяца по последнему месту работы, или отсутствие справки как таковой, не является основанием для отказа в признании его безработным в случае, если соблюдены другие установленные законом условия. Это отражено в определении № 29-КГ19-6 от 21 октября 2019 г. СК по гражданским делам ВС РФ.

Для нас оно важно тем, что указывает на возможность судебного разрешения спора с центрами занятости населения. При этом нужно быть готовым к тому, что иск останется без удовлетворения в судах начальной и апелляционной инстанций, и сразу нацеливаться на обращение с жалобой к высшему суду.

История заявителя и сущность его иска

Обычный инженер трудился в обычном российском ООО, которое перестало платить зарплату ещё в 2014 году. Вскорости он приостановил выполнение своих обязанностей, а ещё через год предприятие было ликвидировано, что стало основанием для увольнения истца по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

В пределах срока, отведённого законодательством, он обратился в Центр занятости населения с целью присвоения ему статуса безработного, постановки на учёт и выплаты пособия, а так же получения других форм социального содействия. Параллельно с этим он обращался в суд о выплате ему задолженности по заработной плате, и на руках у него соответствующее решение было.

Однако сотрудник центра занятости отказал нашему герою в устной форме, заявив о том, что справка составлена не верно, а решение суда её не заменяет, поскольку оно ещё не вступило в силу.

Это произошло в конце 2015 года, а летом 2016 года наш герой ещё раз обратился в центр занятости населения, на этот раз письменно, с просьбой назначить ему пособие по безработице.

Спустя месяц после этого им было получено официальное письмо, которым гражданин был уведомлен о том, что безработным не является, поскольку не предоставил документов о зарплате за последние три месяца работы.

В 2018 году гражданин так и не нашёл работу и просил суд обязать центр занятости восстановить его на учете в качестве безработного задним числом. При этом заявитель намеревался получить с центра крупную сумму, поскольку он должен был бы быть безработным с 2016 года. В общей сложности, около 250 тыс. рублей.

Но этим иск не ограничивался. Также он полагал взыскать с минтруда своей области невыплаченный прожиточный минимум с учетом ставки ЦБ РФ и инфляции — около 348 тыс. руб.

Надо ли говорить, что суды начальной и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали?

Позиция судов начальной и апелляционной инстанций

Суд начальной инстанции утверждал, что будто бы он руководствовался п. п. 1 и 2 ст. 3, ст. 31 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в РФ» и исходил из того, что центром занятости населения порядок регистрации гражданина в качестве безработного соблюден.

Разумеется, это не соответствовало действительности, а ссылку на соответствующие законы и постановления в таких случаях используют формально. Даже в том случае, если в центре занятости потребовали бы от гражданина, чтобы он принёс то, сами они не знают, что им нужно. Тогда в судебном акте было бы написано, что права гражданина этим не нарушены.

В удовлетворении исковых требований, предъявленных к Министерству труда области, от которого заявитель требовал самую большую сумму, суд первой инстанции отказал со ссылкой на то, что эти требования не основаны на законе.

С данными выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием согласился суд апелляционной, дополнительно указав на то, что заявитель не представил доказательств уважительности причин непредставления справки о среднем заработке.

Это точно такое же формальное порождение судебных актов, направленное на защиту позиции любого официального ведомства. От заявителя требуют доказать то, что он доказать не может, и обвиняют в том, что он не доказал чего-то, что оправдывало бы его позицию.

СК по гражданским делам ВС РФ нашла жалобу подлежащей удовлетворению. Судьи ВС РФ сочли, что имеются все основания для отмены решений судов нижестоящих инстанций.

Позиция высшего суда

СК по гражданским делам ВС РФ считает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны с существенным нарушением норм материального и процессуального права.

Было отмечено, что порядок и условия признания граждан безработными установлены ст. 3 Закона РФ «О занятости населения». Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, ищут работу и готовы приступить к ней.

Далее из смысла законодательства следует, что службы занятости анализируют квалификацию гражданина, действительное отсутствие у него работы. Даже в случае отсутствия у человека любой квалификации, для постановки на учёт в качестве безработного достаточным может быть одного паспорта и стремления найти работу.

Гражданин может лишиться статуса безработного, если он откажется от двух вариантов подходящей работы, включая работы временного характера. Перечислены в законе и другие причины для лишения статуса безработного, но все они связаны с тем, что сначала гражданина ставят на учёт и присваивают ему соответствующий статус. Государство гарантирует безработным выплату пособия по безработице.

Отметил высший суд и то, что всем безработным должно начисляться пособие по безработице. Если гражданин спал 30 лет на печи, как Илья Муромец, то и он будет получать минимальный размер пособия. Если работал где-то, то он приносит справку о зарплате, но ни один нормативный акт не содержит положений о взаимозависимости предоставления справки и присвоения статуса безработного.

Все документы, которые требуют у граждан, нужны только для того, чтобы на их базе составить более верную картину о работнике, что позволит подыскать для него наиболее адекватное место.

ВС РФ пришёл к выводу о том, что судебные инстанции при рассмотрении исковых требований нормы материального права применили неверно и допустили существенные нарушения норм процессуального права. От гражданина требовалось доказывать, что справки о доходах у него нет по уважительным причинам, хотя это не обосновано никакими положениями.

По данному делу были сделаны выводы о том, что суд не должен был оценивать само требование справки в качестве направленного на поиск для гражданина новой работы.

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Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вряд ли при новом рассмотрении дела заявителю выплатят всё то, что он просит, но на какие-то средства он всё же может рассчитывать. А нам остаётся отметить, что сотрудники центров занятости вероятно не сами становятся такими антинародными...