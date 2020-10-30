Столкнулись с длительной задержкой решения ИФНС: как отменить решение по этому основанию

Уверовав в свою полную безнаказанность ИФНС стали практиковать ничем не объяснимые и очень длительные (порой более года) задержки с вынесением решений по итогам уже завершенных ими выездных налоговых проверок. Рассказываем, как нужно использовать эту ситуацию для отмены решения ИФНС лишь по одному этому основанию.

Все дело в правильно расставленных акцентах. Кратко опишу типичную ситуацию.

Проведена выездная налоговая проверка, налогоплательщику предъявлен Акт проверки, в котором его обвинили в неуплате налогов на крупную сумму. Налогоплательщик не соглашается с этим и направляет в инспекцию свои возражения. инспекция проводит процедуру рассмотрения материалов налоговой проверки, все как полагается по законодательству. Иногда объявляются мероприятия дополнительного налогового контроля.

Но после этого ситуация как то очень странно зависает, примерно так же, как зависает компьютер. Никаких действий более не происходит, причем очень длительное время. Уже есть реальные примеры, когда ничем не объяснимая пауза длится более одного года. И пандемия здесь не при чем, поскольку, по моим ощущениям, эти задержки начались еще весной 2019 года, когда о коронавирусе еще никто даже не слышал.

При этом налоговое законодательство в пункте 1 ст.101 НК РФ четко говорит, что на вынесение решения по итогам завершенной выездной налоговой проверки отводится 10 дней. Срок рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения соответствующего решения может быть продлен, но не более чем на один месяц. Более НК РФ для этого не дает ни одного дня.

Эти ситуации с длительными задержками вынесения решений ИФНС, безусловно, являются грубым нарушением требований действующего НК РФ. Тем более, что любая налоговая инспекция, являясь составной частью единой налоговой службы страны, обязана неукоснительно соблюдать действующее налоговое законодательство нашей страны в силу самого своего статуса, как государственного органа, призванного строго следить именно за соблюдением налогового законодательства РФ.

Однако, как ни странно, на все звонки и письма налогоплательщика с вопросом, почему происходит задержка, инспекция отвечает, что решение пока не принято, установленный Налоговым кодексом срок вынесения решения носит лишь рекомендательный характер и пресекательного значения в себе не содержит. Права налогоплательщика при этом, мол никак не нарушены, поскольку требований к уплате налогов в бюджет, описанных в Акте проверки, к налогоплательщику пока никто не предъявляет. Успокойтесь мол, все в порядке, ждите.

Однако на самом деле эта ситуация совсем не так безобидна как ее пытаются представить работники инспекции. Чтобы это понять, необходимо тщательно разобраться с тем, как эту ситуацию описывает Налоговый кодекс РФ.

Обратим внимание на пункт 14 статьи 101 НК РФ. Он содержит в себе три абзаца, причем каждый из которых содержит описание совершенно разных правовых ситуаций, не взаимосвязанных между собой. В каждой из них описано отдельное нарушение или группа нарушений, объединенных одним общим признаком, и описаны свои критерии их последствий.

А налоговики, похоже считают эти абзацы взаимно вытекающими друг из друга и поэтому ошибочно полагают, что эта ситуация с задержкой вынесения решения относится ко второму и третьему абзацу пункта 14 статьи 101 НК РФ. А первому абзацу этого пункта налоговики вообще похоже не придают значения, ошибочно относясь к нему как к некому общему рамочному пункту, не несущему в себе самостоятельного значения.

Но на самом деле это совсем не так. Первый абзац этого пункта имеет своё самостоятельное значение и ситуация, о которой мы говорим, относится именно к нему. И такая постановка вопроса приводит к совершенно иным выводам по поводу оценки правовых последствий столь длительной задержки с вынесением решения ИФНС по итогам завершенной налоговой проверки.

Дело в том, что именно первый абзац статьи 101 НК РФ прямо и без всяких условий и оговорок на существенность, говорит о возможности полной отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом в случаях несоблюдения должностными лицами налоговых органов требований, установленных настоящим Кодексом. Заметьте, ситуация описанная в этом абзаце, носит очень узкий характер, поскольку касается нарушения требований НК РФ со стороны именно должностных лиц налогового органа, а не рядовых сотрудников. Она говорит, что если какое-то требование НК РФ не исполнено (нарушено) должностным лицом налогового органа , то последствия такого нарушения — отмена решения налогового органа.

Отметим, что к должностным лицам налоговых органов Налоговый кодекс содержит не так уж и много требований. Именно поэтому в абзаце первом пункта 14 статьи 101 НК РФ ничего не сказано о существенности последствий нарушения этих требований этими людьми, просто сказано, что в случае нарушения этих требований — результат один — отмена решения ИФНС.

Очевидно, что должностными лицами налогового органа являются лишь руководитель налогового органа и его заместители. Рядовые сотрудники и даже начальники отделов к ним не относятся. Подчеркнем, что Налоговый кодекс именно от руководителя налогового органа или от его заместителей требует, чтобы в срок, установленный Налоговым кодексом, было принято соответствующее решение по итогам налоговой проверки, полностью завершенной его подчиненными сотрудниками.

Следовательно, у вышестоящего налогового органа и у суда имеется полное право отменить решение налогового органа в случаях несоблюдения должностным лицом этого налогового органа любого из требований, установленных к нему настоящим Кодексом.

Второй абзац п.14 ст.101 НК РФ говорит уже совершенно о другой ситуации. В нем акцент ставится лишь на существенных нарушениях именно процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. Подчеркнем, что в нашем примере в части организации сотрудниками налогового органа процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки нарушений не было допущено. Нарушение было допущено уже после завершения процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. Именно после ее завершения руководителем инспекции в установленный срок должно было быть принято решение. Следовательно, наша ситуация не относится к ситуации, описанной во втором абзаце пункта 14 статьи 101 НК РФ.

Третий абзац п.14 ст.101 НК РФ тоже говорит уже совершенно о другой ситуации, не имеющей ничего общего с ситуацией, описанной в первом абзаце этой статьи. Поскольку он тоже говорит лишь процедуре рассмотрения материалов налоговой проверки, но в отличие от второго абзаца этой статьи он говорит уже об иных возможных нарушениях процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.

В нашем примере в части организации сотрудниками налогового органа процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки иных нарушений так же не было допущено. Следовательно, наша ситуация не относится к ситуациям, описанным в третьем абзаце пункта 14 статьи 101 НК РФ.

Итог. То есть в нашем примере сложилась ситуация, в которой имеет место грубое несоблюдение должностным лицом налогового органа требований, установленных Налоговым кодексом РФ, которое безусловно может являться основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом.

На необходимость строгого соблюдения территориальными налоговыми органами процессуальных сроков, предусмотренных НК РФ для проведения налоговых проверок, оформления их результатов, а также рассмотрения дел о налоговых правонарушениях указывает и ФНС России в своем письме от 10.01.2019 № ЕД-4-2/55.

Столь длительная задержка сроков, установленных Налоговым кодексом РФ, просто шокирует. Такими действиями руководители ИФНС создают ситуацию, в которой грубо нарушаются в том числе и права налогоплательщика на проведение в его отношении мероприятий налогового контроля в порядке, четко установленном законом. Закон такого отношения к налогоплательщику со стороны налогового органа категорически не допускает. Применение двойных стандартов, когда лицу обладающему властью позволяется нарушение закона, а с налогоплательщика требуется полное и безусловное его исполнение, разрушает демократические устои общества. Это прямое нарушение Конституции РФ.

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Отметим, что ничем не объяснимая длительная пауза с принятием руководителями налоговых органов итоговых решений по завершенным налоговым проверкам, случаются как правило после того, как налогоплательщику был вручен Акт проверки, в котором руководитель налогоплательщика был поставлен в ситуацию обвиняемого в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупной сумме.

Естественно, что со стороны налогоплательщика такая ситуация расценивается как явное злоупотребление властью, как откровенная игра на нервах, на чувствах и даже на здоровье руководителей проверенных компаний, если не называть это буквальным издевательством над налогоплательщиками, которых в этой ситуации (фигурально выражаясь) просто на целый год «подвесили» как котят и наблюдают, что же они будут делать в этом «подвешенном» положении?

Важным является и то обстоятельство, что за целый год «задержки» над подписанием своего решения руководитель налогового органа, как правило ничего в нем не изменяет по сравнению с содержанием и выводами, содержащимися в Акте налоговой проверки. Но за этот год задержки очень заметно вырастают в своем размере пени, которые были начислены налогоплательщику к уплате в бюджет.

Этим наносится «дополнительный» экономический ущерб и нарушаются права налогоплательщика хотя бы потому, что если налогоплательщику в результате его налогового спора не удастся доказать свою правоту и он будет вынужден оплатить в бюджет начисленные по итогам проверки налоги, пени и штрафы, то тем самым налогоплательщик будет вынужден уплатить в бюджет сумму пени больше, чем если бы это произошло на целый год раньше. И это будет вызвано именно годичной и ничем не обоснованной задержкой вынесения решения ИФНС.

На дворе XXI век. Интернет пестрит сообщениями о злоупотреблениях властью со стороны чиновников самого разного ранга. В памяти всплывает недавний случай, когда губернатор Чувашии Михаил Игнатьев 23 января 2020 года торжественно вручал работникам МЧС ключи от новых пожарных машин и, отдавая один из комплектов, поднял его настолько высоко, что пожарному пришлось подпрыгивать, чтобы его получить. Губернатор Чувашии после этого был обвинен в неэтичном поведении, указывалось, что тем самым он унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства многих людей. Итог — 29 января Президент России отправил Игнатова в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Согласитесь — шокирующий случай.

Но для любого налогоплательщика: и ситуация с годичной (ничем не оправданной, грубо нарушающей требования действующего законодательства) задержкой вынесения решения по итогам выездной налоговой проверки в отношении него, и описанная выше ситуация в Чуваши, являются событиями из одного и того же ряда.

Оба они являются яркими примерами злоупотребления властью (только в разной форме), примерами унижения чести и достоинства других людей, примерами нарушения прав других людей, а в нашем случае, дополнительно, еще и грубого нарушения чиновником прямых требований закона. Только в нашем случае ситуация намного тяжелее и драматичнее для налогоплательщика, чем в Чувашии для пожарного.

Однако в случае с Чувашским губернатором справедливость восстановил Президент России, он лишил чиновника власти. А в нашем примере восстановить справедливость необходимо путем отмены такого решения налогового органа, которое было принято должностным лицом налогового органа с грубым нарушением требований закона.