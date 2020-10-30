Почему не закрывается 20 счёт в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0?

На каждом бухгалтерском форуме неоднократно поднималась тема не закрытия 20 счёта. Дело в том, что причин тому не одна, и не две, и нужно учитывать множество факторов — это и настройки учётной политики, и ввод производственных документов, и учёт по номенклатурным группам и т.д. Более того, не всегда 20 счет должен закрываться! Приведем в нашей публикации самые распространенные причины этой проблемы.

В целом, чтобы было понятно, для чего нам нужен 20 счёт, скажем так: для определения себестоимости готовой продукции.

В течение всего производственного цикла прямые затраты относят в дебет 20 счёта. Это стоимость сырья и материалов, необходимых для выпуска, заработная плата и страховые взносы работников производственного цеха, аренда производственных площадей, амортизация станков и прочего оборудования, то есть всё, что было затрачено для производства. А по кредиту этого же счёта фиксируется выпуск готовой продукции.

Таким образом, если мы разделим сумму расходов по дебету 20 счёта на количество единиц готовой продукции, то получим себестоимость выпуска.

При запуске обработки «Закрытие месяца» в разделе «Операции» программа автоматически должна закрыть 20 счёт так, чтобы конечное сальдо по этому счёту на последний день месяца было равно нулю.

Но это не всегда так. Разберём ситуации, когда действительно закрытие 20 счёта не должно было произойти, и как это отличить от ошибки.

Незавершённое производство

Незавершёнка — это ситуация, когда затраты на производство были осуществлены, а выпуска продукции не произошло. В таком случае программа не списывает затраты с 20 счёта, и он остаётся незакрытым.

За данный момент отвечает настройка учётной политики предприятия. Перейдём в раздел «Главное» и выберем пункт «Учётная политика».

В открывшемся окне вы увидите два вида деятельности, которые могут учитываться на 20 счёте: «Выпуск продукции» и «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам».

Если вы занимаетесь только выпуском продукции и услуг не оказываете, то у вас должен стоять только флаг «Выпуск продукции». Именно при его установке программа ориентируется на выпуск продукции при списании производственных затрат.

Если же у вас стоит флаг «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам», то программа не ведёт учёт по незавершённому производству и закрывает 20 счёт вне зависимости от того, выпускали вы продукцию или нет.

Тут может возникнуть следующий вопрос: «А как же учитывать незавершённое производство, если организация занимается и выпуском продукции, и оказанием услуг заказчикам? Ведь в таком случае нужно установить оба флага и 20 счёт будет полностью закрываться».

В таких случаях бухгалтеру необходимо вводить документ «Инвентаризация НЗП» в разделе «Производство», в котором указывать материалы, переданные на 20 счёт, которые ещё не прошли обработки или иные прямые затраты, которые не следует закрывать в текущем периоде.

При создании нового документа «Инвентаризация НЗП» в шапке нужно указать организацию и подразделение, в котором осталась незавершёнка, а затем в табличной части добавить номенклатурные группы, в которые ранее были переданы неизрасходованные материалы. К сожалению, суммы по бухгалтерскому и налоговому учёту бухгалтеру нужно будет посчитать вручную.

Та сумма, которая будет указана в данном документе, останется не закрытой на 20 счёте после закрытия месяца.

Отсутствие выручки

В настройках учётной политики есть пункт «Затраты списываются», который может принимать три значения: без учёта выручки, с учётом всей выручки и с учётом выручки только по производственным услугам.

Что это означает?

Первый вариант «Без учёта выручки» означает, что программа будет закрывать 20 счёт вне зависимости от того были продажи в текущем месяце или нет.

Чем этот вариант плох? Если у вас длинный цикл производства, и, например, выпуск продукции осуществляется полгода и только потом продаётся, то может случиться так, что по налоговой отчётности предприятие будет убыточным весь процесс производства, и только в момент реализации будет возникать прибыль.

Такая же ситуация может быть при выпуске сезонных товаров, которые продаются только в определённый сезон, например, крем от загара.

Чем хорош данный вариант списания затрат? Тем, что 20 счёт закрывается, не учитывая продаж.

Проверьте данный пункт настройки, и если у вас выбран вариант «Без учёта выручки», а 20 счёт не закрыт, то переходите к следующему заголовку нашей статьи.

Второй вариант списания затрат «С учётом всей выручки». При этом способе счёт 20 будет закрываться только по тем номенклатурным группам, по которым были продажи.

Например, вы производите два вида товаров: одежду и обувь, и в номенклатурных группах у вас есть соответствующие наименования. При этом продажи одежды в текущем периоде были, а обуви нет. Тогда счёт 20 будет закрыт не полностью: затраты на производство одежды будут списаны и учтены при расчёте финансового результата, а на выпуск обуви — нет. Они зависнут до тех пор, пока не начнётся реализация.

Если у вас выбран вариант «С учётом всей выручки» и 20 счёт не закрылся, проверьте свои продажи в разбивке по номенклатурным группам. Для этого сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 90.01.1 за проверяемый период и в настройках отчёта установите группировку по номенклатурным группам. Отчёт находится в разделе «Отчёты» — «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту».

И, наконец, третий вариант учёта затрат «С учётом выручки только по производственным услугам». При выборе данного метода 20 счёт закрывается только если были введены документы «Оказание производственных услуг» в разделе «Производство».

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Соответственно, если вы обнаружили, что в учётной политике выбран этот метод списания затрат, то нужно проверить и наличие соответствующих документов.

Учёт зарплаты работников производства

Нередко на 20 счёте зависают суммы заработных плат сотрудников производства, а происходит это из-за неверной настройки начислений.

Первый справочник, который за это отвечает, находится в разделе «Зарплата и кадры» и называется «Способы учёта зарплаты». Открыть его можно из пункта «Настройки зарплаты».

В открывшемся окне нужно нажать на зелёную галочку «Отражение в учёте» и выбрать пункт «Способы учёта зарплаты».

В данном справочнике должны быть созданы все варианты отнесения затрат на зарплату с учётом счетов бухгалтерского учёта, статей затрат и номенклатурных групп. Например, у вас есть сотрудники, занимающиеся выпуском обуви, есть те, кто отвечает за одежду и административный персонал. В таком случае, у вас должно быть создано три варианта отражения расходов: