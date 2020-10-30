Как заставить компанию оплатить мое обучение?

Для карьерного роста важно учиться и по своей специальности, и в смежных направлениях. Вот только учеба стоит денег. В теории компания может оплатить курс переподготовки или повышения квалификации — ведь от грамотного сотрудника сплошная польза. На практике же всё сложнее: почти наверняка вам придется убеждать руководство. Рассказываем, как это делать грамотно.

1. Сформулируйте проблему или задачу

Для начала объясните себе, зачем вам нужно учиться:

Вам не хватает знаний или квалификации для решения некоторых рабочих задач?

Вы знаете, что задачи можно решать быстрее и эффективнее, но не знаете, как к этому прийти?

В вашей профессиональной сфере что-то изменилось и нужно как можно скорее «испробовать» изменения на вашей работе, так как это принесет пользу для компании?

Причины учиться могут быть любыми. Вариант «Хочу выучиться, чтобы мне подняли зарплату» тоже подойдет. Но придется разобраться, за что именно вам могут платить больше, чем раньше, — и почему именно вам.

Если вы хотите развиваться, но не понимаете, куда двигаться, — попросите совета у руководителя. Спросите, каким он видит ваше дальнейшее развитие, какие ресурсы может предложить и какие рекомендации дать. Подведите его к интересным вам темам и убедитесь, что он с вами согласен. Наталья Улискова, менеджер программ онлайн-школы TopCareer, эксперт по трудоустройству и профориентации взрослых

2. Изучите «инфополе»

Направлений и форматов обучения на образовательном рынке много. Это может быть бизнес-программа, курс повышения квалификации, курс по смежной специальности. Учиться можно офлайн (в вузе, учебном центре, на мастер-классе), онлайн (курсы, вебинары, семинары, мастер-классы, учебные рассылки) или в смешанном формате.

Выясните, какой курс решит вашу задачу, причем решение должно быть оптимальным: самым бюджетным, самым быстрым. Если курс или программа дороже остальных, сформулируйте для себя (а потом и для руководителя), почему лучше переплатить, какие дополнительные бонусы получите вы как специалист и ваша компания как бизнес.

3. Определитесь с целями

После того как вы выяснили «зачем», необходимо сформулировать «что и как». Не ограничивайтесь одним вариантом. Подберите три-пять курсов или программ, сформулируйте их преимущества, недостатки и особенности. Расставьте варианты по приоритетности и эффективности.

4. Изучите ситуацию в компании

Прозвучит банально, но всему свое время и место. Если у вашей компании сейчас финансовые трудности, руководство вряд ли примет предложение оплатить обучение. Более того, вас могут заподозрить в отсутствии лояльности к компании и интереса к ее делам.

Если о проблемах не говорят вслух, о них можно догадаться по разным признакам, например:

вам задерживают зарплату;

под благовидным предлогом или без него отменили премии;

пятничные посиделки стали формальностью, все ведут себя сдержанно и неестественно;

в компанию часто приходят проверки;

бухгалтеры постоянно на телефонах — общаются с кредиторами и банками об отсрочках;

ходят слухи о сокращениях (или сокращения уже прошли).

Если позиция компании на рынке стабильна или улучшается, руководство рассказывает о перспективах развития, специалисты по продажам выходят на смежные рынки, а маркетологи радуются появлению новых ниш — это хороший момент, чтобы просить направить вас на обучение. Но нужно запастись аргументами. Выясните, какие задачи стоят перед компанией, какие есть нерешенные проблемы, нереализованные проекты и неиспользованные возможности. Сформулируйте, как вы сможете помочь бизнесу, когда успешно завершите обучение.

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Изучите бизнес-цели компании на ближайший год — и, как вариант, предложите новый проект или мероприятия, которые избавят бизнес от «узких мест». Составьте план реализации и посчитайте необходимые ресурсы, в том числе на обучение. Если в обучении смогут участвовать ваш руководитель и коллеги — вероятность получить бюджет будет выше. Наталья Улискова

5. Сделайте ревизию собственных достижений

Руководитель не станет даже обсуждать обучение за счет компании, если к вам как к сотруднику есть вопросы. Подготовьте краткую самопрезентацию, в которой расскажете о том, как ежегодно выполняете KPI, какую прибыль (например, в виде продаж клиентам) или иную выгоду (в виде экономии на штрафах от налоговой) приносите каждый месяц/квартал/год.

Вспомните, насколько успешно вы прошли обучение в прошлый раз (пусть и за свой счет), что оно дало вашему руководителю, отделу, компании.

Измеряйте, оценивайте, уточняйте, правильно ли вы понимаете решения руководителя, доволен ли он вашими результатами, в одном ли направлении вы двигаетесь. Не всегда руководитель дает обратную связь по собственной инициативе, поэтому я рекомендую ее регулярно запрашивать. Кроме того, демонстрируйте руководителю, что вы стремитесь развиваться в профессии и проходите обучение за счет собственных средств, с удовольствием делитесь новыми знаниями и практикой с коллегами и ваше обучение дает положительный результат в работе. Наталья Улискова

6. «Выложите карты на стол» в подходящий момент

Вам пригодится знание «внутренней кухни». Пообщайтесь со специалистами HR-отдела о том, практикует ли вообще компания обучение сотрудников, какие варианты возможны.

Уточните в отделе управления кадрами, когда руководство формирует бюджет на обучение сотрудников: вам нужно будет поговорить с непосредственным руководителем до того, как этот бюджет будет одобрен.

Пообщайтесь в неформальной обстановке с коллегами, которым компания уже оплачивала обучение: узнайте у них, что это были за курсы (программа, формат), какие задачи решались, какие аргументы помогли убедить начальство и какую долю от стоимости им оплатили.

Попросите руководителя о встрече и приходите во всеоружии.

Покажите руководителю рейтинги школ и учебных центров компаний. Обрисуйте, какие есть программы и цены, какие эксперты преподают, какие раздаточные материалы вы получите на руки. Наталья Улискова

Если ваша профессия подразумевает обязательную переподготовку или аттестацию — подумайте, как тактично напомнить об этом руководителю.

Для ряда профессий наличие специального обучения и аккредитации является обязательным. Я не говорю даже о водителях, медицинских работниках и учителях. Обязательное обучение и регулярную проверку знаний должны проходить все работники, которые связаны с электроустановками. Работодатель обязан их учить и проверять уровень знаний. За нарушение этого требования он может быть привлечен к административной ответственности. Игорь Шутов, начальник отдела кадров ООО «Таврида Электрик»

Чтобы не навредить своей карьере и отношениям с руководством, соблюдайте простые правила:

воздержитесь от угроз в духе «я на вас пожалуюсь» или «всё, пишу заявление об уходе»;

не жалуйтесь на перегруженность, не намекайте, что не справляетесь с работой;

не проводите параллели с другими сотрудниками (которых руководитель, например, направил на оплачиваемое обучение);

не пытайтесь манипулировать.

7. Используйте убедительные аргументы

Заставить работодателя оплатить обучение по закону нельзя, но можно договориться. Например, если речь об обучении новой профессии или о работе в новой сфере деятельности. Допустим, вы способный и энергичный сотрудник, который всегда занимался только логистикой (закупками, отгрузками со склада, организацией транспортировки). Но работодателю требуется решать еще одну задачу — работа с тендерными площадками. Если при этом нанимать нового сотрудника работодатель не хочет и предлагает вам взять на себя данный функционал, то вы можете пройти дополнительное обучение по работе с электронными тендерными площадками за счет работодателя. Любые новые для сотрудника обязанности — основание для предметного разговора. Вторым серьезным аргументом может быть стремление работодателя использовать новый инструментарий — например, осуществить переход на новую электронную платформу. Если бухгалтеры прежде работали в 1С версии 8.2, а им нужно перейти на версию 8.3 (с новым функционалом, интерфейсом, особенностями), они могут потребовать соответствующее обучение. Игорь Шутов

8. Предложите «план Б»

Будьте готовы к тому, что руководитель не согласится сразу. Или согласится, но только на частичную оплату. Или возьмет паузу. Продумайте план отступления (например, сформулируйте пожелание вернуться к этому разговору в следующем полугодии) и альтернативные предложения, которые нравятся вам меньше, но всё же решат задачу: мастер-класс вместо полноценной программы, платная рассылка вместо очного обучения и т. п.

Попробуйте договориться о частичной компенсации. Допустим, 50% платите вы, а 50% компания. Многие работодатели с удовольствием развивают своих сотрудников «за полцены». Плюс ваши шансы на согласие возрастут, если вы подпишете соглашение об отработке данной суммы. Наталья Улискова