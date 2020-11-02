Как оформить и провести в учете бухгалтерские курсы

Профессия бухгалтера обязывает все время быть в курсе изменений в налоговом и бухгалтерском законодательстве, ведь оно так часто меняется у нас в стране. И далеко не каждый хочет заниматься этим самостоятельно, поэтому бухгалтерские курсы всегда востребованы. Но можно ли пройти обучение за счет фирмы и как провести это в учете? Об этом будет рассказано в этой статье.

Прежде всего, стоит иметь ввиду, что образовательные услуги может оказывать только организация, имеющая соответствующую лицензию. Все остальные организации могут оказывать только консультационные услуги. При этом в качестве самой информации, получаемой при оказании и тех и других услуг, разницы может и не быть. Все дело в документе, который выдают после прохождения курса. Организации с лицензией может выдать диплом или сертификат о пройденном обучении, а компания без лицензии может дать только акт оказанных услуг.

Итак, бухгагалтер повышает квалификации в организации с лицензий.

Какие документы нужны?

Программы повышения квалификации, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», относятся к дополнительным профессиональным программам. Поэтому у организации, проводящей такую программу, должна быть соответствующая лицензия.

Обучение по дополнительным профессиональным программам может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. Кроме того, завершается обучение по такой программе аттестацией в той или иной форме, после чего и выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов.

Т.е. все вышенаписанное должно быть документально подтверждено, чтобы оплата курсов или иного обучения можно было учесть в расходах именно как расходы на обучение.

Итак, вам понадобятся:

приказ руководства о направлении на повышение квалификации;

договор на обучение;

копия лицензии (она обычно есть на сайте организации);

документ об аттестации;

акт оказанных услуг;

счет-фактура, если образовательная организация работает с НДС.

Как провести у бухгалтерском и налоговом учете повышение квалиaикации

Для налога на прибыль и при УСН можно учесть расходы на любое профессиональное образование работников, если оно в интересах компании. Такое право дает п.3 ст. 264 Налогового кодекса. А повышение квалификации и есть такое образование. Значит, его можно учесть в расходах.

Но есть нюанс — не стоит забывать об условии, которое есть в пункте 3 стати 264 НК. Если обучившийся бухгалтер уволится без уважительной причины не проработав в организации и года, то учтенную в расходах сумму обучения придется учесть во внереализационных доходах.

Таким образом, при расчете налога на прибыль расходы на повышение квалификации включаются в прочие расходы (пп.23 п.1. ст. 264 НК) на дату подписания акта оказанных услуг. При УСН так же их можно принять в расходы и той же датой, если оплата была произведена до подписания акта. Если же оплата будет после обучения, то в расходах её надо будет учесть по дате перечисления денег, ведь при УСН кассовый метод.

Затраты, связанные с повышением квалификации персонала, включаются в состав расходов по обычным видам деятельности (п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете делаются следующие проводки:

Операция Дебет Кредит Первичный документ Предоплата образовательной организации за обучение 60 51 Выписка банка Плата за обучение отражена в составе расходов на повышение квалификации 26 (44) 60 Акт оказанных услуг Сумма предоплаты зачтена в счет оплаты образовательных услуг 60 60 Бухгалтерская справка

А что с НДФЛ и страховыми взносами?

Повышение квалификации бухгалтера осуществляется в интересах организации. Кроме этого, в п. 21 ст. 217 НК РФ указано, что суммы платы за обучение налогоплательщика по дополнительным образовательным программам в российских образовательных учреждениях, имеющих право на ведение образовательной деятельности, освобождены от налогообложения НДФЛ.

Не облагается плата за повышение квалификации и страховыми взносами (пп. 12 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 13 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

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Если курсы проводит не образовательная организация

Семинары и курсы в виде консультационных услуг проводят многие организации и ИП, для этого лицензия не нужна. Но и как расходы на обучение списывать оплату таких услуг не получится.

Главное отличие консультационного семинара в том, что его цель — просто дать слушателям информацию, без оценки усвоения материала. Кроме того, по результатам таких семинаров не выдаются документы об их прохождении. Соответственно, расходы на такие семинары необходимо подтверждать другими документами — договор на оказание консультационных и (или) информационных услуг в виде семинара и акт оказанных услуг. Причем в договоре должно быть четкое описание оказанных услуг, ведь налоговики очень не любят такие расходы и всегда стараются их выкинуть при проверках.

При расчете налога на прибыль консультационные услуги учитываются в прочих расходах (пп. 15 п. 1 ст. 264 НК РФ). А вот при УСН учесть в расходах можно только консультационные услуги, которые являются бухгалтерскими, аудиторскими или юридическими. Т.е. бухгалтерский семинар, например, в расходах учесть не получится, если в договоре не будет написано, что оказываются такие виды услуг.

НДФЛ и страховых взносов с оплаты за семинар не возникает. Ведь консультационные услуги оказываются организации, а бухгалтер, посетивший семинар, всего лишь её представитель. Т.е. дохода в виде оплаты услуг за физлицо в данном случае не возникает.