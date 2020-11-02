Налоговая провела выездную проверку под видом допмероприятий налогового контроля. Что сказал суд?

Выездная налоговая проверка выявила претензии по четырем поставщикам. Компания возражала. Инспекция назначила мероприятия дополнительного налогового контроля и направила в компанию семь требований о предоставлении документов общим объемом 30 тысяч листов бумаги (затраты на изготовление копий более 100 тысяч рублей). Причем не по этим четырем контрагентам, а по всей деятельности компании, видимо забыв, что проверка уже завершена и речь идет уже о дополнительных мероприятий налогового контроля.

Налогоплательщик решил, что это уже перебор — и обратился в суд. Суд признал эти требования инспекции незаконными (см. дело А55-32444/2019).

На основании п.6 ст. 101 НК РФ, в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств для подтверждения факта совершения налоговых нарушений или отсутствия таковых, по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки инспекция приняла решение провести дополнительные мероприятия налогового контроля:

истребовать документы в соответствии со ст. 93,93.1 НК РФ;

допросить свидетелей в соответствии со ст. 90 НК РФ;

провести экспертизу в соответствии со ст. 95 НК РФ.

Инспекция направила в компанию требования (семь штук) о предоставлении копий документов общим объемом 30 тысяч листов, как будто речь шла о повторной (новой) выездной налоговой проверке, поскольку запрошены были документы не только по четырем спорным контрагентам, а по всей деятельности компании в проверяемом периоде.

Увы, такое «поведение» налоговиков является уже почти типичным. Зачастую разрешенный законом механизм требования документов используется инспекциями вовсе не для того, чтобы получить какие-то документы, а лишь как «дубина», с помощью которой можно очень больно «ударить» по строптивому налогоплательщику. В основе такого поведения налоговиков заложен обычный принцип «прав всегда тот, у кого больше прав». Такая практика буквально «роняет на пол» авторитет самих же налоговиков в глазах обычных налогоплательщиков.

Итак — что же сказал суд, признавая незаконными требования налоговиков? Рассмотрим их подробно.

В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля может проводиться истребование документов в соответствии со статьями 93 и 93.1 НК РФ, допрос свидетеля, проведение экспертизы.

Согласно ст. 23 п. 1 пп. 5 и 7 НК РФ, налогоплательщики обязаны предоставлять налоговикам документы и сведения, необходимые для исчисления и уплаты налогов. Вместе с тем, в соответствии с п.10) и 11) налогоплательщики имеют право требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков — и не выполнять неправомерные акты и требования налоговиков, не соответствующие НК РФ.

Согласно приказу ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@, утверждена форма требования о представлении документов (информации), в которой должно быть указано наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в представлении документов (информации). А в обжалуемых семи требованиях в качестве наименования такого мероприятия указано «в связи с выездной налоговой проверкой». Такая формулировка неверна и не соответствует действительности, что имеет принципиальное значение для установления правомерности направления налогоплательщику обжалуемых семи требований.

Поскольку выездная налоговая проверка налогоплательщика, оформленная актом, была завершена, что подтверждается справкой о проведении выездной налоговой проверки, то поэтому в графе «наименование мероприятия налогового контроля» должна была быть формулировка «в связи с проведением дополнительных мероприятий налогового контроля».

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Дело в том, что проведение таких мероприятий ограничивает права налоговиков на истребование документов (информации). При проведении дополнительных мероприятий налогового контроля налоговым органом могут быть истребованы только те документы (информация), которые связаны с фактами предполагаемых налоговых правонарушений, отраженных в акте проверки.

Из системного и взаимосвязанного толкования норм статей 31 «Права налоговых органов», 88 «Камеральная налоговая проверка», 89 «Выездная налоговая проверка», 93 «Истребование документов при проведении налоговой проверки», 101 «Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки» НК РФ можно сделать следующие выводы относительно объема документов, которые могут быть истребованы налоговым органом при проведении проверок.

Так, статьи 31 и 93 НК РФ устанавливают право налоговых органов требовать у налогоплательщика документы, связанные с исчислением и уплатой налогов. При этом статьи 88, 89, 101 НК РФ определяют объем (состав) тех документов, связанных с исчислением и уплатой налогов, которые налоговый орган имеет право истребовать у проверяемого налогоплательщика в зависимости от вида (содержания) проводимых проверочных процедур (проверок).

По нормам статьи 89 НК РФ, при проведении выездной налоговой проверки налоговый орган наделяется правом истребовать у проверяемого налогоплательщика любые документы, связанные с исчислением и уплатой налогов в проверяемом налоговиками периоде.

По нормам статьи 88 НК РФ, при проведении камеральной же налоговой проверки налоговики наделяются правом истребовать у проверяемого налогоплательщика только те документы, которые регламентированы статьей 88 НК РФ или подлежат представлению налогоплательщиком налоговому органу вместе с декларацией по нормам других статей НК РФ.

Нормами статьи 101 НК РФ установлен особый вид налогового контроля — дополнительные мероприятия налогового контроля, которые не являются ни выездной, ни камеральной налоговой проверкой, поскольку проводятся после завершения выездной или камеральной налоговой проверки и составления акта такой проверки. Причиной проведения дополнительных мероприятий налогового контроля является необходимость получения дополнительных доказательств подтверждения фактов совершения налоговых правонарушений, отраженных в акте проверки, или отсутствия таковых.

Тем самым смысл и цель дополнительных мероприятий налогового контроля налагают ограничения на состав и объем тех документов, которые налоговый орган вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика в рамках мероприятий дополнительного налогового контроля. Такими документами могут быть только те, которые связаны с предполагаемыми налоговым органом налоговыми правонарушениями, отраженными в акте выездной налоговой проверки.

Приведенные выше доводы и выводы подтверждаются письмом ФНС России от 19.10.2018 г. № ЕД-4-2/20515@ и упомянутыми в этом письме правовыми позициями высших судебных инстанций РФ. В этом письме, в частности указано, что дополнительные мероприятия налогового контроля могут проводиться только для проверки уже установленных нарушений. Данный вывод следует из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 14.07.2005 N 9-П, в котором отмечено, что целью дополнительных мероприятий налогового контроля является уточнение обстоятельств, связанных с обнаруженными налоговыми правонарушениями.

Кроме того, Пленум ВАС РФ в своем Постановлении от 30.07.2013 N 57 указал, что дополнительные мероприятия налогового контроля могут быть направлены только на сбор дополнительных доказательств, касающихся уже выявленных в ходе проверки правонарушений, но не на выявление новых правонарушений.

Таким образом, предметом дополнительных мероприятий налогового контроля является подтверждение или не подтверждение фактов предполагаемых налоговых правонарушений, уже выявленных и зафиксированных в ходе проверки и отраженных в акте проверки. При этом при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля налоговый орган может истребовать только те документы, которые связаны с предметом проверки, т.е. с предполагаемыми налоговыми правонарушениями, уже отраженными в акте проверки.

В этом случае налогоплательщик умело и грамотно отстоял свои законные налоговые интересы, а нам с вами необходимо лишь использовать этот судебный опыт для защиты собственных налоговых интересов.