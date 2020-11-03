Тест на COVID-19: учет расходов, НДФЛ и взносов

В условиях сложившейся тяжелой ситуации с коронавирусом многие работодатели как по своей воле, так и по воле регионального закона по сей день тестируют своих сотрудников на наличие коронавирусной инфекции с целью не допустить ее распространение среди работников. Расскажем о том, как правильно отразить расходы на прохождение тестов, а также о возможных сложностях при обложении НДФЛ и страховыми взносами.

Вариант 1. Тестирование инициировано работодателем

Инициатива работодателя протестировать сотрудников на COVID-19 может быть двух видов:

1) обязанность работодателя выполнять данное действие обусловлено законом региональной власти;

2) непосредственная инициатива организации исходя из ее составленных внутренних регламентов.

Здесь нужно пояснить: даже если со стороны региональных властей нет строгого предписания к исполнению определенных условий, работодатель в любом случае обязан соблюдать профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний (ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), а также обеспечивать безопасные условия труда работников (ст. 212 ТК РФ), поэтому инициатива может быть и непосредственно от самого работодателя.

Если организация самостоятельно инициирует проведение тестов на COVID-19 с целью профилактики и невозможности распространения инфекции на рабочих местах, то в обязательном порядке должен быть издан внутренний приказ с поименным перечнем сотрудников, подлежащих медицинскому обследованию.

И в первом, и во втором случае при налогообложении прибыли расходы на тестирование сотрудников на COVID-19 организация вправе включить в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ (тем самым реализационные доходы организации уменьшаются на затраты по тестам). Такой вывод был сделан Минфином РФ в письмах № 03-03-10/54288 от 23.06.2020 и № 03-03-07/54757 от 25.06.2020.

В этих документах указано следующее: в пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ отмечено, что к прочим расходам от производства / реализации относятся в том числе расходы на обеспечение нормальных условий труда. В ст. 212 ТК РФ на работодателя возлагается обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Также, исходя из п. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане, индивидуальные предприниматели и юрлица обязаны соблюдать установленные санитарные правила.

Следовательно, расходы, связанные с проведением тестов на наличие коронавирусной инфекции и иммунитета к ней, относятся к выполнению требований законодательства и направлены на обеспечение безопасных условий труда, а значит, данные затраты учитываются в целях налогообложения прибыли в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Данные затраты должны быть обязательно документально подтверждены, например:

договор с лицензированным медучреждением о проведении тестирования сотрудников на COVID-19, акты об оказании услуг, документы, подтверждающие оплату медицинских услуг (если непосредственно организация оплачивает услуги), а также внутренний приказ о необходимости проведения тестов для сотрудников (в случае, если организация самостоятельно инициирует данное мероприятие);

если же сотрудник сам проходит обязательное тестирование и впоследствии компенсирует расходы у работодателя, то также необходимо запросить у работника подтверждающие документы (чеки об оплате, договор; заявление о возмещении расходов).

В том же письме Минфина РФ № 03-03-07/54757 от 25.06.2020 указан и порядок учета НДФЛ: оплата работодателем для своих работников стоимости услуг по тестированию на коронавирус не облагается НДФЛ в связи с тем, что такая оплата не может расцениваться как получение экономической выгоды работниками (получение дохода), а обусловлено необходимостью работодателя создать безопасные условия труда.

Что касается страховых взносов, то здесь ситуация немного иная. Следует обратить внимание на два момента:

1) если организация самостоятельно заключает договор с медучреждением и оплачивает услуги по проведению тестирования сотрудников на коронавирус (что обусловлено прямым федеральным и/или региональным законодательством), то, соответственно, никаких выплат сотрудникам не осуществляется, а значит, и нет базы для обложения страховыми взносами, следовательно, взносы организация не платит;

2) если сотрудник самостоятельно прошел обязательное тестирование и работодатель компенсирует ему расходы, то в данной ситуации выплаты следует облагать страховыми взносами во избежание споров с контролирующими органами, поскольку со стороны законодательных актов нет четкого разъяснения по данному вопросу, к тому же в ст. 422 НК РФ данный вид компенсации не указан в перечне выплат, не облагаемых страховыми взносами.

Вариант 2. Компенсация тестов инициируется работниками, а затем организация компенсирует сотрудникам расходы

Если работник по своему желанию и за свой счет прошел тестирование на наличие инфекции или антител к COVID-19, т.е. исследование является необязательным для работника — данные расходы не признаются обоснованными (письма Минфина РФ № 03-03-06/1/44840 от 8 сентября 2014 г. и № 03-03-06/1/196 от 31.03.2011). Поэтому стоимость дальнейшего возмещения тестирования работодателем сотруднику нельзя включить в расходы от производства/реализации и тем самым уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль.

В отношении обложения НДФЛ компенсационной суммы сотруднику от работодателя: данная выплата будет расцениваться как получение экономической выгоды сотрудником, то есть получение дохода, поскольку добровольное медицинское исследование работника не является обязательным мероприятием и решение о компенсации работодателем также принимается по его желанию. Причем если работодатель будет компенсировать подобного рода тестирование, то данная выплата считается доходом в натуральной форме (пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ), с которого необходимо будет удержать НДФЛ с ближайшей денежной выплаты сотруднику.

В части обложения страховыми взносами, как уже было выяснено, возмещение сотруднику расходов как обязательного, так и необязательного тестирования на коронавирус в любом случае будет облагаться страховыми взносами.

Стоит также заметить, что компенсацию расходов работнику организация может осуществить и через выплату материальной помощи. Настоящим трудовым и гражданским законодательством не регламентирован список причин-оснований для предоставления матпомощи.

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Для оформления материальной помощи потребуются следующие документы: