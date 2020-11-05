Капвложения по-новому будут отражаться в бухучете

Приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н утвержден федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 26/2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16 «Основные средства», введенного в действие на территории РФ приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н.

Об основных новациях в учете капитальных вложений, введенных новым ФСБУ, Минфин рассказал в своем информационном письме № ИС-учет-28 от 03.11.2020.

Капвложения = объект бухучета

В качестве объекта бухгалтерского учета стандартом определены капитальные вложения.

Напомним, ранее в качестве такого объекта рассматривались долгосрочные инвестиции.

Для целей бухучета понятие капитальных вложений связано с основными средствами.

Ранее – с внеоборотными активами, то есть основными средствами, земельными участками и объектами природопользования, нематериальными активами);

📌 Реклама

Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

Ранее под долгосрочными инвестициями понимались затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий).

Сфера применения ФСБУ 26/2020

Действие стандарта распространено на имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств.

Ранее такое имущество учитывалось, как правило, в составе запасов до момента использования в процессе приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств).