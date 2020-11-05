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Капвложения по-новому будут отражаться в бухучете

Приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н утвержден федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 26/2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16 «Основные средства», введенного в действие на территории РФ приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н.

Об основных новациях в учете капитальных вложений, введенных новым ФСБУ, Минфин рассказал в своем информационном письме № ИС-учет-28 от 03.11.2020.

Капвложения = объект бухучета

В качестве объекта бухгалтерского учета стандартом определены капитальные вложения.

Напомним, ранее в качестве такого объекта рассматривались долгосрочные инвестиции.

Для целей бухучета понятие капитальных вложений связано с основными средствами. 

Ранее – с внеоборотными активами, то есть основными средствами, земельными участками и объектами природопользования, нематериальными активами);

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Под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

Ранее под долгосрочными инвестициями понимались затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий).

Сфера применения ФСБУ 26/2020

Действие стандарта распространено на имущество, предназначенное для использования в процессе приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств.

Ранее такое имущество учитывалось, как правило, в составе запасов до момента использования в процессе приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств).
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Стандарт не распространяется на затраты, связанные с: 

  • выполнением организацией работ, оказанием услуг по созданию, улучшению, восстановлению средств производства для других лиц;
  • приобретением, созданием активов, предназначенных для продажи.
Ранее застройщики, специализировавшиеся на строительстве объектов, учитывали затраты на свои услуги, как правило, в качестве капитальных вложений.

К капитальным вложениям отнесены затраты на улучшение и (или) восстановление объекта ОС (в частности, замену частей, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание) при соответствии таких затрат условиям признания капвложений.

Ранее – только затраты на модернизацию и реконструкцию объекта ОС, в результате которых улучшались (повышались) первоначально принятые нормативные показатели функционирования объекта основных средств; затраты на восстановление объекта основных средств признавались расходами периода, к которому они относились).

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При этом к капвложениям не относятся:

  • затраты на поддержание работоспособности или исправности ОС, их текущий ремонт;
  • затраты на неплановые ремонты основных средств, обусловленные поломками, авариями, дефектами, ненадлежащей эксплуатацией, в той степени, в которой такие ремонты восстанавливают нормативные показатели функционирования объектов основных средств, в том числе сроки полезного использования, но не улучшают и не продлевают их.

Условия для признания капвложений в БУ

Установлены условия, одновременное соблюдение которых необходимо для признания капитальных вложений в бухгалтерском учете:

  • понесенные затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение НКО целей, ради которых она создана) в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
  • определена сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина.
Напомним, ранее такие условия не формулировались.

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При соблюдении данных условий капвложения признаются вне зависимости от того, осуществлены ли они при первоначальном приобретении, создании объектов ОС или при последующем улучшении и (или) восстановлении их.

Ранее капвложения признавались, как правило, при первоначальном приобретении, создании объектов ОС.

Момент признания капвложений

В ФСБУ 26/2020 Определен момент признания капитальных вложений: по мере осуществления фактических затрат, в отношении которых соблюдаются условия их признания.

Это новая норма.

Единица учета капвложений

Уточнено определение единицы учета капвложений:

приобретаемый, создаваемый, улучшаемый или восстанавливаемый объект основных средств.

Ранее учет долгосрочных инвестиций велся в целом по строительству и по отдельным объектам, входящим в него; по приобретаемым отдельным объектам ОС.
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Определение затрат на ОС

Установлен общий подход к определению затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов ОС, в сумме которых признаются капитальные вложения.

Затратами считается выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с осуществлением капитальных вложений.

При этом не считается затратами предварительная оплата поставщику (подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления имущества, имущественных прав, выполнения работ, оказания услуг.

Учет некоторых затрат

Уточнен порядок учета отдельных видов затрат:

  • в сумму фактических затрат включается величина возникшего при осуществлении капвложений оценочного обязательства, в том числе по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды (ранее – включение таких затрат в капитальные вложения не предусматривалось);
  • величина капвложений уменьшается на расчетную стоимость полученной в ходе их осуществления продукции, вторичного сырья, других материальных ценностей, которые организация намерена продать или иным образом использовать (ранее – требование не формулировалось). Расчетная стоимость таких ценностей, а также материальных ценностей, оставшихся неиспользованными при осуществлении капитальных вложений, определяется исходя из их справедливой стоимости, чистой стоимости продажи, стоимости аналогичных ценностей и не может быть выше суммы затрат, из которой вычитается эта стоимость;
  • в стоимость капвложений не включаются затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией процесса осуществления капитальных вложений (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины).

Сумма капвложений

Изменен порядок определения сумм включаемых в стоимость капитальных вложений:

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  • при осуществлении капитальных вложений на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший срок, в капитальные вложения включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки) (ранее - суммы, фактически уплачиваемые поставщику по договору);
  • при осуществлении капвложений по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) полностью или частично неденежными средствами, фактическими затратами (в части оплаты неденежными средствами) считается справедливая стоимость передаваемых имущества, имущественных прав, работ, услуг (ранее – стоимость переданных или подлежащих передаче активов). При этом справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н;
  • фактическими затратами в имущество, которое организация получает безвозмездно, считается справедливая стоимость этого имущества (ранее – исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухучету).

Обесценение капвложений

Введены обязательная проверка капитальных вложений на обесценение и учет изменения их стоимости вследствие обесценения.

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Эти проверка и учет ведутся в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Списание капвложений

Установлены общие правила списания с бухучета капитальных вложений, в частности, случаи списания, момент отражения списания в учете, порядок учета затрат на демонтаж, утилизацию объектов капитальных вложений и восстановление окружающей среды, порядок определения суммы дохода или расхода от списания капитальных вложений.

Информация о капвложениях в бухотчетах

Уточнены требования к раскрытию информации о капитальных вложениях в бухгалтерской отчетности.

В частности, введено обязательное раскрытие результата обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения, включенного в расходы или доходы отчетного периода; авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченных организацией в связи с осуществлением капитальных вложений.
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Упрощенный БУ для капвложений

Организации, которые в соответствии с законодательством вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, могут определять фактические затраты при признании капитальных вложений:

  • без учета отдельных видов затрат, указанных в подпунктах «б» - «з» пункта 10 ФСБУ 26/2020, включая величину оценочного обязательства по будущему демонтажу, утилизации этого объекта и восстановлению окружающей среды, а также затрат, возникших при этом в связи с использованием труда работников. Не учтенные при этом затраты признаются расходами периода, в котором они понесены;
  • в размере сумм, уплаченных и (или) подлежащих уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при осуществлении капвложений без учета всех скидок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления, равно как без дисконтирования в случае отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев;
  • в размере балансовой стоимости передаваемых активов при осуществлении капитальных вложений по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами.
Кроме того, эти организации могут отказаться от проверки капвложений на обесценение, то есть оценивать капитальные вложения по балансовой стоимости на отчетную дату, и раскрывать в бухотчетности информацию о капвложениях в ограниченном объеме.

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Когда применять

Организация обязана начать применять ФСБУ 26/2020, начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Вместе с тем организация вправе принять решение о досрочном применении этого стандарта.

Переходные положения

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются ретроспективно, то есть как если бы этот стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни.

Для облегчения перехода на новый порядок учета капвложений в бухотчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 26/2020, организация может применять перспективно новые требования к формированию в бухгалтерском учете информации о капвложениях, то есть только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 26/2020, без изменения сформированных ранее данных бухучета.

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Избранный организацией способ отражения последствий изменения учетной политики раскрывается в первой бухотчетности, составленной с применением ФСБУ 26/2020.

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