Как обеспечить себе достойную пенсию? Стратегии профессионалов

Депозит, валюта, облигации, акции? Если вы решили заняться своей пенсией самостоятельно, придется разобраться, сколько вкладывать в эти инструменты. И следовать правилам — как без них?

Среднестатистический российский пенсионер получает в России около 15 тыс. рублей. Если бы мы выходили на пенсию сейчас и могли бы рассчитывать только на нее, многие из нас были бы вынуждены, мягко говоря, изменить привычный уровень жизни.

При этом в отличие от поколения, выходившего на пенсию 20–25 лет назад, которому были недоступны многие из уже привычных для нас вещей, таких как путешествия, регулярное посещение ресторанов и кафе и прочие услуги, делающие нашу жизнь комфортной, для современного человека резкое падение уровня доходов может оказаться довольно болезненным.

Как вкладывать

Казалось бы, ответ на вопрос, как накопить на пенсию, очень простой, но это кажущаяся простота. Пенсионное накопление существенно отличается от сбережений для покупок машины, квартиры и т. д. Поскольку накопления на будущую пенсию являются долгосрочными и могут быть растянуты на десятки лет, существует несколько общепризнанных в мире правил их формирования.

Прежде всего, пенсионные накопления инвестируют в инструменты, обеспечивающие защиту от инфляции, во-вторых, речь идет о систематическом процессе инвестирования — нужно регулярно делать отчисления от текущего дохода. А в-третьих, оптимальный долгосрочный портфель должен иметь в своем составе рисковые активы с доходностью, превышающей темпы роста инфляции (то есть с положительной реальной доходностью).

Во что вкладывать

Что мы видим в России? В нашей стране самыми популярными финансовыми инструментами являются депозиты, на которых россияне хранят более 31 трлн рублей. Проблема заключается в том, что депозиты, даже при наличии такого плюса, как система страхования вкладов, не отвечают ключевому требованию успешного формирования пенсионных сбережений. Депозиты имеют отрицательную реальную доходность в странах с относительно высокой инфляцией, в том числе в России. То есть застрахованный депозит не страхует инвестора от потери средств от инфляции в долгосрочной перспективе.

И в России, и в западных странах управляющие активами давно нашли выход из этой ситуации. Дело в том, что разные классы активов при долгосрочном инвестировании приносят разный реальный доход, а на рынке присутствует колоссальный выбор инструментов для сбережений, дополнительных к традиционным депозитам.

Справедливости ради заметим, что депозиты присутствуют в той или иной мере в пенсионных портфелях, но в большинстве своем их доля среди прочих инструментов самая незначительная, например, как это происходит в США, Канаде, Великобритании или Японии. При этом вся история управления пенсионными средствами показывает, что в отличие от банковского депозита, инвестиционные продукты позволяют получать доходность выше среднерыночного уровня даже с учетом комиссий за управление.

Наиболее простые и понятные инвестиционные инструменты, которые выступают в качестве альтернативы депозиту, — это ОФЗ, то есть государственные облигации. Помимо того, что они являются фактически безрисковыми активами, эти бумаги имеют еще и ряд существенных преимуществ.

Прежде всего, гособлигации на длительном горизонте инвестирования предполагают более высокую доходность, чем депозиты. Кроме того, ОФЗ — более ликвидные инструменты, нежели вклады (можно получить деньги в любой момент без потери процентов, нет необходимости ограничиваться суммой, страхуемой АСВ), а кроме того, они не несут кредитного риска. В свою очередь, если рассмотреть облигации надежных российских компаний и банков, то они предлагают доходность ощутимо выше депозитов — 6–7% и иногда выше. Многие частные инвесторы теперь предпочитают не размещать деньги на депозит в банке, а покупать рублевые или валютные облигации этого же банка.

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В какой пропорции

Интересно, что, если взглянуть на то, в какие классы активов и в какой пропорции пенсионные средства инвестируют в развитых странах, выяснится, что облигации занимают не самую большую долю в портфелях пенсионных фондов. Наибольшую долю в портфелях фондов США, Австралии, Великобритании и Канады занимают акции, в которые управляющие вкладывают до половины средств. И это абсолютно оправданно, потому что в долгосрочных стратегиях именно акции являются прекрасным и общепризнанным генератором доходности и защитным механизмом от инфляции.

Кроме того, опыт прохождения девальвации местных валют в развивающихся странах показывает, что акции отыгрывают любой уровень девальвации на горизонте 2–3 лет. В качестве примера можно привести Аргентину, где в разгар экономического кризиса в конце 2001 — начале 2002 года в результате перехода страны к плавающему курсу национальной валюты произошел обвал аргентинского песо почти на 40%.

Если сравнить последующую динамику курса аргентинской валюты и динамику местного индекса фондового рынка Merval, составленного из акций крупнейших компаний, торгующихся на бирже Буэнос-Айреса, станет очевидно, что рынок акций преодолел последствия обвала активов и местной валюты за несколько лет, в то время как на восстановление курса аргентинского песо потребовалось гораздо больше времени. Можно привести и более свежий пример: девальвация рубля в конце 2014 — начале 2015 года. В то время как рубль до сих пор в целом торгуется в прежнем диапазоне, индекс Мосбиржи практически удвоился, а активно управляемый фонд акций превысил доходность индекса акций на более чем 30%.