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Как оформить инвестиционную (венчурную) сделку в российской юрисдикции: структура, процедура и перечень документов

Способов оформления инвестиционных сделок в российской юрисдикции не так уж и много, на данный момент основных два — внесение инвестиций в виде вклада при увеличении уставного капитала компании и конвертируемый заём, который по факту является разновидностью первого способа (если говорить именно об инвестиционной, а не заёмной стороне этого инструмента). Помимо указанных, для заведения инвестиций в компанию также используется продажа казначейской доли, правда в силу того, что казначейская доля в компании — довольно редкое явление, то и применяется данный способ тоже довольно редко, хоть он и очень удобен в плане оформления. О нём я также расскажу ниже.

Весь процесс оформления венчурной сделки можно разделить на следующие этапы.

1. Знакомство инвестора и стартапа, обсуждение условий инвестиционной сделки

Знакомство инвестора и стартапа может произойти различными способами, чаще всего у инвестора каким-то образом оказывается инвестиционная презентация проекта и в случае интереса он даёт положительную обратную связь представителю проекта и стороны переходят к переговорам. Бывает, что инвестор сам инициирует контакт, но такое случается, как правило, на более поздних стадиях, когда «крутость» проекта уже становится очевидной.

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В рамках переговоров стороны обмениваются информацией о себе, своих планах и взаимных ожиданиях. На данной стадии на практике часто возникает развилка — либо инвестор (стороны) после получения первичной информации о проекте (друг друге) сразу переходит к стадии due diligence — проверке проекта (друг друга) на предмет выявления и оценки возможных рисков, либо стороны переходят к обсуждению базовых параметров инвестиционной сделки и подписанию первичного соглашения о намерениях — так называемого term sheet, а due diligence проходит уже после подписания term sheet.

Ответ на вопрос, как правильно — сначала провести due diligence или сначала обговорить базовые параметры возможной инвестиционной сделки, зависит от специфики проекта, а также от того, что стороны понимают под term sheet.

В российской юрисдикции потенциальные участники инвестиционной сделки всё чаще подписывают term sheet (соглашение о намерениях), которое содержит в себе элементы соглашения о порядке ведения переговоров (ст. 434.1 Гражданского кодекса РФ), NDA (соглашения о неразглашении конфиденциальной информации), заверений об обстоятельствах (гарантий) и так далее. Term sheet часто содержит базовые параметры будущей инвестиционной сделки, а также описание последствий уклонения той или иной стороны от её заключения.

Доводы в пользу первоначального due diligence:
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  • Инвестору пока непонятна стоимость компании и для её оценки нужно изучение деталей. В таких условиях фиксировать какие-то параметры инвестиционной сделки особо нет смысла, ибо после due diligence видение инвестора может довольно сильно измениться.
  • Для подписания term sheet нет веских оснований, к примеру, представления в рамках due diligence конфиденциальной информации или установления моратория на взаимодействие с другими игроками на рынке (конкурентами).
Доводы в пользу первоначального term sheet:

  • Если в рамках due diligence инвестор, залезая под капот проекта, получает важную конфиденциальную информацию, то сначала нужен term sheet, содержащий в себе элементы NDA (соглашения о конфиденциальности).
  • Если до проведения due diligence инвестору уже понятна стоимость компании, а проекту важно подтверждение серьезности намерений инвестора, то сначала нужен term sheet, в котором будут отражены базовые параметры сделки. Так основатели стартапа будут уверены, что раскрывают карты в рамках due diligence перед реально заинтересованным инвестором (особенно если в term sheet будут прописаны финансовые последствия необоснованного уклонения инвестора от инвестиционной сделки).
Резюме: далеко не всегда имеется необходимость в term sheet, но необходимость в due diligence имеется всегда. Если term sheet и оформлять, то уж точно не потому что так принято за рубежом, а для того, чтобы решить конкретные прикладные задачи. В этом случае указанный документ становится реальным рабочим юридическим и инвестиционным инструментом. В противном же случае term sheet окажется пустой бумажкой, которая может только помешать сторонам договориться после детального изучения специфики друг друга.

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1.1. Подробнее о due diligence — процедуре выявления и оценки инвестиционных рисков

Due diligence — это что-то похожее на то, когда потенциальный жених (невеста) приходит в гости к родителям своей невесты (жениха) (простите за, возможно, старомодный пример, но он мне всё же кажется уместным) и узнаёт всё о быте семьи, их взглядах, истории, привычках, традициях и прочих имеющих важное для него значение деталях. Такая встреча может явиться началом конца отношений, а может вселить ещё большую уверенность в правильности выбора. То есть в рамках указанной процедуры потенциальный инвестор изучает всю подноготную стартапа, а стартап (да! и это тоже важно и правильно) — всю подноготную (ну или почти всю) инвестора.

В рамках due diligence проверяется:

  • правомерно ли владеет компания активами, которые используются (будут использоваться) в её деятельности, владеет ли она ими вообще;
  • имеет ли компания долги или основания их возникновения на момент проверки;
  • достоверные ли данные компания предоставила в рамках переговоров (инвестиционной презентации) -- запрашиваются дополнительные данные, имеющие значение для принятия инвестиционного решения;
  • в каких отношениях состоят основатели и иные участники компании, нет ли между ними конфликтов или оснований для его возникновения;
  • не нарушает ли компания своей деятельностью закон (в соответствующих юрисдикциях) и нет ли оснований для таких нарушений в будущем;
  • не нарушает ли компания своей деятельностью права третьих лиц и нет ли оснований для таких нарушений в будущем;
  • и так далее.
В рамках due diligence инвестора проверяется почти тоже самое, за исключением некоторых нюансов.

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2. Составление проектов документов инвестиционной сделки и внесение в них правок

Чаще всего проекты документов инвестиционной сделки составляются стороной инвестора и представляются стартапу для ознакомления и внесения возможных правок.

Абсолютное большинство инвестиционных сделок в России структурируется по модели вхождения инвестора в компанию через увеличение уставного капитала или по модели конвертируемого займа (хотя конвертируемый заём является разновидностью первого способа).

В случае, если инвестор заходит в компанию через увеличение уставного капитала, то инвестором обычно готовятся проекты следующих документов: новый устав компании (если инвестора не устраивает прежняя редакция, что случается довольно часто), корпоративный договор (который устанавливает особые правила корпоративной игры с упором на далёкое будущее), протокол об увеличении уставного капитала и принятии вклада инвестора (да, не смотря на то, что этот документ чисто операционный и внутрикорпоративный, нередко его проект тоже готовится инвестором).
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Иногда инвестор предлагает включить в структуру сделки также инвестиционное соглашение. Более подробно о нём расскажу ниже.

В случае, если инвестор планирует зайти в компанию через конвертируемый заём, то к документам, указанным в первом случае, добавляется договор займа.

Проекты инвестиционных документов готовятся инвестором с упором на договорённости, достигнутые сторонами в процессе переговоров, а также данные, полученные по результатам due diligence (проверки компании). После составления проекты документов направляются участникам и руководству компании (а также иным заинтересованным лицам, к примеру, к сотрудникам-держателям опционов). Каждая заинтересованная сторона вправе представить правки для их рассмотрения.

Бывает, что на этой стадии происходит срыв инвестиционной сделки. К примеру, кого-то из будущих подписантов не устраивает то или иное положение корпоративного договора или устава компании в новой редакции. Автор сам, будучи фаундером стартапа, как-то раз отклонил редакции документов потенциального инвестора по причине намерения последнего приобрести уровень корпоративного контроля в компании заведомо превышающего ценность вкладываемых им инвестиций.

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Конечно, на данной стадии как для инвестору, так и компании важно не «перегнуть палку». Нередко инвесторы хотят слишком сильно и необоснованно закрутить гайки, а участники стартапа хотят сохранить за собой прежнюю безграничную свободу. Здесь важен баланс интересов и умение слышать и слушать друга друга, а также адекватно оценивать риски.

Рассмотрим каждый документ в отдельности.

Устав

Устав — "священное писание" компании, определяющее основные правила корпоративной игры. Правки инвестора в устав компании при структурировании инвестиционной сделки чаще всего касаются количества голосов, необходимого для принятия того или иного решения на общем собрании участников компании, критериев сомнительных сделок, для совершения которых необходимо получать одобрение на общем собрании участников компании, порядка отчуждения участниками компании своих долей (в том числе возможности их выхода из компании) и так далее.

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Нередко бывает, особенно на ранних стадиях, что инвестор заходит компанию со своим уставом. Как правило, такие уставы тщательно выверены и уже не раз использовались в предыдущих сделках. Так что сразу отказываться от нового устава, предложенного инвестором, фаундерам вряд ли стоит, бывает, что такие «инвесторские» уставы оказываются более удобны для всех участников компании. К примеру, гораздо удобнее, когда уставом предусмотрен созыв общих собраний участников компании по электронной почте, а не путём отправки участникам бумажных писем (мелочь, а приятно, как говорится).

Новый устав (или правки в него) в рамках инвестиционной сделки регистрируется одновременно с регистрацией изменений размеров долей участников компании, основанием для регистрации является протокол общего собрания участников (решение единственного участника компании) и заявление по форме Р13001.
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Примечание. Внимание! С 25 ноября 2020 года заявления по форме Р13001 и Р14001 применяться не будут, вместо них вводится новая единая форма Р13014, утвержденная приказом ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@. Внести изменения в устав компании и ЕГРЮЛ можно будет только с помощью этой формы.

Корпоративный договор

После устава компании этот документ имеет самую высокую значимость, ибо именно в нём прописываются особые правила отношений участников компании и иных заинтересованных лиц, которые по тем или иным причинам не прописываются в уставе.

В отличие от устава корпоративных договоров в компании может быть сколь угодно много и заключаться они могут не только между всеми участниками компании, но и между некоторыми из них, а также между участниками компании и любыми иными третьими лицами. Корпоративные договоры не нужно заверять нотариально, но об их заключении нужно уведомлять компанию (то есть генерального директора). Корпоративные договоры имеют первостепенную значимость для обеспечения интересов сторон инвестиционной сделки. С помощью этого документа инвестор может в той или иной степени обеспечить предсказуемое поведение фаундеров и других участников компании (миноритариев) в отношении тех или иных вопросов.

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Как правило, в корпоративных договорах прописываются особенности голосования участников компании по определённым вопросам (например, что какой-то участник обязуется проголосовать «за» кандидатуру нового директора, если инвестор проголосует «за» эту кандидатуру), особенности продажи участниками своих долей в компании (например, что тот или иной владелец доли в компании не сможет продать её, если потенциальный покупатель не предложит инвестору выкупить одновременно и его долю, или что цена доли при продажи не может быть выше или ниже заранее определённой величины), особенности выхода участников из компанииKPI проекта и так далее.

Протокол общего собрания участников (решение единственного участника) компании о принятии вклада от инвестора и увеличении уставного капитала

Это чисто операционный документ, с помощью которого технически оформляется приобретение инвестором доли в компании и внесении им инвестиций. Этим же документом оформляется, соответственно, размытие долей прежних участников компании. Этот документ (при увеличении уставного капитала) должен быть подписан всеми участниками компании. Таким образом, ни увеличение уставного капитала, ни принятие инвестора в компанию через увеличение уставного капитала, ни размытие долей участников компании невозможно оформить без подписи всех участников компании. Именно поэтому распространенный страх многих фаундеров о том, что их доли могут размыться без их согласия, не имеет под собой никакой основы.

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Данный документ обязательно заверяется нотариально (вернее, нотариус удостоверяет подписи каждого участника компании на этом документе). На основании него оформляется заявление по форме Р13001 (как я уже отмечал ранее, с 25 ноября 2020 года эта форма утратит силу и будет использоваться Р13014), которое подаётся в налоговую инспекцию для внесения в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) информации о новом размере долей участников компании.

Инвестиционный договор

Инвесторы в рамках структурирования инвестиционной сделки иногда предлагают подписать ещё и инвестиционный договор (инвестиционное соглашение), в котором обычно прописываются KPI проекта, а также иные условия, как правило, касающиеся отчётности и финансов.

Инвестиционное соглашение может также предусматривать новые обязанности генерального директора компании, которые после подписания соглашения последним, про сути, становится частью договора (трудового или оказания услуг) между ним и компанией. Это довольно важный аспект в тех случаях, когда CEO является наёмным сотрудником компании.
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Данный документ, как и корпоративный договор не надо заверять нотариально. Отличие инвестиционного договора от корпоративного состоит в том, что в корпоративном договоре сама компания (в лице генерального директора) может не участвовать в качестве его стороны (подписанта), когда как стороной инвестиционного соглашения, как правило, является само юридическое лицо (компания) в лице генерального директора.

2.1. Конвертируемый заём

О конвертируемом займе я довольно подробно написал в своей статье 2019 года (не буду дублировать текст, кому интересно, прошу ознакомиться). Отмечу здесь, что российской юридической практикой уже как несколько лет найден неплохой способ структирования конвертируемого займа с помощью отечественных инструментов. И да, конечно, этот вид сделки получит, на мой взгляд, ещё большее распространение после того, как соответствующий законопроект о конвертируемом займе будет принят российским законодательным органом.

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Конвертируемый заём, по сути, представляет собой вхождение инвестора в компанию также через внесение вклада при увеличении уставного капитала. Особенностью данной сделки является то, что внесение вклада и увеличение уставного капитала отсрочено по времени и зависит от соответствующего волеизъявления инвестора. В случае, если со временем инвестор, ранее предоставивший компании заём, не захочет заходить в капитал компании и приобретать долю в ней, он просто не реализует своё право конвертации и требует возврата денег (займа) с соответствующими процентами. Правда здесь описана модель конвертируемого займа, когда у инвестора остаётся выбор -- конвертировать заём в долю или нет. Существует также модель конвертируемого займа, при которой инвестор обязан конвертировать займ в долю по соответствующей оценке (формуле расчёта), в момент, когда в компанию вложится следующий инвестор. Данная модель, по сути, не предоставляет инвестору права "отката" сделки, однако даёт ему более взвешенную оценку компании, на основании которой и производится расчёт в рамках конвертации.

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Для оформления конвертируемого займа используются следующие документы: устав (опционально), корпоративный договор (обязательно), протокол общего собрания участников или решение единственного участника об увеличении уставного капитала (обязательно), договор займа (обязательно), инвестиционный договор (опционально).

2.2. Продажа казначейской доли

Казначейская доля — это доля, которая осталась за компанией в результате выхода из неё прежнего участника. Право выхода участника из компании должно быть прямо предусмотрено в уставе компании. Не допускается выход из компании всех участников (в компании не может быть менее 1 участника). После выхода участника из компании его доля переходит к обществу (компании), при этом компания может владеть ею не более 1 года, в течение данного срока казначейская доля должна быть либо распределена пропорционально между остальными участниками компании, либо погашена (путём уменьшения уставного капитала), либо отчуждена (подарена, продана и т.д.) кому-либо из участников или третьему лицу (инвестору).
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В чём принципиальное отличие продажи казначейской доли от продажи доли, принадлежащей участнику компании? В том, что при продаже казначейской доли вырученные деньги (инвестиции) поступают кэш-ин, то есть в распоряжение компании, а при продаже доли, принадлежащей участнику компании, вырученные от продажи доли деньги поступают кэш-аут, то есть непосредственно продавцу (участнику) и компания не имеет никаких прав на них (то есть не может ими распоряжаться).

Поэтому продажу казначейской доли можно рассматривать как отдельный способ оформления инвестиционной сделки (кэш-ин сделки).

Продажа казначейской доли оформляется заключением договора купли-продажи доли между инвестором (покупателем) и самой компанией в лице генерального директора на основе протокола общего собрания участников компании. Данный договор не подлежит нотариальному удостоверению на основании пункта 11 статьи 21 Закона об ООО.

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Плюсами структурирования инвестиционной сделки путём продажи казначейской доли является то, что она очень проста в оформлениине нужно ничего заверять нотариально, что инвестору можно дать какую угодно рассрочку (в отличие от заведения инвестиций через увеличение уставного капитала, где рассрочка может составлять не более 6 месяцев).

Минусами структурирования инвестиционной сделки путём продажи казначейской доли является то, что такую долю довольно трудно добыть — нужно, чтобы какой-либо участник вышел из компании.

3. Исполнение сделки

Не буду здесь комментировать довольно простой процесс подписания документов инвестиционной сделки, отмечу только пару важных моментов, на которые стоит обратить внимание на данной стадии.

Как я уже отмечал, нотариальному удостоверению в рамках инвестиционной сделки подлежит только протокол общего собрания участников об увеличении уставного капитала компании, остальные документы оформляются в простой письменной форме.

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Однако если говорить об опционе на долю в компании, то он также заверяется нотариально, поскольку предусматривает отчуждение доли в компании. Я не просто так заговорил об опционе в этом разделе статьи. Оформление опциона в рамках инвестиционной сделки всё чаще становится актуальным, потому что он непосредственно связан с исполнением инвестором своих обязательств.

Нередко инвесторы перечисляют инвестиции траншами, но при этом приобретают всю долю в компании сразу. В таких ситуациях возникает риск того, что инвестор, владея уже всей долей в компании, по какой-либо причине перестанет перечислять транши. Подобный кейс я довольно подробно разобрал в этой статье, такое действительно случается и для таких случаев лучше заранее подготовить опцион.
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Опцион позволяет в случае допущения инвестором просрочки очередного транша забрать у последнего всю долю во внесудебном порядке и тем самым вывести его из компании, предложив впоследствии его долю новому инвестору для закрытия возможного кассового разрыва, который нередко возникает в таких случаях.

Опцион удобен тем, что для его исполнения достаточно лишь грамотно прописать случаи, при которых он «сработает». Так, если мы опционом защищаемся от просрочек инвестора, то прописываем в нём, что в случае возникновения просрочки инвестором очередного транша (график платежей, как правило указывается в самой инвестиционной сделке) основатель имеет право возмездно/безвозмездно забрать долю инвестора. Для того, чтобы это случилось, основатель после возникновения просрочки берёт выписку со счёта в банке, заверяет её подписью сотрудника банка (и оттиском печати банка), приходит с указанным документом и опционом к любому нотариусу (хотя лучше к том нотариусу, у которого изначально и оформлялся опцион), представляет их нотариусу и после их проверки нотариусом подписывает акцепт, на основании которого нотариус исполняя опцион, направляет заявление по форме Р14001 в налоговую инспекцию для регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

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3.1. Отчётность и KPI

Как я отмечал ранее, в корпоративном договоре или инвестиционном соглашении могут содержаться KPI, которые надлежит достичь проекту. История с KPI вообще довольна опасна, особенно если за их недостижение основатели несут персональную ответственность в виде штрафных санкций и(или) обязанности продать свою долю (за бесценок) или выкупить долю инвестора (по цене, превышающей рыночную). Такие прецеденты в российской практике действительно встречаются (я подробно разобрал некоторые из них в своей книге).

Чтобы не попасть в подобные ситуации лучше вообще не прописывать KPI, а если уж они и предусматриваются в инвестиционных документах, то санкции за их недостижение должны соответствовать, что называется, стартап-истории. Стартап — это экспериментальная модель бизнеса, которая ищет оптимальную бизнес-модель и нередко стартапу приходится делать пивот (изменение бизнес-модели), отказываясь от прежних KPI и ставя перед собой новые вызовы. Я сам в качестве фаундера проходил эту историю и убежден в том, что KPI в венчуре скорее вредят, нежели помогают.

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Что касается отчётности, то на мой взгляд, она должна быть и любой инвестор имеет право в перманентном режиме отслуживать динамику проекта. Единственная рекомендация на этот счёт — отчетность не должна занимать большое количество времени, она должна быть максимальна проста, релевантна и удобна в предоставлении и ознакомлении. В идеале прикрутить какой-либо удобный сервис, куда статистика будет стекаться в автоматическом режиме и к которому у каждого инвестора будет доступ. Кстати, если у кого-то будут примеры отличных сервисов с указанным функционалом, буду рад, если поделитесь в комментариях.

На этом пока всё.

С уважением, предприниматель, инвестиционный и корпоративный юрист Евгений Рябов

evrcapital@gmail.com

t.me/eriabov

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