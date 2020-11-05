Как оформить инвестиционную (венчурную) сделку в российской юрисдикции: структура, процедура и перечень документов

Способов оформления инвестиционных сделок в российской юрисдикции не так уж и много, на данный момент основных два — внесение инвестиций в виде вклада при увеличении уставного капитала компании и конвертируемый заём, который по факту является разновидностью первого способа (если говорить именно об инвестиционной, а не заёмной стороне этого инструмента). Помимо указанных, для заведения инвестиций в компанию также используется продажа казначейской доли, правда в силу того, что казначейская доля в компании — довольно редкое явление, то и применяется данный способ тоже довольно редко, хоть он и очень удобен в плане оформления. О нём я также расскажу ниже.

Весь процесс оформления венчурной сделки можно разделить на следующие этапы.

1. Знакомство инвестора и стартапа, обсуждение условий инвестиционной сделки

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Знакомство инвестора и стартапа может произойти различными способами, чаще всего у инвестора каким-то образом оказывается инвестиционная презентация проекта и в случае интереса он даёт положительную обратную связь представителю проекта и стороны переходят к переговорам. Бывает, что инвестор сам инициирует контакт, но такое случается, как правило, на более поздних стадиях, когда «крутость» проекта уже становится очевидной.

В рамках переговоров стороны обмениваются информацией о себе, своих планах и взаимных ожиданиях. На данной стадии на практике часто возникает развилка — либо инвестор (стороны) после получения первичной информации о проекте (друг друге) сразу переходит к стадии due diligence — проверке проекта (друг друга) на предмет выявления и оценки возможных рисков, либо стороны переходят к обсуждению базовых параметров инвестиционной сделки и подписанию первичного соглашения о намерениях — так называемого term sheet, а due diligence проходит уже после подписания term sheet.

Ответ на вопрос, как правильно — сначала провести due diligence или сначала обговорить базовые параметры возможной инвестиционной сделки, зависит от специфики проекта, а также от того, что стороны понимают под term sheet.

В российской юрисдикции потенциальные участники инвестиционной сделки всё чаще подписывают term sheet (соглашение о намерениях), которое содержит в себе элементы соглашения о порядке ведения переговоров (ст. 434.1 Гражданского кодекса РФ), NDA (соглашения о неразглашении конфиденциальной информации), заверений об обстоятельствах (гарантий) и так далее. Term sheet часто содержит базовые параметры будущей инвестиционной сделки, а также описание последствий уклонения той или иной стороны от её заключения.