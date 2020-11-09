Как исправить баланс после его утверждения

Периодически возникают ситуации, когда аудитор находит существенную ошибку в бухгалтерской отчетности уже утвержденной общим собранием учредителей компании.

Согласно п.4 ПБУ 22/2010, все выявленные ошибки подлежат обязательному исправлению. Но в то же время п.9 ст.13 «Закона о бухгалтерском учете» говорит, что внесение изменений в бухгалтерскую отчетность после ее утверждения не допускается.

О том, как в этом случае вносить исправления в бухгалтерскую отчетность, рассказываем в сегодняшней статье.

А есть ли противоречие?

Действительно, пункт 4 ПБУ-22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» говорит, что выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению. Но пункт 9 этого же ПБУ-22/2010 говорит, что существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.

Обратите внимание, ошибка исправляется уже не последним днем прошлого года, бухгалтерская отчетность за который была проверена аудитором и в котором им была выявлена ошибка, а в текущем году, в котором была выявлена эта ошибка.

При этом корреспондирующим счетом в исправительных записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Но эти записи по прибыли или убыткам, исправляющие ошибку прошлого года, нельзя путать (соединять вместе) с прибылью или убытками текущего года.

А сейчас главное. Ошибка исправляется путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год. За исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

Ну и как поступить бухгалтеру?

Напомню, что Отчет о финансовых показателях (как отчетный финансовый документ) включает в себя финансовые показатели не только отчетного года, но показатели года, предшествующего отчетному. А бухгалтерский баланс, кроме финансовых показателей отчетного года, включает в себя аналогичные показатели даже не одного, а двух лет, предшествующих отчетному году.

Следовательно, когда законодатель говорит о сравнительных показателях бухгалтерской отчетности за текущий год, он говорит о той самой графе бухгалтерской отчетности за текущий год, где будут отражаться финансовые показатели за предшествующий год. Т.е. именно за тот год, в котором аудитором обнаружена ошибка, а мы ее исправляем.

Следовательно, исправив ошибку в бухгалтерском учете в текущем году, необходимо отразить ее (вернее результат исправления этой ошибки) ретроспективно в отчетности текущего года.

Но важно это сделать в графе, которая показывает результат предшествующего года, в котором как раз и была совершена эта ошибка. И тогда в графе прошлого года уже будет отражена финансовая информация в том виде, в котором эта ошибка уже исправлена, т.е. в точном и правильном виде.

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