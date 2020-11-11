Как выбрать аудиторскую компанию: шесть критериев

На что важно обратить внимание при выборе аудиторской компании и как оценить профессиональные компетенции аудиторов? В статье расскажем про основные критерии.

1. Стоимость услуг

Ориентироваться в выборе аудитора лишь на стоимость услуг может быть весьма опрометчиво. Ведь чаще всего снижение цены происходит за счет предоставления низкого уровня экспертизы и шаблонных решений.

2. Безопасность

Прежде всего, нужно убедиться в том, что аудиторская компания включена в реестр Министерства финансов (этот реестр опубликован на сайте Минфина) и является членом саморегулируемой организации (СРО). Это гарантирует вам юридическую значимость аудиторского заключения.

3. Опыт и хорошие рекомендации

Опыт работы на рынке и клиентский портфель — один из важнейших маркеров для выбора надежного партнера в таком сложном деле как аудит. Изучайте отзывы клиентов, просите рекомендации, общайтесь с компаниями, которые работают с данными аудиторами. Обычно такие беседы очень полезны и позволяют сложить истинное представление о потенциальном партнере.

4. Высокая экспертность

Важно, чтобы аудиторы предоставляли более высокие компетенции, чем компетенции ваших инхаус-специалистов. Запросите резюме и аттестаты аудиторов, а также методику и план проверки. Тем самым вы сможете оценить глубину анализа данных и подход компании.

5. Бизнес-репутация

Проанализируйте представленность компании в информационном пространстве. С какими изданиями сотрудничает, какие мероприятия посещает, где выступают эксперты компании. Также обратите внимание на материалы, размещенные на сайте. Их актуальность и глубина погружения в вопрос во многом будет свидетельствовать о профессиональном уровне экспертов и о том, насколько «в ногу со временем» они идут.

6. Глубина анализа

Обратите внимание на объем исследуемых данных. Некоторые аудиторы выдают аудиторское заключение на основании одной только бухгалтерской отчетности. Качественный аудит же заключается в глубоком погружении в процессы компании, изучении бухгалтерских регистров, первичных документов, договоров с контрагентами, налоговой отчетности, способов расчета заработной платы и пр. Только глубокий анализ операций позволяет выявить те или иные ошибки, предотвратить серьезные последствия неверного ведения учета, выявить налоговые риски.

В заключение скажем, что зачастую при выборе аудиторов многие компании обращают внимание на формальные данные. Но на наш взгляд, помимо всех этих стандартных критериев следует обращать пристальное внимание на активность компании, на те мероприятия, которые аудиторская компания проводит для своих клиентов, где она участвует в качестве эксперта. Именно деловая активность и некая социальная, просветительская нагрузка имеет большое значение.

Например, когда на мероприятиях компании рассматриваются те или иные изменения законодательства, налогового контроля, подготовки бухгалтерской отчетности и т.д. Все это говорит о том, что компания регулярно мониторит эту информацию и поддерживает высокий профессиональный уровень своих сотрудников. Это свидетельствует о том, что компания всегда смотрит вперед.

📌 Реклама

Также очень важно обращать внимание на то, какие публикации делает компания, и что находится в круге ее интересов. Если, например, аудиторская компания часто пишет или выступает по вопросам налогообложения и налогового контроля, это значит, что и в ходе аудита специалисты будут применять свои знания, и клиент в дополнение к аудиторскому заключению получит еще и оценку налоговых рисков или консультации по налогообложению.