Как подготовить компанию к привлечению инвестиций

Эта статья посвящена некоторым тонкостям подготовки компании к привлечению инвестиций, о которых автор уже устал рассказывать клиентам. Читайте, чтобы не повторять чужих ошибок.

Итак.

1. Поскольку в абсолютном большинстве случаев в российской юрисдикции инвестиции заводятся в компании через увеличение уставного капитала, то устав компании должен предусматривать возможность вхождения третьих лиц в компанию через увеличение уставного капитала.

Для этого необходимо заблаговременно обратить внимание на содержание устава компании — не предусмотрен ли в нём запрет на внесение третьими лицами вкладов для увеличения уставного капитала компании.

Законом об ООО предусмотрено, что указанный запрет должен быть именно прописан в уставе, если же такого запрета нет, то для привлечения инвестиций через внесение вклада третьего лица в уставный капитал компании принципиальных препятствий нет.

2. Поскольку увеличение уставного капитала компании возможно только путём положительного единогласного голосования всех участников компании, то необходимо заранее позаботиться о том, чтобы какой-либо владелец доли в компании необоснованно не проголосовал «против».

Я нередко сталкиваюсь со страхами клиентов о том, что их доли в компании рано или поздно могут размыться без их согласия. Если речь идёт об ООО, а в абсолютном большинстве случаев речь идёт именно об ООО, то размытие долей не может состояться без согласия всех участников компании (особенно тех лиц, чьи доли размываются). Таким образом, эти страхи являются необоснованными. Но именно по этой же причине любой владелец доли (пусть даже самой мизерной) может застопорить вхождение инвестора в компанию через увеличение уставного капитала.

Чтобы избежать подобной негативной ситуации, фаундеры и инвесторы заключают с остальными участниками компании (как правило, миноритариями) корпоративный договор, в котором прописывается, что:

либо такие участники обязаны присоединиться к решению (голосу) фаундера (инвестора) по вопросу вхождения в компанию нового инвестора;

либо они обязаны проголосовать «за» вхождение инвестора в компанию по заранее предусмотренным параметрам (как правило, сразу прописывается предел размытия долей, максимальный размер получаемой инвестором доли, диапазон суммы инвестиций и т.д.).

Конечно же, за нарушение обязательств проголосовать указанным в корпоративном договоре образом предусматривается штрафная неустойка.

3. Стоит, правда отметить, что наличие корпоративного договора и прописанной в нём штрафной неустойки, к сожалению, в российской юрисдикции пока не гарантирует, что решение об увеличении уставного капитала компании (и принятии инвестиций) будет принято единогласно всеми участниками компании. Российское законодательство и судебная практика пока испытывают некоторые трудности на этот счёт.

Поэтому если есть вероятность того, что кто-то из участников компании не смотря на наличие корпоративного договора всё-таки может сорвать инвестиционную сделку и проголосовать «против», то с таким участником можно заблаговременно заключить опцион, по которому при указанном развитии событий строптивый участник компании утратит владение своей долей и покинет компанию, возможно даже с какой-то денежной компенсацией.

Опцион как инструмент можно использовать не только для предоставления доли в компании, но и её забирания (при наступлении, конечно, определенных условий). В указанном примере таким условием является неучастие участника компании в общем собрании для решения вопроса о принятии инвестиций или голосование «против» принятия такого решения. Как только одно из двух указанных условий наступит, опцион приводится в исполнение путём оформления соответствующего документа (акцепта) у нотариуса. Для исполнения опциона присутствие «строптивого» участника не требуется, всё происходит на этой стадии уже без его участия.

Важно! Права участника компании, который по опциону утрачивает свою долю в связи с саботированием процесса привлечения инвестиций, в указанной ситуации ни в коем случае не нарушаются. Он заблаговременно собственноручно (у нотариуса) подписывает указанный документ и осознает последствия своих действий (бездействия). В какой-то степени опцион может даже оказаться для него выгодным, если по той или иной причине он примет решение, что хочет выйти из компании с заранее оговоренной компенсацией.

4. Перед получением инвестиций, конечно же, необходимо оформить на компанию права на все используемые в бизнесе активы. Особенно это касается интеллектуальной собственности, потому что чаще всего о ней и забывают.

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Принять исключительное право на софт от программиста, на изобретение от изобретателя, на дизайн от дизайнера, на текст от копирайтера, на фоточки от фотографа, на видео от видеографа и так далее — это уже маст хев в современном бизнес-мире. Практически любой профессиональный инвестор перед вхождением в компанию будет проверять закрепление используемых активов за компанией.

Конечно, частенько риски непринятия от дизайнера, например, прав на интеллектуальную собственность являются незначительными и ими можно пренебречь. Но о получении прав на наиболее важные активы лучше задуматься сразу — в момент расчётов с изначальным правообладателем.