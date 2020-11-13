Ошиблись фабрикой. Как мошенники берут у вас взаймы под видом реальных компаний

Банк открыл компании счет, удостоверяющий центр выпустил ей ЭЦП, инвестплощадка нашла инвесторов, но деньги кредиторов все равно ушли в неизвестном направлении. Кто виноват и как вернуть деньги?

В марте 2019 года бизнесмен Алексей Михайлов заключил договор займа с ООО «Мясная фабрика». Нашел он эту компанию через инвестиционную платформу Fan Money. Площадка предоставила всю информацию о заемщике: учредительные документы, выписки по счетам, фотографию паспорта гендиректора, бухгалтерскую отчетность и даже договоры аренды. Удостоверившись, что компания реальная, Михайлов запросил договор займа в бумажном виде. Документ переслали через СДЭК — с печатью и подписью директора. Сомнений не осталось.

Средства по договору займа были перечислены на счет компании в банке «Открытие». Первые два платежа по графику Михайлов получил, но затем деньги поступать перестали.

«Инвестиционная площадка по моей просьбе начала разбираться, в чем дело. И доразбирались до того, что телефоны генерального директора перестали отвечать», — вспоминает Михайлов.

Спустя некоторое время на связь с ним вышел юрист «Мясной фабрики». Как выяснилось, руководство компании не в курсе, что заключен договор займа, и не знает о расчетных счетах, открытых в «Открытии».

«Мясная фабрика» подала иски о признании договора займа недействительным и о признании незаключенным единого договора комплексного банковского обслуживания с банком «Открытие». Оба иска были удовлетворены: экспертиза показала, что представитель «Мясной фабрики» действительно не подписывал ни документы на открытие спорного счета в банке, ни договор займа.

«Представители банка „Открытие“ ни на один вопрос не смогли ответить: кто заключал договор, куда делись записи с камер видеонаблюдения. А люди, которые открывали счет, все уволились до судебного разбирательства», — отмечает Михайлов.

В суде выяснилось, что Алексей Михайлов — не единственный пострадавший и есть еще как минимум два инвестора, заключивших договоры займа якобы с «Мясной фабрикой». Банки.ру удалось связаться с одним из них — Маратом Халиковым. Он подписал договор в электронном виде через площадку Money Friends в мае 2019 года и перечислил на тот же счет в «Открытии» 300 тыс. рублей. Со стороны заемщика документ был подписан электронной подписью, которую выпустил Национальный удостоверяющий центр.

«Я считал, что я работаю с „Мясной фабрикой“, которая из Санкт-Петербурга, потому что я посмотрел их отчеты: у них большой оборот, и много контрагентов, и сайт обновляется, и продукция продавалась. В итоге, когда я готовил претензию и проверял их реквизиты, разница оказалась только в контактном телефоне», — рассказывает Халиков.

Сейчас он ожидает официального ответа от банка, чтобы решить, как действовать дальше.

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Инвесторы считают, что деньги им должен вернуть банк, который открыл счет действующему (реальному) юрлицу по поддельным документам.

«ООО „Мясная фабрика“ не получило от инвесторов денежные средства, которые банк обязался перевести этой организации. Также банк не вернул денежные средства отправителям. Как банк со своей мощной системой безопасности открыл расчетный счет организации без ее ведома и позволил кому-то этим расчетным счетом распоряжаться?» — недоумевает Михайлов.

Инвестор полагает, что если бы банк «Открытие» не открыл этот расчетный счет, то никто из них не потерял бы свои деньги.

Кто в ответе?

В этой истории почти каждый участник мог совершить ошибку: инвесторы не перепроверили контактную информацию заемщика, банк открыл расчетный счет не тому лицу, удостоверяющий центр выпустил ЭЦП мошеннику, инвестиционная платформа тоже не проявила достаточной бдительности. Так кто же в таком случае должен быть «крайним»?

Банк, открывший счет

В пресс-службе банка «Открытие» заявили, что при приеме на обслуживание в банке проводится проверка в несколько этапов как самого юридического лица, так и его представителя в соответствии с внутренними процедурами и с учетом требований положения Банка России об идентификации клиентов в целях противодействия отмыванию доходов. На вопрос, были ли нарушения при открытии счета «Мясной фабрики», в банке не ответили.

«Учитывая отсутствие причиненного ущерба банку, банк в правоохранительные органы не обращался», — заключили в пресс-службе.

Большинство опрошенных Банки.ру юристов считают, что банк должен нести ответственность, если счет был открыт мошенниками. Адвокат Владимир Постанюк напомнил, что в России действует инструкция ЦБ от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Согласно ей, банк должен установить личность лица, наделенного правом подписи, и лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами на счете.

Владимир Постанюк также отметил, что в соответствии с постановлением пленума Высшего арбитражного суда от 19.04.1999 № 5, банк несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором процедур банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

«Если счет был открыт мошенниками, то ответственность за несоблюдение правил безопасности несет кредитная организация. В случае если кредитная организация отказывается от компенсации причиненного вреда, необходимо решать данный вопрос в судебном порядке», — соглашается юрист Андрей Лисов.

Тем не менее член коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Марина Пятенок считает, что если при открытии счета у сотрудника банка не возникло сомнений по поводу документов, то ответственность кредитной организации остается под вопросом.

«Если правоустанавливающие оттиском печати и подписи поддельные, это проблематично оценить даже самому представителю банка. Вопрос в том, представлялся ли полный пакет документов», — отмечает она.

Если проверка проводилась в соответствии со всеми требованиями, то вины банка нет, добавляет юрист.

Инвестплощадка, опубликовавшая заявку на заем

Старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков полагает, что инвестиционные платформы, вроде упомянутых Money Friends и Fan Money, не несут ответственности перед заимодавцем ни за возврат долга, ни за проверку заемщика. Тем не менее обычно они проверяют документы заемщика перед тем, как опубликовать заявку на заем на своей платформе.

В ответ на претензию Михайлова компания Fan Money пояснила, что перед тем, как опубликовать заявку на заем от «Мясной фабрики» на своей площадке, провела «классическую проверку» заемщика. То есть с человеком, выдавшим себя за гендиректора «Мясной фабрики», несколько раз связывались по телефону, вся финансовая документация была проанализирована, а паспорт проверен в ФМС на предмет действительности.

«При звонках на городской телефон „Мясная фабрика“ при запросе связать с Миляевым (гендиректором компании. — Прим. ред.) говорили, что предупредят, и он через некоторое время перезванивал», — говорится в ответе Fan Money.

Удостоверяющий центр, выпустивший подпись

Инвестиционная платформа Money Friends сообщила Банки.ру, что договор займа со стороны заемщика был подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Создается такая подпись с привлечением криптографических средств, подтвержденных ФСБ. Гарантом подлинности в данном случае выступает специальный сертификат. Электронный документ, подписанный такой подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Усиленная квалифицированная электронная подпись выдается аккредитованным удостоверяющим центром. Список этих центров есть на портале госуслуг, сейчас в нем более 500 компаний. Подпись для «Мясной фабрики» выпустило АО «Национальный удостоверяющий центр», это следует из определения суда по делу Марата Халикова и иска «Мясной фабрики». В списке на «Госуслугах» есть компания с похожим названием, но другой организационно-правовой формой — ЗАО. На запрос Банки.ру «Национальный удостоверяющий центр» не ответил.

Ответственность банка, инвестиционной площадки и удостоверяющего центра, выпустившего ЭЦП, как и круг причастных к мошенничеству лиц, смогут установить лишь правоохранительные органы, считает Марина Пятенок.