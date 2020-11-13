Может ли человек из-за границы сделать дарственную на долю квартиры?

— Я продаю квартиру, которая находится в долевой собственности. Один из членов семьи проживает в Америке и не может приехать на сделку из-за карантина. Может ли он сделать дарственную на свою долю квартиры не приезжая, без присутствия второй стороны (одаряемого)? Если да, как и где документ должен быть заверен?

Отвечает генеральный директор ООО «Шмидт и Шмидт» Андрей Шмидт:

Несмотря на то, что сделки с недвижимостью требуют обязательного нотариального удостоверения, у данной проблемы есть решение. Так, нотариальное удостоверение воли дарителя может быть оформлено иностранным нотариусом. То есть даритель должен обратиться к нотариусу в стране пребывания и оформить там либо дарственную, либо доверенность на лицо, которое от его имени уже в России проведет процедуру дарения.

Далее в присутствии нотариуса необходимо подписать документ, заверить удостоверительную подпись нотариуса апостилем, отправить документ в РФ и перевести его на русский язык. При этом текст перевода должен быть подписан переводчиком, а подпись переводчика заверена нотариусом уже в РФ. С таким документом можно обращаться в Росреестр для регистрации сделки.

Еще один способ — обратиться в консульство РФ; оно оказывает услуги по заверению документов. В таком случае доверенность будет заверена сотрудником консульства, который выступит в роли российского нотариуса. Такой документ ни в каком дополнительном заверении не нуждается; изначально составлен полностью на русском языке. Но проблема в том, что, как правило, запись в консульство необходимо бронировать за несколько месяцев, а само консульство может находиться довольно далеко.

Отвечает юрисконсульт офиса «Парк культуры» департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Валентина Филенкова:

Договор дарения доли квартиры подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Удостоверение такой сделки может быть осуществлено в любом из нотариальных округов, расположенных в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого находится квартира. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.

Таким образом, собственник доли квартиры не может оформить дарственную, находясь в другом государстве, но может при необходимости выдать там доверенность на заключение от его имени сделки дарения доли.

Непонятно, однако, зачем в вашей ситуации нужно заключать сделку дарения доли, если все собственники квартиры договорились о ее продаже. Для того, чтобы продать всю квартиру, вашему родственнику достаточно выдать доверенность на продажу принадлежащей ему доли любому лицу, в том числе вам или другому сособственнику квартиры. Такая доверенность может быть удостоверена либо в посольстве (консульстве) РФ за границей, либо у иностранного нотариуса. В случае удостоверения у иностранного нотариуса доверенность должна быть дополнительно легализована (проставлением апостиля). В частности, в США апостиль проставляется секретарем соответствующего штата.

Отвечает руководитель юридической компании «Владислав Фролов и партнеры» Владислав Фролов:

Зачем же все так усложнять? Ваш родственник, находясь в Америке, может прислать сюда доверенность на продажу своей доли в квартире либо удостоверенную консулом РФ, либо американским нотариусом.

Доверенность, удостоверенная консулом РФ, выполняется на русском языке и в дополнительных нотариальных удостоверениях не нуждается.

Сложнее с доверенностью, удостоверенной американским нотариусом. Она будет на английском языке; ее необходимо заверить апостилем в США, а в России — перевести на русский язык и нотариально удостоверить подпись переводчика. В этом случае доверенность на нашей территории приобретет силу документа.

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Оформить дарственную без подписи одаряемого нельзя, так как договор дарения подписывается обеими сторонами — дарителем и одаряемым. Однако вместо дарителя и одаряемого могут подписать договор дарения лица, уполномоченные доверенностью. Для этого существует специальная форма доверенности, которая имеется у каждого нотариуса.