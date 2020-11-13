У вас есть лицензия, но вы ее не используете? Можете получить штраф

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», отдельными видами деятельности возможно заниматься только при наличии лицензии.

Об этом знают практически все, знают порядок и условия получения лицензии и даже получают лицензии просто на всякий случай, вдруг да пригодится. Часто этим «грешат» организации осуществляющие медицинскую деятельность, и не только они.

Ведь за осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, без необходимой лицензии предусмотрена ответственность вплоть до уголовной:

лишения свободы на срок до восьми лет,

штрафом до трех миллионов рублей,

конфискацией орудий производства, продукции и сырья,

возмещение в пользу государства всего дохода, полученного от деятельности, осуществленной без лицензии.

Деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере может быть признано получение дохода на сумму, превышающую сто тысяч рублей.

В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011 года более 50 видов деятельности подлежит обязательному лицензированию. И не соблюдение данных требований влечёт юридическую ответственность как административную, уголовную, в том числе и гражданскую.

Но многие забывают, что о том как правильно прекратить деятельность подлежащую лицензированию и получают «нежданчик» в виде серьезного штрафа.

Пример как не ждали, но получили

Все неприятности начинаются с проверки, вот и в этом случае Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провела проверку ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» на предмет соблюдения лицензионных требований на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

В ходе проверки были выявлены нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В штате предприятия отсутствуют как минимум 3 эксперта, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам (услугам), и для которых работа в этой организации является основной.

Выявленные нарушения и послужили основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 200 000 руб.

Не согласившись с выводами проверки, предприятие обратилось в арбитражный суд. Предприятием пройдены все судебные инстанции, результатом стало только уменьшение суммы штрафа до 100 000 руб.

Основным доводом предприятия являлось то, что оно не осуществляло лицензируемый вид деятельности и как следствие отсутствовало само событие административного правонарушения.

Основные выводы суда

1. Предприятием получены лицензии сроком действия до 16.04.2015 (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте) и до 01.07.2015 (проведение экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте; проведение экспертизы иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов), которые в силу ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» стали действовать бессрочно.

2. Согласно п. 1 ч. 13 ст. 20 Закона № 99-ФЗ действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия в случае представления лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности.

3. В соответствии с ч. 16 ст. 20 Закона № 99-ФЗ лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения:

заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;

сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

4. До прекращения действия лицензии, предприятие обязано соблюдать условия лицензий, в противном случае предприятие оно административную ответственность по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

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Поскольку ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» не представлены доказательства обращения в административный орган с заявлением о прекращении лицензируемого вида деятельности и принятия всех зависящих от него достаточных и эффективных мер, направленных на соблюдение условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также невозможности соблюдения установленных требований в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые общество не могло предвидеть и предотвратить, — вывод о наличии в его деянии состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 9.1 КоАП РФ, является верным.

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 03.04.2019 дело № А45-20310/2018

Вывод

Если на предприятии имеется несколько лицензий, проверьте необходимость их использования в деятельности предприятия.

Не забывайте, что лицензии стали бессрочными и прекратить их действие можно только путем подачи заявления в уполномоченный орган.

В противном случае необходимо соблюдать все условия лицензирования чтобы не получить солидный штраф.