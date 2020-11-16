Про систему прослеживаемости товаров, камеральные проверки и многое другое. Что изменили в Налоговом кодексе

На прошлой неделе большим инфоповодом стал Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации». Давайте разбираться, о чем там действительно нужно знать.

В чём суть документа?

Законом внесены поправки в Налоговый кодекс, связанные в основном с созданием национальной системы прослеживаемости товаров. Налогоплательщикам, осуществляющим операции с товарами, которые будут подлежать прослеживанию, придётся представлять в налоговую инспекцию дополнительную отчётность.

Введут контроль за соответствием этой отчётности сведениям, содержащимся в налоговых декларациях.

Счета-фактуры дополнятся новыми реквизитами с информацией о прослеживаемых товарах.

У налоговиков появится ещё одно основание для того, чтобы пояснения к декларации по НДС не считать представленными.

Что такое система прослеживаемости товаров?

Это информационная система, обеспечивающая сбор, учёт и хранение сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом таких товаров. Эта система предусмотрена Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию ЕАЭС (заключено в г. Нур-Султане 29.05.2019, ратифицировано Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 386-ФЗ). Она создаётся в целях обеспечения контроля легальности оборота товаров на единой таможенной территории ЕАЭС на всех этапах их коммерческого использования.

Обязанность по созданию, внедрению и сопровождению национальной системы прослеживаемости товаров возложена на Федеральную налоговую службу.

Какие товары будут прослеживаться?

До конца 2020 года в России проходит эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления. Перечень товаров, которые подлежат прослеживаемости в рамках эксперимента, включает: холодильники, автопогрузчики, стиральные машины, экскаваторы, мониторы, детские коляски, металлическую мебель и др.

Эксперимент должен показать, в частности, насколько информационная система готова противодействовать незаконному ввозу и обороту продукции и можно ли её распространить на другие виды товаров.

Какие именно товары будут подлежать прослеживанию, когда система начнёт функционировать в полном объёме, отдельно определит Правительство.

Как обеспечат прослеживаемость товаров?

На прослеживаемые товары не будут наноситься какие-либо контрольно-идентификационные знаки. Им будет присваиваться регистрационный номер партии товара. При реализации товара соответствующий номер указывается в счёте-фактуре.

Как новшества отразятся на счетах-фактурах?

Установлено, что при реализации прослеживаемых товаров счета-фактуры, в том числе корректировочные, нужно выставлять в электронной форме (с некоторыми исключениями).

В самом счете-фактуре появятся новые реквизиты: регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

количественная единица измерения товара, которая используется в целях прослеживаемости;

количество прослеживаемого товара.

Причём если не указать эти реквизиты, вычет все равно будет возможен.

Какие отчёты придётся представлять в инспекцию?

Налогоплательщики, осуществляющие операции с прослеживаемыми товарами, должны будут представлять в инспекцию отчёт о таких операциях и документы с реквизитами прослеживаемости. Случаи, когда нужно будет сдавать эту новую отчётность, и соответствующий порядок установит Правительство.

Что могут затребовать при камеральной проверке?

Если при «камералке» инспекция выявит несоответствие между декларацией и отчётом об операциях с прослеживаемыми товарами, то по общему правилу она сможет истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы, которые относятся к операциям с такими товарами.

Эти же документы проверяющие могут запросить, если расхождения выявлены между отчётами об операциях разных налогоплательщиков.

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Когда пояснения к НДС-декларации будут считаться непредставленными?

По новым правилам, если в ходе камеральной проверки декларации по НДС инспекция запросила пояснения, а налогоплательщик подал их в электронном виде, но не в установленном формате, пояснения не будут считаться представленными. В результате организацию или ИП могут оштрафовать за неисполнение обязанности.

Напомним, что по действующей пока редакции Налогового кодекса непредставленными считаются только пояснения на бумажном носителе.

Когда Закон № 371-ФЗ вступит в силу?

Основная часть положений закона вступит в силу с 1 июля 2021 года.