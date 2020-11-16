Десять полезных лайфхаков для бизнеса от юриста

Есть много способов сэкономить время и нервы для бизнесмена. Привожу некоторые из них.

Пропишите в уставе возможность созыва общего собрания участников компании по электронной почте

При регистрации компании пропишите в уставе возможность созыва общего собрания участников по электронной почте. Это значительно облегчит сложные процедуры созыва и проведения собрания. Адреса электронной почты участников компании можно прописать в списке участников компании, который по закону обязан вести генеральный директор.

Рекомендую взять у каждого участника подпись рядом с адресом его электронной почты, чтобы избежать возможные споры по поводу того, на тот ли адрес было направлено уведомление о проведении общего собрания участников.

Приобретите у авторов исключительные права на ПО или дизайн

Если основной актив вашего бизнеса — программное обеспечение и(или) дизайн, то обязательно приобретите у авторов исключительные права на них. Это можно сделать с помощью заключения письменного договора об отчуждении исключительных прав.

В случае, если исключительные права на активы к вам не перешли, то существует высокая вероятность того, что авторы могут запретить использовать их в вашем бизнесе и предъявить иск на сумму до 5 миллионов рублей за каждый факт нарушения.

Проверяйте новый товарный знак в Роспатенте

Прежде чем придумывать название своему проекту, проверьте, не зарегистрирован ли такой товарный знак в Роспатенте. Делается это с помощью патентных поверенных.

Кстати, провести проверку среди уже зарегистрированных товарных знаков можно абсолютно бесплатно (почти все крупные федеральные юридические компании, специализирующиеся на защите интеллектуальной собственности, делают это).

Разберитесь, как оформить оферту на сайт

Если вам нужна оферта на сайт, но нет денег на юриста, то можно просто разместить правила вашего бизнеса на сайте в виде памятки или в разделе FAQ.

Текст можно разбавить инфографикой, юридический смысл от этого не утратится, зато пользователям будет интереснее изучить правила работы с вами.

Защитите свой проект с помощью опциона

Если привлекаете инвестиции и инвестор обязуется перечислить их разными траншами (платежами), защитите себя и свой проект с помощью опциона.

Опцион позволит быстро и без лишних конфликтов вывести инвестора из проекта, если он вдруг прекратит перечислять положенные транши.

Внимательнее с корпоративными договорами

Будьте осторожны с корпоративными договорами, на подписании которых обычно настаивают инвесторы. Они используют корпоративный договор для ограничения свободы действий основателей проекта и усиления своего контроля в компании. Довольно часто инвесторы пытаются слишком сильно «закрутить гайки» и тогда уровень корпоративного контроля инвестора становится явно несоразмерен той ценности, что он вносит в компанию.

Рекомендация: боритесь за исключение каждого ограничивающего вас условия (в пределах разумного, конечно), это может сильно помочь вам в будущем и избавить от лишних претензий со стороны инвесторов.

Сохраняйте переписку

Сохраняйте всю переписку с инвесторами и партнёрами. Переговоры по закону теперь имеют юридическое значение и всё, чтобы было написано/сказано в процессе их ведения может быть использовано при разрешении возможных конфликтных ситуаций.

Был, например, курьезный случай с одним российским венчурным фондом, когда его юрист в e-mail переписке со стартапом написал, что в случае возникновения ситуации X обязательство Y стартап исполнять не должен. Далее ситуация X наступила, стартап обязательство Y не выполнил, но получил соответствующий иск от фонда (который фонд направил правда сначала стартапу, а не в суд). В результате переговоров стартап продемонстрировал электронную переписку с юристом фонда и сослался на нормы Гражданского кодекса РФ о переговорах, которые защищают стартап в этом случае. В итоге, фонд, подумав, отказался от предъявления претензий к стартапу, оценив юридические и репутационные риски.

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Проверяйте потенциальных инвесторов

Прежде чем брать инвестиции, проверьте, не судится ли потенциальный инвестор с проинвестированными им ранее стартапами. Во всём мире это является дурным тоном, и при наличии подтверждающей такие сомнения информации вряд ли стоит вступать с таким инвестором в сделку.

Проверить наличие судебных дел можно абсолютно бесплатно на официальном сайте арбитражных судов kad.arbitr.ru (в том числе по ключевым словам — названию инвестора).

Продумайте состав совета директоров

Для ООО практически не действует такое понятие, как «контрольный пакет». Даже если вам принадлежит 99 % доли, то миноритарий (владелец любой оставшейся минимальной доли) может спокойно диктовать свой условия практически по всем вопросам управления компанией, если это предусмотрено уставом компании и(или) корпоративным договором.

Особо нужно быть осторожными с советом директоров. По закону создавать его не обязательно, но если он создан, то обладает огромными полномочиями и при принятии им решений доли участников не играют роли.

У каждого члена совета директоров есть только один голос, и не важно, какой долей в уставном капитале компании он владеет. Это очень важный и опасный орган, поэтому думайте, кто будет участвовать в нём, да и стоит ли его вообще создавать. Как правило, его создание является инициативой инвесторов, владеющих небольшой долей. Для них это отличный шанс значительно усилить контроль над компанией без увеличения своей доли.

Замените генерального директора на управляющего

Для оптимизации затрат замените генерального директора в компании на управляющего. И тем, и другим может быть одно и тоже лицо, разница состоит в том, что директор получает зарплату по трудовому договору и за него нужно платить дополнительно 43% от зарплаты (налогов и страховых взносов), а управляющий получает вознаграждение по гражданско-правовому договору, является индивидуальным предпринимателем, и налоговая нагрузка на него составляет всего 6% (налога УСН) плюс расходы на ОПС и ОМС, а также 1% от суммы вознаграждения управляющего за год, превышающий 300 тысяч рублей.