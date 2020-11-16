Возмещение ущерба, причиненного работодателю, в 1С: ЗУП

Иногда в работе приходится сталкиваться и с неприятными ситуациями. Например, кража имущества предприятия сотрудниками. Юридическая сторона вопроса регулируется главой 39 ТК РФ «Материальная ответственность работника». Но, отразив проблему на бумаге, бухгалтеру необходимо еще выполнить ряд процедур по удержанию сумм ущерба в программе 1С. В статье раскроем все тонкости и нюансы этого процесса как в случае принудительного удержания из зарплаты, так и в случае добровольного погашения задолженности перед работодателем.

Основные аспекты возмещения ущерба предприятию

Взыскание суммы ущерба может взыскиваться как в добровольном, так и в принудительном порядке.

Если работник добровольно погашает сумму ущерба, с ним заключается определенное соглашение и возмещение производится путем:

удержаний из заработной платы сотрудника;

выплаты сотрудником согласованной суммы ущерба.

С материально-ответственными лицами на предприятии заключаются договора о полной материальной ответственности.

В случае, если договор с сотрудником не заключен, он несет ограниченную материальную ответственность, т.е. сумма ущерба может быть взыскана лишь в пределах его среднего заработка, согласно ст. 241 ТК РФ, ограничивающей предел материальной ответственности сотрудника. Взыскание ущерба производится в течение месяца со дня установления факта причинения ущерба и в случае истечении данного срока, несогласия погасить сумму ущерба работником или же превышения суммы среднемесячного заработка сотрудника — взыскание производится в судебном порядке.

Рассмотрим ситуацию кражи имущества и отражение взыскания на примере программы 1С: Зарплата и управление персоналом. Но сначала рассмотрим некоторые настройки программы.

Настройки 1С: ЗУП для ввода удержаний в счет возмещения ущерба

Для удержания материального ущерба в 1С: ЗУП предназначен документ «Удержание в счет материального ущерба». Вид удержания и его настройки можно посмотреть в разделе «Настройки» — «Удержания».

Но в случае, если при первоначальной настройке вы не установили галочку, что выполняются удержания в счет возмещения ущерба, то в справочнике вы можете не обнаружить данный вид удержания.

Что делать в такой ситуации? Многие источники советуют создать новый вид удержания самостоятельно. Конечно, это выход из ситуации, но для этого нужно знать его настройки. А чтобы не гадать, мы ведь можем повторно вызвать «стартовый помощник» и еще раз пройти первоначальную настройку и «доставить» нужные галочки.

Пошаговый механизм действий

Шаг 1. Нажмите кнопку «Сервис и настройки» в виде стрелочки, расположенной на строке заголовка, и выберите команду «Все функции...»

Напоминаем, что команда «Все функции...» включается здесь же в разделе «Настройки» — «Параметры».

Чтобы не утруждать себя поиском, введите в строку поиска первые буквы искомого названия. Нам нужна «Начальная настройка программы» из раздела «Обработки».

Шаг 2. Нажмите «Открыть».

Шаг 3. С помощью кнопок «Стрелка — Назад» и «Стрелка — Далее» найдите раздел настройки «Удержания из зарплаты» и установите галочку «Выполняются удержания в счет возмещения ущерба».

Нажмите кнопку «Применить настройки».

В результате настройки в справочнике «Удержания» появится новая строка — «Удержание в счет возмещения ущерба».

Шаг 4. Откройте удержание и посмотрите его настройки. Удержание выполняется ежемесячно и вводится фиксированной суммой.

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В нашем первом примере применяется фиксированная сумма удержания, потому закладка «Расчет базы» не активна и расчетная база не используется. Пользователь может аналогично создать и свои варианты такого удержания, задавать формулу расчета, используя расчетную базу.

Назначение удержания — «Удержание в счет расчетов по прочим операциям». Такие удержания вводятся одноименным документом в разделе «Зарплата» — «Алименты и другие удержания».

Ввод удержания в счет возмещения ущерба

Рассмотрим условный пример: в октябре 2020 года в ООО «Петровские зори» была выявлена кража имущества сотрудником Лагуновой Е.И. Сумма ущерба — 3000 руб. Руководителем подписан приказ о взыскании суммы ущерба.

Зафиксируем документом приказ о взыскании суммы ущерба.

Шаг 1. Перейдите в раздел «Зарплата» — «Алименты и другие удержания». Нажмите кнопку «Создать» и выберите документ «Удержание по прочим операциям».

Шаг 2. Заполните документ:

укажите сотрудника и дату документа;

выберите вид удержания — «Удержание в счет возмещения ущерба»;

задайте период удержания;

укажите взыскиваемую сумму.

Можно задать сумму удержания и установить галочку «Прекратить удержание по достижению предела», т.е. указанной суммы.

Проведите документ — кнопка «Провести и закрыть».

Шаг 3. Начислите зарплату. На закладке «Удержания» отобразится введенная документом сумма с указанием документа основания, который мы ввели ранее.

Удержание введено.

Ограничения сумм удержаний процентом от зарплаты в 1С :ЗУП

При взыскании ущерба и других удержаний имеются некоторые ограничения.

Если руководствоваться ст. 138 ТК РФ, размер всех удержаний сотрудника по инициативе работодателя не может превышать 20% его ежемесячного заработка.

В нашем примере сумма небольшая и очевидно удовлетворяет данному требованию. А как быть в других ситуациях и как контролировать и рассчитывать эти суммы?

В программе 1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 имеется функционал, позволяющий контролировать соответствие ограничениям, установленным ст. 138 ТК РФ.

Включается он в разделе «Настройки» — «Расчет зарплаты».

Шаг 1. Перейдите в указанный выше раздел и установите галочку — «Ограничивать сумму удержаний процентом от заработной платы».

В результате в карточке вида удержания «Удержание в счет возмещения ущерба» появится настройка.

Шаг 2. Установите галочку — «Является взысканием» и тогда размер удержания ограничится согласно ст. 138 ТК РФ.

Рассмотрим это на примере.