Как оформить возврат товара: учет у покупателя и поставщика

Если поставщик отгрузил организации некачественный или некомплектный товар, то покупатель может его вернуть. Также могут быть другие причины возврата, это зависит от условий договора поставки.

В Гражданском законодательстве РФ закреплено несколько оснований, по которым можно вернуть товар. Это случаи несоответствия по:

качеству;

ассортименту;

комплекту;

таре и упаковке.

Так, действующее законодательство позволяет возвращать товар поставщику в таких случаях:

если покупатель не получил полную информацию о характеристиках товара;

поставщик не отгрузил нужное количество. В этом случае покупатель может отказаться от всей партии;

товар не полностью укомплектован;

поставщик регулярно нарушает сроки поставки;

качество не соответствует условиям договора;

продукцию отгрузили без упаковки или тары.

Рассмотрим в статье, какими первичными документами должен оформляться возврат товара поставщику.

Первичные учетные документы на возврат товара поставщику

Независимо от причины возврата товара поставщику (например, возврат некачественного товара или же возврат нереализованного товара поставщику), Закон о бухучете обязывает покупателя при этом составлять первичные учетные документы на возврат товара поставщику (п. 1 ст. 9 Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Как оформить покупателю возврат товара поставщику

Воз­врат то­ва­ров по­став­щи­ку со­про­вож­да­ет­ся воз­врат­ной на­клад­ной (на­при­мер, по форме N ТОРГ-12 с от­мет­кой: «Воз­врат то­ва­ров») или актом воз­вра­та то­ва­ров поставщи­ку.

До­ку­мен­ты на воз­врат то­ва­ра от по­ку­па­те­ля по­став­щи­ку пе­ре­да­ют­ся вме­сте с возвра­щен­ным то­ва­ром.

Кроме этого покупатель направляет поставщику письмо (претензию) с требованием принять возвращенные товары с указанием причины их возврата.

Если возврат товара поставщику производится по доверенности, то в этом случае при ее оформлении можно воспользоваться формой № М-2 (п. 2.1.4 Методических рекомендаций, утв. Письмом Комитета РФ по торговле от 10.07.1996 N 1-794/32-5).

При этом покупателю вы­став­лять счет-фак­ту­ру на воз­врат то­ва­ров не нужно.

Претензионное письмо с требованием поставщику принять возвращенные покупателем товары

Если в процессе приемки поставленного товара или же после его приемки будет выявлено несоответствие этого товара требованиям, предъявляемым к его качеству, покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения договора купли-продажи, вернуть некачественный товар и потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы или же потребовать замену этого товара товаром надлежащего качества (п. 2 ст. 475 ГК РФ).

Свои требования покупатель излагает в виде претензии, которая направляется поставщику (например, на возврат товара). Нормами действующего законодательства РФ установленная форма претензии на возврат товара поставщику не предусмотрена.

Претензионное письмо составляется в произвольной форме.

В письме указываются:

полное название и реквизиты покупателя и поставщика;

номер и дата договора купли-продажи (поставки);

номер и дата сопроводительных документов на поставленный товар;

наименование товара, его количество и стоимость;

выявленное расхождение (неисправность);

ссылки на нормативные акты;

требование об удовлетворении претензии (просьба о замене, возврате денег, уменьшение суммы и т.д.).

Претензия подписывается руководителем организации с указанием его должности и расшифровкой его Ф.И.О., и заверяется печатью компании (в случае ее наличия).

Претензионное письмо передается уполномоченному представителю поставщика под роспись или же направляется ему по почте заказным письмом с описью вложения.

НДС при возврате товара поставщику

НДС при возврате товара поставщику предписано оформлять по следующим правилам:

Продавец составляет корректировочный счет-фактуру и регистрирует его в книге покупок.

Покупатель регистрирует в книге продаж корректировочный счет-фактуру продавца (если успел принять НДС к вычету, если нет, то принимает вычет в невозвращаемой части).

Отметим, что не важно, по какой причине происходит возврат.

Так оформляют возврат и бракованного, и качественного товара, если он не соответствует договору.

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Документальное оформление возврата товара поставщику и право собственности на поставляемые товарно-материальные ценности от продавца к покупателю

Документальное оформление возврата товара поставщику главным образом зависит от того, перешло ли право собственности на поставляемые товарно-материальные ценности от продавца к покупателю или еще нет.

Все ситуации с возвратами можно свести к трем случаям:

Брак или несоответствие обнаружилось непосредственно при приемке. В этом случае организация-покупатель просто не принимает у поставщика некачественный товар. Основания для возврата выявлены сразу, но организация-покупатель все равно вынуждена принять продукцию ненадлежащего качества, чтобы позднее вернуть ее поставщику. Плановые обратные поставки, например, по условиям договора поставщик может регулярно забирать у организации-покупателя обратно товары, которые организация-покупатель не успела реализовать до истечения срока их годности.

Рассмотрим подробно эти случаи и поясним, какие документы на возврат товара поставщику необходимо оформлять в каждой ситуации.

Возврат некачественного товара поставщику при обнаружении брака непосредственно при приемке товара

В этом случае организация-покупатель может просто не принимать испорченный товар.

При этом достаточно подкорректировать приходную накладную ТОРГ-12 — без документального оформления возврата некачественного товара поставщику.

То есть если поставщик готов забрать обратно просроченные продукты, то из товарной накладной ТОРГ-12, оформленной поставщиком организацией-покупателем вычеркиваются необходимые позиции — те позиции, что с браком.

Обращаем внимание на то, что исправления в приходном документе делаются обязательно в присутствии поставщика или его представителя — экспедитора или водителя, наделенного правами материально-ответственного лица.

Указанное лицо должно поставить рядом с вычеркнутой позицией подпись и забрать некачественный товар.

Кроме этого поставщику надо не только принять брак обратно, но и скорректировать для организации-покупателя счет-фактуру в меньшую сторону и прислать ее организации-покупателю в течение 5 рабочих дней, так как фактически было куплено меньше товара.

При этом в счете-фактуре в корректировочных строках поставщик указывает те товары, которые он должен принимать от покупателя.

Отметим, что на практике часто используется другой вариант, а именно осуществляется допоставка качественного товара в другое время, но без бумажной волокиты. То есть организация-покупатель принимает всю поставку, подписывая приходную накладную без корректировок. А поставщик доставляет недостающий качественный товар несколько позже. Это распространенный случай, когда у покупателя налажены доверительные взаимоотношения с поставщиком.

Возврат бракованного товара поставщику после приемки

Существуют ситуации, когда организация-покупатель не можете сделать возврат бракованного товара поставщику сразу, хотя брак и был обнаружен в момент приемки.

Например, поставка была из другого региона, и транспортная компания — подрядчик продавца по доставке ничего не принимает обратно.

В этом случае, несмотря на брак, организации-покупателю придется принять продукцию по накладной ТОРГ-12, оформить акт о расхождении по количеству и качеству и поместить товарно-материальные ценности у себя на складе.

И только после этого организация-покупатель может написать претензию и ждать ее рассмотрения поставщиком.