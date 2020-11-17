Обособленные подразделения: возникают ли при удаленке?

Вот уже несколько месяцев многие компании работают в удаленном режиме, кто полностью, кто частично. Работодатели, как могут, способствуют организации рабочих мест. Даже закупают компьютеры и прочее оборудование. Но вот и очередная проблема: а не возникают ли в результате обособленные подразделения и обязанность сообщить о них в налоговую инспекцию? Будем разбираться.

Рабочее место как ОП

Сначала вспомним, что такое обособленное подразделение (ОП). Им могут быть филиал и представительство, а также магазин, стройплощадка, цех и даже отдельное рабочее место. Поскольку мы сегодня рассуждаем об удаленных работниках, то подробно рассмотрим с точки зрения ОП именно рабочее место.

По ТК РФ рабочее место возникает, когда (ст. 209 ТК РФ):

между работодателем и работником заключен трудовой договор;

работник обязан находиться в этом месте в соответствии со своими служебными обязанностями;

работодатель оборудовал для него рабочее место и контролирует его.

НК РФ понятие «рабочее место» не раскрывает. Он только объясняет, что такое ОП. Это любое территориально обособленное от фирмы подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места (одно и более) на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 НК РФ).

Таким образом, выведем признаки ОП.

1. ОП территориально удалено от головной организации (находится по другому адресу).

2. В нем созданы рабочие места, а в трудовых договорах с работниками указан адрес ОП, а не головного офиса.

3. ОП реально работает, и начало работы соответствует началу работы первого принятого по трудовому договору сотрудника.

4. Рабочие места оборудованы работодателем и находятся под его контролем.

5. Рабочие места созданы на срок больше месяца.

6. Количество рабочих мест – 1 и более.

Есть ли ОП при удаленной работе?

Теперь разберемся, возникает ли ОП при переводе работников на удаленную работу. На первый взгляд – возникает. Но на самом деле, не выполняются следующие признаки из перечисленных выше:

признак 2. В трудовых договорах с работниками в качестве места работы указан адрес головного подразделения, а не домашний адрес;

признак 3. При переводе на удаленку сотрудник продолжает работу. Он не является вновь принятым;

признак 4. Даже если фирма и закупила для удаленщика компьютер или другое оборудование, контроль над этим рабочим местом она не имеет.

Ну и еще признак 6 – дома, скажем, у бухгалтера, не будет более одного рабочего места, например, для начальника канцелярии.

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