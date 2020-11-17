Как разрешить конфликт с венчурным инвестором: пошаговая инструкция

Отличие первых от вторых состоит в том, что непрофессионалы в большинстве своём забывают (или даже не знают) золотое правило инвестиций — «чем выше ожидаемая доходность, тем выше риски».

Стартапы — это (венчурное) «казино». Здесь можно сорвать джекпот, а можно потерять вложенные инвестиции полностью. В связи с этим основателям и менеджменту стартапа требуется особая, усиленная защита от возможных нападок инвесторов. Данная статья вызвана необходимостью обозначить перечень мер, к которым основатели стартапа могут прибегнуть в случае возникновения конфликта с инвестором.

Итак, что нужно делать при возникновении конфликта с инвестором и как его разрешить.

1. Изучить содержание всех инвестиционных и корпоративных документов, чётко осознать свои права и обязанности, выявить допущенные нарушения условий этих документов

К документам, которые необходимо изучить, относятся:

устав компании;

корпоративный договор (корпоративные договоры, если их несколько);

все договоры (соглашения), заключенные между компанией и инвестором (договоры займа, инвестиционные и партнёрские соглашения, NDA, term sheet, инвестиционные меморандумы);

протоколы общих собраний участников компании, локальные положения (правовые акты), касающиеся тех или иных вопросов операционной деятельности компании;

договоры с работниками и контрагентами (клиентами).

Изучение указанных документов делается для того, чтобы понять «правила игры», определить текущие позиции сторон конфликта в возникшей ситуации и обосновать законность своих действий.

Критиковать управленческие решения с точки зрения экономической (бизнесовой) целесообразности очень трудно (почти невозможно), поэтому при наличии каких-либо претензий инвестор будет прежде всего искать нарушения законодательства и установленного корпоративного порядка.

Поэтому для того, чтобы у инвестора не было фактуры для раздувания конфликта, нужно подготовить обоснование законности управленческих решений с упором на законодательство и корпоративные документы.

2. Если вы ещё не начали протоколировать встречи (взаимодействие) с инвестором, начните это делать

Очень часто в конфликте стороны начинают переходить на эмоции, угрозы и так далее. Для того, чтобы снизить или вообще исключить накал, порой достаточно ввести протоколирование взаимодействия сторон с помощью аудио- или видеозаписи.

Для аудиозаписи достаточно просто предупредить партнёра об её использовании (здесь, как говорится, не хочешь чтобы отказали — не спрашивай), то есть просто поставить перед фактом. С видеозаписью сложнее, но никто не запрещает снимать самого себя с сопутствующим фиксированием аудиодорожки происходящего.

Протоколирование помимо чисто бытового назначения по деэскалации конфликта может пригодиться ещё и в юридических целях.

3. Если вы ещё не начали делать это раньше, начните контролировать и согласовывать все крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Одна из самых главных претензий, которая может поступить от инвестора — это претензия о неэффективном (незаконном) использовании активов компании. Любой такой выявленный факт может использоваться инвестором для давления на основателя-управляющего.

В соответствии с текущим законодательством, крупная сделка — это сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения компанией прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов компании, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчётную дату;

либо предусматривающая обязанность компании передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25% и более балансовой стоимости активов компании, определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчётную дату.

Для более подробного изучения положений о крупных сделках рекомендую почитать статью 46 закона об ООО и, например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Если раньше закон позволял предусмотреть в уставе компании, что крупные сделки не подлежат одобрению на общем собрании участников компании, то сейчас одобрение крупных сделок на общем собрании участников компании стало обязательным.

Со сделками с заинтересованностью всё немного попроще, во-первых, в уставе можно предусмотреть, что они не подлежат одобрению, во-вторых, они не требуют обязательного предварительного согласия на их совершение.

При этом, однако, статьёй 45 закона об ООО всё же предусмотрены меры, с помощью которых заинтересованные участники компании могут признать сделку с заинтересованностью недействительной.

Рекомендую самостоятельно изучить указанную статью о сделках с заинтересованностью и указанное ранее Поставление Пленума Верховного суда РФ, чтобы понять правила игры в этой части.

Уставом компании может быть предусмотрено, что на общем собрании участников компании нужно согласовывать также и иные сделки (не только вышеуказанные). Возьмите под контроль и их, не допускайте их совершения без необходимых одобрений. Всё это значительно уменьшит количество оснований для возможных претензий со стороны инвестора.

4. Выясните суть претензий инвестора, его требования и попросите их изложить в письменном виде

Так будет проще понять что конкретно делать и куда дальше двигаться.

Часто претензии непрофессионального инвестора носят чисто эмоциональный характер, когда же он формулирует их в письменном виде, слова сокращаются до смысла и с ними уже можно работать.

Если инвестор требует вернуть деньги, то нужно понимать на каком основании он предъявляет такие требования. Одно дело, когда у него есть требования на основании договора займа — здесь да, если по такому договору наступил срок возврата заёмных средств, то возвращать их придётся, ну или во всяком случае приступить к поиску источников средств для погашения займа.

Другое дело, когда инвестиции были внесены в виде вклада в уставный капитал (или в качестве оплаты за приобретение казначейской доли в компании), то в этом случае инвестор не имеет права на возврат денег — взамен он уже получил долю в компании.

Я иногда сталкиваюсь с ситуациями, когда инвестор мыслит «понятийно», то есть размышляет не в рамках закона, а в рамках каких-то своих житейских понятий — типа «я дал деньги (не важно как), проект не взлетел — верните мне моё, не важно как и как можно быстрее». Это, конечно, очень неприятная ситуация, и таких инвесторов вообще нельзя допускать к венчуру (думаю, рано или поздно возникнет соответствующий «чёрный список»), но если уж случилось, что такой инвестор оказался в проекте, то с ним нужно «работать». Как — читайте дальше.

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5. После ознакомления с претензиями инвестора подготовьте юридически обоснованный ответ, в котором объясняется почему претензии инвестора являются необоснованными и предлагаются варианты дальнейшего развития событий

Как правило, непрофессиональные инвесторы предъявляют претензии из-за того, что реальная доходность инвестиций оказывается (оказалась) ниже ожидаемой. Чтобы качественно отработать данную претензию, нужно сделать следующее.

Указать, что ни в одном из подписанных инвестиционных документов не была определена будущая доходность инвестиций (если это действительно так, конечно). Указать, что перед внесением инвестиций инвестору была предоставлена вся запрошенная им информация. Если какая-либо информация о проекте не была предоставлена, то только потому, что инвестор её не запрашивал (на свой страх и риск), а значит принимая инвестиционное решение инвестор располагал всей необходимой для него информацией о проекте. Указать, что данные о проекте, полученные инвестором до заключения инвестиционной сделки, полностью соответствовали действительности и не были искажены (если это действительно так, конечно). Таким образом, инвестор на момент принятия инвестиционного решения располагал достоверной информацией о проекте. Указать, что взамен вложенных инвестиций инвестор приобрёл долю в компании и он может продать её, либо выйти из компании и получить действительную стоимость доли, рассчитываемую на основании данных бухгалтерской отчетности компании за последний отчётный период, предшествующий дате выхода инвестора из компании. Указать, что в случае, если инвестор перейдёт к угрозам, то данный факт будет зафиксирован и вы будете вынуждены обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Указать, что если инвестора не устраивает вариант продажи его доли новым инвесторам или выход из компании, то ему придётся набраться терпения и как минимум не мешать развитию проекта (если вас, конечно, не устроят варианты, указанные мною далее). Указать, что на рынке инвестиций действует правило — чем выше доходность, тем выше риски. Таким образом, надеясь получить доходность выше банковской (которая является невысокой, но при этом стабильной и относительно надёжной), инвестор сознательно взял на себя повышенные риски и возникшая ситуация является проявлением таким рисков.

Кстати, пару слов о «дисклеймере», оговорках или инвестиционном меморандуме.

Применительно к вышеуказанному подпункту 7, хочется отметить, что я считаю целесообразным включать в структуру инвестиционной сделки оговорку, зафиксированную, например, в инвестиционном меморандуме (соглашении), согласно которой

Инвестор признаёт высокорисковый (венчурный) характер инвестиций и обязуется не предъявлять основателям и менеджменту проекта юридические и неюридические претензии в связи с возможной убыточностью проекта, возможностью его закрытия и потерей всех (или части) инвестиций, за исключением случаев, когда указанные ситуации были вызваны грубым нарушением законодательства и положений корпоративных документов компании" (текст оговорки здесь примерный, применительно к той или иной ситуации он может отличаться).

6. Если вышеназванные аргументы не сработали, а инвестор настаивает на расставании, но при этом не намеревается продавать свою долю третьим лицам или выходить из компании, имеет смысл переходить к альтернативным вариантам разрешения ситуации: медиации, «русской рулетке»

Если инвестор перешёл к данной стадии «переговоров», то, имхо, он хочет либо захватить компанию (например, выкупив за бесценок доли основателей), либо путём шантажа продать свою долю основателям (с соответствующей доходностью). А это уже полноценный корпоративный конфликт. Какие варианты развития событий здесь могут быть:

Можно привлечь миротворца-медиатора, который поможет разрешить конфликт.

Привлечение профессионального миротворца (медиатора) может действительно быстро разрешить возникшую конфликтную ситуацию. В корпоративном конфликте действует принцип «в своём Отечестве не пророка», поэтому даже если основатель и медиатор будут говорить одни и те же слова, описывать одни и те же последствия действий инвестора, то эффект будет разным.

Вес мнения медиатора как привлечённого стороннего специалиста будет значительно выше, что может помочь сдвинуть конфликт с «мёртвой точки». Более того, миротворец выступает ещё и как свидетель, что также способствует снижению уровня напряжённости в конфликте.

Можно сыграть в «русскую рулетку».

Русская рулетка — это известный способ разрешения корпоративного конфликта, при котором один из участников конфликта направляет другому участнику предложение о выкупе его доли с указанием цены.

Получивший такое предложение участник обязан либо продать свою долю, либо выкупить долю первого участника по указанной цене. При этом первый участник обязан подчиниться выбору второго участника.

Можно устроить «техасскую перестрелку».

Техасская перестрелка — это способ разрешения корпоративного конфликта, при котором каждый из его участников направляет специально подобранному посреднику заявку с указанием оценки компании, по которой он готов приобрести долю в компании, принадлежащую другому участнику.

Посредник получает заявки, оценивает данные и сообщает результаты «соревнования» участникам. По результатам «перестрелки» та сторона конфликта, что дороже оценила компанию, выкупает долю другой стороны (по указанной ею оценке), а вторая сторона обязуется свою долю по такой оценке продать.

Можно провести реорганизацию компании путем ее разделения на две разные компании с передачей каждой из них соответствующей (пропорциональной) части активов реорганизованной компании.

Этот вариант разрешения корпоративного конфликта хоть и довольно сложен с точки зрения технической реализации, однако позволяет сторонам сохранить за собой хоть какую-то часть используемых в бизнесе активов.

С другой стороны, если активы компании в своей совокупности представляют единый технологический комплекс и замещение утраченных активов является сверхсложной задачей, то данный вариант становится менее предпочтительным по сравнению с предыдущими.

Есть, конечно, ещё один вариант разрешения конфликтной ситуации — исключить инвестора из компании на основании судебного решения. Однако реализовать данный вариант можно только в том случае, если инвестор своими действиями или бездействием грубо нарушает свои обязанности либо делает невозможной деятельность компании или существенно её затрудняет (статья 10 Закона об ООО).

Даже если такие факты будут иметь место, то судебное разбирательство потребует значительного количества времени, что в условиях стартапа не всегда возможно (например, надо срочно поднимать следующий раунд инвестиций, а в стартап, в котором разыгрался корпоративный конфликт, новые инвесторы вряд ли будут инвестировать).

Как видим, для стартапа как «экспериментальной» модели бизнеса более приемлемыми являются несудебные методы разрешения корпоративного конфликта.