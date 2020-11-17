Субсидиарная ответственность при банкротстве юридического лица: что про это нужно знать

Субсидиарная или дополнительная ответственность директора или учредителей по долгам организации возможна в том случае, если в банкротстве виноват директор либо учредители. О том, за какие действия могут привлечь к субсидиарной ответственности при банкротстве, расскажет предлагаемая статья.

Субсидиарная ответственность за юридическое лицо — что это значит

Расшифровка термина субсидиарная ответственность закреплена в ст. 399 ГК РФ. Смысл сводится к тому, что если основной должник (то есть организация) своевременно не исполнил обязанность по уплате долга, то требование может быть предъявлено к субсидиарному, то есть дополнительному должнику.

Возможность применения к директору и учредителям субсидиарной ответственности по долгам предприятия зависит прежде всего от организационно-правовой формы организации, а также от степени вины руководства в ее банкротстве.

Так, например, согласно п. 1 ст. 69 ГК РФ участник полного товарищества будет нести ответственность по долгам организации в пределах своей доли всем своим имуществом. То есть участник полного товарищества автоматически признается субсидиарным должником по непогашенным обязательствам товарищества вне зависимости от того, по каким причинам данные обязательства возникли.

Что касается обществ с ограниченной ответственностью или акционерных обществ, то согласно ст. 87 и 96 ГК РФ их участники (акционеры) несут ответственность по долгам общества только в пределах своей доли в уставном капитале.

Однако в силу требований п. 1 ст. 61.11 закона «О несостоятельности...» от 26.10.2002 № 127-ФЗ в случае банкротства общества по вине контролирующих его деятельность лиц данные лица несут субсидиарную ответственность по всем долгам общества.

Субсидиарная ответственность учредителя

Законодательство о банкротстве содержит в себе такое понятие, как «контролирующее лицо». Им, согласно п. 1 ст. 61.10 ФЗ № 127, признается гражданин или организация, которые на протяжении предшествующих принятию заявления о банкротстве трех лет могли оказывать влияние на принимаемые юридическим лицом решения.

Такое влияние может быть как непосредственным (единственный учредитель, директор и т.д.), так и опосредованным, например через отношения родства, свойства, должностного положения.

То есть субсидиарная ответственность по долгам организации может быть возложена не только на учредителя, директора или главного бухгалтера, но и на человека, даже формально не являющегося руководителем, но имеющего влияние на принимаемые решения.

Учредитель будет считаться контролирующим лицом, если он самостоятельно или совместно с прочими заинтересованными лицами имел возможность распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале ООО или таким же числом акций акционерного общества.

Когда учредитель не признается контролирующим лицом

Если же учредитель организации не владеет сам или совместно с другими заинтересованными лицами более чем половиной долей (акций) в ее уставном капитале и иным образом не имеет возможности влиять на принимаемые решения, то он не признается контролирующим лицом. Следовательно, и субсидиарная ответственность по долгам организации на него возложена быть не может.

Можно ли уменьшить сумму субсидиарной ответственности

Согласно п. 11 ст. 61.11 ФЗ № 127 размер субсидиарной ответственности контролирующего лица равен совокупному размеру непогашенной задолженности перед кредиторами юридическим лицом, в случае если она возникла по его вине.

Однако законодательство о банкротстве позволяет уменьшить размер долга или вовсе освободить контролирующее лицо от субсидиарной ответственности.

Так, например, если контролирующее лицо докажет, что оно действовало добросовестно, исходя из общепринятых правил делового оборота, и в банкротстве и образовавшейся задолженности его вины нет, то согласно п. 10 ст. 61.11 ФЗ № 127 оно будет освобождено от субсидиарной ответственности.

П. 9 ст. 61.11 ФЗ № 127 также позволяет арбитражному суду освободить контролирующее лицо или уменьшить размер его ответственности в ситуации, когда такое лицо было контролирующим лишь номинально и своими действиями способствовало выявлению действительно контролирующего лица, а также содействовало в розыске имущества организации-банкрота.

Также не стоит забывать, что размер ответственности контролирующего лица будет снижен в том случае, если оно докажет, что степень его вины значительно меньше, чем сумма непогашенной перед кредиторами задолженности.

Субсидиарная ответственность директора

Согласно п. 4 ст. 61.10 ФЗ № 127 директор компании также относится к лицам, контролирующим деятельность организации. Следовательно, при наличии его вины в невозможности погашения задолженности компании субсидиарная ответственность может быть возложена арбитражным судом и на него.

При этом нормы ФЗ № 127 прямо указывают на ряд обстоятельств, которые свидетельствуют о наличии вины директора в банкротстве. В первую очередь директор будет нести ответственность за сделки, совершенные им от имени компании и приведшие к нанесению ущерба кредиторам.

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Ответственность директора за налоговые штрафы

Согласно подп. 3 п. 2 ст. 61.11 ФЗ № 127 в случае, если налоговая задолженность, а также суммы штрафов за совершение административных либо налоговых правонарушений, совершенных организацией, превышают половину от непогашенной задолженности компании, директор будет нести субсидиарную ответственность по ее долгам.

Ответственность директора за несохранность документов

Субсидиарная ответственность на директора компании возлагается и в ситуации, когда на момент введения наблюдения или назначения временной администрации отсутствуют документы, которые должны быть в организации согласно требованиям действующего законодательства. Например, документы, необходимые в силу требований законодательства о ценных бумагах, акционерных и обществах с ограниченной ответственностью. Также ответственность будет наступать и в случае, если данные, содержащиеся в таких документах, существенно искажены.

Обратите внимание! Бухгалтерская документация в перечень таких документов не входит.

Ответственность за неподачу заявления о банкротстве

Согласно п. 1 ст. 61.12 ФЗ № 127 в случае, если имелись признаки банкротства и заявление о признании организации неплатежеспособной было подано не вовремя или не направлено вовсе, субсидиарная ответственность по долгам компании может быть возложена на ее директора.

При этом директор освобождается от ответственности, если докажет, что нет причинной связи между данным нарушением обязанностей и причинением ущерба кредиторам.

Ответственность директора за невнесение сведений в ЕГРЮЛ и ЕФРСДЮЛ

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 61.11 ФЗ № 127 в том случае, если на момент возбуждения арбитражем дела о банкротстве не внесены подлежащие внесению сведению в ЕГРЮЛ и ЕФРСДЮЛ, директор компании будет также считаться виновным в причинении ущерба кредиторам.

Таким образом, при наличии с его стороны такого нарушения должностных обязанностей на него может быть также возложена субсидиарная ответственность по непогашенным обязательствам организации-банкрота.

Субсидиарная ответственность главного бухгалтера

Главный бухгалтер компании при наличии его вины в причинении ущерба кредиторам наряду с директором и учредителями также может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Обстоятельства, которые указывают на вину именно главного бухгалтера, перечислены в подп. 2 п. 2 . 1.11 ФЗ № 127.