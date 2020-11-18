Кого не получится выселить из своей квартиры. Любопытные решения судов

Несмотря на активно распространяемые некоторыми гражданами, в том числе и юристами, слухи, никаких серьёзных изменений в законодательстве или судебной практике, которые касались бы права использования жилых помещений, не случилось. Всё так же приоритет в этом вопросе остаётся за волей собственника.

Во всех случаях, когда член семьи стал бывшим членом семьи или кончился срок действия договора найма жилого помещения, собственник квартиры может потребовать выселения нежелательных для него жильцов, а если те упрямятся, то ему надлежит обратиться с иском в судебные инстанции.

Это отдельное исковое производство, по которому ответчик может подавать встречный иск.

Всю историю существования приватизированных квартир вопрос о том, кто может пользоваться жилым помещением, периодически вызывает судебные споры. Основываются они на том, что по отношению к одинаковым предметам граждане пользуются разным спектром прав, которые возникают из применения законодательства различных отраслей, а так же актов высшего суда. К примеру, ГК РФ устанавливает положения, которые дают максимум прав владельцам имущества, а СК РФ и ЖК РФ вводят систему норм, направленных на защиту детей или малоимущих семей.

Существует свой спектр прав и у тех, кто стал стороной по договору ренты или отказался от участия в приватизации в пользу других жильцов, проживающих и зарегистрированных в квартире на момент начала приватизации. Судебная практика текущего 2020-го и прошлого 2019-го годов не создала в этой теме никаких существенных изменений.

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Защита прав ребёнка

Довольно любопытным является решение № 2-1809/2019 от 29 ноября 2019 г. Кировского районного суда г. Казани. Не по той причине, что оно создало какой-то особый прецедент, а потому что содержит два полностью противоречащих друг другу постановления.

Суть дела в том, что после развода супругов бывшая жена отказалась добровольно исполнять требование бывшего мужа очистить квартиру. Она проживает в ней с общей дочерью, которая ходит в детский садик. Узнав, что бывший муж подал иск в суд, которым просит прекратить право использования квартиры, являющейся его собственностью, она подала встречный иск, которым просила признать её право пользоваться квартирой вплоть до достижения дочерью совершеннолетия.

Суд принял поистине соломоново решение. Исковые требования обоих бывших супругов им удовлетворялись частично. Так, право пользования помещением бывшей женой отменялось, а саму её суд постановил выселить. Однако тут же частично удовлетворёнными оказались требования встречного иска бывшей жены. Частичность выразилась в том, что лишь до достижения общим ребёнком возраста 14 лет.

Это решение невозможно считать полноценной судебной практикой, поскольку стороны не обращались ни в один из высших судов с целью обжалования. Они могли бы сделать это в ВС Республики Татарстан и в ВС РФ.

Разумеется, принято оно было в силу того, что в РФ действует множество законов, направленных на защиту прав детей. В данном случае общий ребёнок остаётся по месту жительства отца, а мать просто при нём. Ребёнок может жить там, где живёт один из его родителей, а мать — при ребёнке, который считается малолетним.

Правда, всё это очень странно, поскольку отец ребёнка не живёт в той квартире, где ребёнок остался жить по решению суда. Решающую силу имело то, что у матери нет своего жилья.

Когда долги по ипотечному кредиту стали непосильными

Несколько чаще стали появляться решения судов, направленные на некоторое улучшение положения бывших должников ипотечного кредитования.

Этот вид позволяет отнять квартиру даже в том случае, если она является единственным жильём. К таким последствиям приводит задержка в оплате кредита всего в несколько месяцев. Единственным же такое жильё становится в силу того, что люди продают имеющуюся у них недвижимость, чтобы сделать начальный взнос по ипотечному кредиту. Суды постоянно выносят решения о том, что новые владельцы квартиры, которым банк успел её продать, должны подождать в течение срока от 6 месяцев до 1 года.

Основной причиной является то, что на основании нормы ст. 95 ЖК РФ получатели ипотечного кредита, которые не смогли осуществлять выплаты, должны выселяться в муниципальное жильё маневренного фонда, соответствующее нормам проживания. Однако такового у многих органов местного самоуправления попросту нет в необходимом объёме.

В результате нарушаются права новых собственников жилья. Покупая его, они не обязаны были проверять, живут ли в квартире люди.

Если заключен договор жилого найма

Существует и ещё одна причина для того, чтобы проживающее лицо было бы не так просто выселить даже в том случае, если кажется, что для того должны быть все основания.

К примеру, молодая пара не очень долго наслаждается совместной жизнью, супружеские отношения прекращаются через пару лет после брака. Но тут выясняется, что выселить бывшего родственника не так-то просто, если заселялся он не в силу того, что стал членом семьи, а по другим основаниям. Встречается такое редко, но встречается.

Это означает, что с ним был заключен договор жилищного найма, в том числе и на безвозмездных основаниях. В таком случае в суде будут руководствоваться не Жилищным кодексом, а условиями договора.

Если в нём не был указан срок, то суд может применить положение, позволяющее считать, что договор заключен на максимальный срок в 5 лет.

В таком случае важно попытаться расторгнуть договор на основании положений ГК РФ, к примеру, его ст. 451, которая регулирует изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Иначе может получиться так, как у участников спора по делу № 2-1270/18.