Капитальные вложения, новый ФСБУ: продолжаем разбираться

Организация на принадлежащем ей земельном участке возводит объект недвижимости, который после завершения строительство и регистрации в установленном порядке возникновения права собственности будет принят к учету как объект основных средств.

Непосредственное возведение объекта производит генеральный подрядчик. На каком-то этапе строительства с ним заключено дополнительное соглашение к договору подряда, по которому часть выполненных строительно-монтажных работ будет оплачена путем передачи ему в собственность части построенного объекта.

Возмездная передача права собственности — это купля-продажа. Таким образом, строящийся объект в теории уже нельзя признать только капитальными вложениями, то есть будущим объектом основных средств.

В той части, которая перейдет к нынешнему генподрядчику и будущему покупателю — это недвижимость, изначально предназначенная для последующей возмездной передачи, то есть продажи. Следовательно, те квадратные метры, которые будут проданы, это будущая готовая продукция.

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И если скрупулезно придерживаться нормативных актов по бухгалтерскому учету, то вести учет этой части строящегося объекта следует по правилам ФСБУ 5/2019 «Запасы», то есть на счете 20 «Основное производство».

Но какие именно площади будут переданы генподрядчику в качестве оплаты выполненных им строительно-монтажных работ, пока никто не знает, и знать не может.

Минфин России почти пятнадцать лет назад решил эту проблему (письмо от 18.05.2006 № 07-05-03/02). В нем отмечено, что в этой ситуации не будет нарушением признать все затраты по возведению объекта недвижимости капитальными вложениями, то есть на балансовом счете 08. И только после того, как высокие договаривающиеся стороны придут к консенсусу, какая именно часть объекта перейдет в качестве оплаты СМР в собственность генподрядчика, признать её готовой продукцией проводкой: Дебет счета 43 Кредит счета 08*.

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Но это все потом, а пока идет строительство, и генеральный подрядчик (сам, или через технического заказчика) предал инвестору результат СМР на сумму, допустим, 24 млн. руб., в том числе НДС — 4 млн. руб.

После этого, или чуть раньше, не имеет значения, стороны договорились, что вот за эти работы с генподрядчиком расплатятся передачей (точнее, продажей) ему какой-то части возводимого объекта, стоимость которой как раз и равна этим 24 млн. руб., в том числе НДС.

И вот по п. 13 ФСБУ 26/2020 генподрядчик отражает у себя реализацию СМР на 24 млн. руб. проводками: