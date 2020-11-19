Капитальные вложения, новый ФСБУ: продолжаем разбираться

Новый ФСБУ 26/2020 — тема настолько большая и многогранная, что одной публикации не хватит. Поэтому продолжаем разбираться.
Хотелось бы обратить особое внимание на п. 13, согласно которому при осуществлении капитальных вложений по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) полностью или частично неденежными средствами, фактическими затратами (в части оплаты неденежными средствами) считается справедливая стоимость передаваемых имущества, имущественных прав, работ, услуг.Такая ситуация, когда с подрядчиком (поставщиком и т. д.) инвестор (будущий собственник строящегося объекта основных средств) расплачивается (обещает расплатиться) имуществом, чаще всего какой-то частью возводимого объекта, возникает обычно при заключении так называемого «инвестиционного» договора. ВАС РФ (Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54) указал, что подавляющее большинство таких договоров являются договорами купли-продажи недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем.
Фактическим содержанием таких договоров (инвестиционных, совместного строительства, совместной деятельности и т. д., и т. п., и пр.) является то, что при нехватке денежных средств, необходимых для продолжения строительства объекта недвижимости инвестор (он же застройщик, он же будущий собственник) ищет и находит желающего приобрести какую-то часть площади данного объекта. Обычно так называемый «соинвестор» («участник совместной деятельности» или как-то еще), а на самом деле —покупатель оплачивает свою будущую долю в строящемся объекте денежными средствами.
Но такой договор может быть заключен, например, с генеральным подрядчиком строительства, или там с поставщиком материалов или... И этот список можно продолжать и продолжать.
Отмечу, что к договору участия в долевом строительстве (который почему-то упорно именуют ДДУ) указанный договор отношения не имеет. Тут другая правовая конструкция, и нормы Закона № 214-ФЗ никоим образом не применимы.И рассмотрим такую ситуацию.