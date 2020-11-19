Требование из налоговой. В течение какого срока нужно ответить?

Требования о предоставлении документов во время проведения налоговых проверок компании получают часто. О том, почему важно строго соблюдать срок исполнения требования, что и когда ответить ревизорам в случае, если компания не может предоставить запрашиваемые бумаги, журнал «Расчет» попросил рассказать эксперта.
С налоговой инспекцией можно и нужно спорить о результатах ее деятельности, особенно если деятельность эта превращается в штрафы, пени и прочие законные (или нет, что случается также довольно часто) способы пополнения бюджета. Но спорить с ревизорами нужно грамотно и с соблюдением всех правил игры, установленных Налоговым кодексом, а также правоприменительной судебной практикой. Иначе можно, отстояв город, проиграть на фронтире.
Пример из практики
Нашу статью начнем с судебного примера — сразу оговорюсь, компания в споре проиграла. Итак:
Федеральное государственное казенное учреждение «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации (сокращенно — ФГКУ «ДВТУИО» Минобороны РФ) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Приморскому краю о признании недействительным решения от 1 августа 2019 года № 4132. Документом указанное учреждение привлекалось к ответственности по пункту 1 статьи 129.1 НК РФ — неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговым контролерам.
Обосновывая свои требования, казенное учреждение ссылалось на то, что в рамках проводимой камеральной проверки юридическое лицо предоставило ревизорам все требуемые документы и пояснения по каждому объекту налогообложения. Когда от ИФНС поступило еще одно требование, выставленное по тем же основаниям, в отношении тех же объектов и по тем же причинам, учреждение направило ответ, в котором указало, что инспекторы требуют объяснения и документы, ранее уже представленные по аналогичному требованию. Ответ учреждения был составлен и направлен в срок, установленный пунктом 3 статьи 93 НК РФ. Документы и переписка, соответственно, прилагаются.
ИФНС № 11 по Приморскому краю возражала против заявленных требований, указывая на тот факт, что заявителю направлялись два разных требования, на каждое из которых необходимо было дать самостоятельный ответ. В рассматриваемом случае — пояснение в пределах срока, установленного абзацем 1 пункта 3 статьи 88 НК РФ.
Также налоговый орган сослался на тот факт, что регистрация учреждением в своем внутреннем учете исходящей корреспонденции письма и присвоение ему исходящего номера в пределах срока, установленного абзацем 1 пункта 3 статьи 88 НК РФ, не означает его своевременного направления ревизорам. В соответствии с данными Почты России трек-номер отправлению присвоен позже срока ответа проверяющему органу, установленному Налоговым кодексом.
Данные факты подтверждены документами, которые суд изучил в ходе рассмотрения дела и дал им надлежащую оценку в вынесенном решении.
Итак, заявителю было отказано в удовлетворении требований. Решение суда первой инстанции поддержали апелляционная и кассационная инстанции, оставив его без изменений, а жалобы без удовлетворения — решение от 14 февраля 2020 года по делу А51-25211/2019, вынесенное АС Приморского края, Постановление АС Дальневосточного округа от 31 июля 2020 года № Ф03-2743/2020 по делу № А51-25211/2019.
Ошибка заявителя, из-за которой и было вынесено такое решение, — в несоблюдении сроков направления ответа налоговикам. Давайте подробнее рассмотрим, в какие же сроки необходимо отвечать налоговой инспекции, если она обратила на вас свое всевидящее око.
В соответствии с Налоговым кодексом должностное лицо ФНС, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемой организации необходимые для ревизии документы. Пожелания налоговой оформляются в виде требования о предоставлении документов, составленного по установленной форме (приложение № 15 к приказу ФНС России от 8 мая 2015 г. № ММВ-7-2/189@) и содержащего перечень требуемых документов, в том числе и пояснений.
Срок на представление бумаг или пояснений по требованию налоговой начинает течь с даты получения документа. Если требование было направлено в электронном виде по ТКС, то днем получения будет дата, указанная в квитанции о его приеме (п. 13 Порядка, утв. приказом ФНС России от 17 февраля 2011 г. № ММВ-7-2/168@). При направлении требования по почте датой получения считается шестой рабочий день со дня отправки заказного письма (п. 4 ст. 31 НК РФ).
Если проверка проводится на территории организации, то с даты передачи требования под подпись руководителю (законному или уполномоченному представителю) организации.
Надо заметить, что в этом году в связи с режимом повышенной готовности Минфин России выпустил письмо от 15 апреля 2020 года № 03-02-08/29938, основанное на Постановлении Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». Так вот, в пункте 3 письма некоторые сроки, установленные НК РФ, были временно продлены.
Срок исполнения
Итак, перейдем непосредственно к срокам исполнения требований.
Требование о представлении пояснений (документов) в рамках камеральной проверки (ст. 88 НК РФ) составляет пять рабочих дней. С учетом вышеуказанного Постановления, если требование о предоставлении документов и иных сведений получено с 1 марта по 31 мая 2020 года, временно установленные новые сроки составляют 25 рабочих дней; в случае камеральной проверки по НДС — 15 рабочих дней.
Требования о представлении документов в рамках камеральной проверки (п. 3 ст. 93 НК РФ) — 10 рабочих дней. Временно установленные новые сроки составляют 30 рабочих дней; в случае камеральной проверки по НДС — 20 рабочих дней.
Требование о представлении документов (информации) по встречной проверке (п. 5 ст. 93.1 НК РФ) составляет пять рабочих дней. Временно установленные новые сроки — 25 рабочих дней; в случае камеральной проверки по НДС — 15 рабочих дней.
Требуемые документы могут быть представлены ревизорам лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
Запрос о продлении
Обратите внимание: организация может попросить о продлении срока предоставления требуемых документов, чем не мешало бы воспользоваться учреждению, с истории которого начата эта статья.
Для этого в течение одного дня, следующего за днем получения требования о представлении бумаг, необходимо письменно способами, перечисленными выше, уведомить проверяющий налоговый орган о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием причин, по которым бумаги не могут быть представлены в установленные законом сроки, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может их представить. Уведомление о невозможности направления документов в установленный в требовании срок подается в налоговый орган по форме КНД 1125045, утвержденной приказом ФНС России от 25 января 2017 года № ММВ-7-2/34@.
В свою очередь руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в течение двух дней с даты получения уведомления вправе продлить сроки представления документов или отказать в продлении, о чем выносится отдельное решение (п. 2 ст. 93 НК РФ).
Ответственность за нарушение
«На десерт» стоит уточнить, чем же грозят несвоевременное предоставление или отказ от предоставления запрашиваемых документов.
Отказ от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут за собой ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 126 НК РФ.
Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, признается налоговым правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную статьей 129.1 НК РФ. Кроме этого, непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговый орган оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность граждан и должностных лиц организации, предусмотренную частью 1 статьи 15.6 КоАП РФ.
Руководителям всех видов организаций необходимо внимательно следить самим или возложить на конкретных должностных лиц обязанность контролировать получение, подготовку и, самое главное, соблюдение сроков ответов на требование налоговых служб. Как показывает судебная практика, часто именно от соблюдения этих самых сроков зависит успешное решение спора в пользу налогоплательщика.