Требование из налоговой. В течение какого срока нужно ответить?

Требования о предоставлении документов во время проведения налоговых проверок компании получают часто. О том, почему важно строго соблюдать срок исполнения требования, что и когда ответить ревизорам в случае, если компания не может предоставить запрашиваемые бумаги, журнал «Расчет» попросил рассказать эксперта.

С налоговой инспекцией можно и нужно спорить о результатах ее деятельности, особенно если деятельность эта превращается в штрафы, пени и прочие законные (или нет, что случается также довольно часто) способы пополнения бюджета. Но спорить с ревизорами нужно грамотно и с соблюдением всех правил игры, установленных Налоговым кодексом, а также правоприменительной судебной практикой. Иначе можно, отстояв город, проиграть на фронтире.

Пример из практики

Нашу статью начнем с судебного примера — сразу оговорюсь, компания в споре проиграла. Итак:

Федеральное государственное казенное учреждение «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации (сокращенно — ФГКУ «ДВТУИО» Минобороны РФ) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Приморскому краю о признании недействительным решения от 1 августа 2019 года № 4132. Документом указанное учреждение привлекалось к ответственности по пункту 1 статьи 129.1 НК РФ — неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговым контролерам.

Обосновывая свои требования, казенное учреждение ссылалось на то, что в рамках проводимой камеральной проверки юридическое лицо предоставило ревизорам все требуемые документы и пояснения по каждому объекту налогообложения. Когда от ИФНС поступило еще одно требование, выставленное по тем же основаниям, в отношении тех же объектов и по тем же причинам, учреждение направило ответ, в котором указало, что инспекторы требуют объяснения и документы, ранее уже представленные по аналогичному требованию. Ответ учреждения был составлен и направлен в срок, установленный пунктом 3 статьи 93 НК РФ. Документы и переписка, соответственно, прилагаются.

ИФНС № 11 по Приморскому краю возражала против заявленных требований, указывая на тот факт, что заявителю направлялись два разных требования, на каждое из которых необходимо было дать самостоятельный ответ. В рассматриваемом случае — пояснение в пределах срока, установленного абзацем 1 пункта 3 статьи 88 НК РФ.

Также налоговый орган сослался на тот факт, что регистрация учреждением в своем внутреннем учете исходящей корреспонденции письма и присвоение ему исходящего номера в пределах срока, установленного абзацем 1 пункта 3 статьи 88 НК РФ, не означает его своевременного направления ревизорам. В соответствии с данными Почты России трек-номер отправлению присвоен позже срока ответа проверяющему органу, установленному Налоговым кодексом.

Данные факты подтверждены документами, которые суд изучил в ходе рассмотрения дела и дал им надлежащую оценку в вынесенном решении.

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Итак, заявителю было отказано в удовлетворении требований. Решение суда первой инстанции поддержали апелляционная и кассационная инстанции, оставив его без изменений, а жалобы без удовлетворения — решение от 14 февраля 2020 года по делу А51-25211/2019, вынесенное АС Приморского края, Постановление АС Дальневосточного округа от 31 июля 2020 года № Ф03-2743/2020 по делу № А51-25211/2019.

Ошибка заявителя, из-за которой и было вынесено такое решение, — в несоблюдении сроков направления ответа налоговикам. Давайте подробнее рассмотрим, в какие же сроки необходимо отвечать налоговой инспекции, если она обратила на вас свое всевидящее око.

Немного сухих фактов

В соответствии с Налоговым кодексом должностное лицо ФНС, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемой организации необходимые для ревизии документы. Пожелания налоговой оформляются в виде требования о предоставлении документов, составленного по установленной форме (приложение № 15 к приказу ФНС России от 8 мая 2015 г. № ММВ-7-2/189@) и содержащего перечень требуемых документов, в том числе и пояснений.

Срок на представление бумаг или пояснений по требованию налоговой начинает течь с даты получения документа. Если требование было направлено в электронном виде по ТКС, то днем получения будет дата, указанная в квитанции о его приеме (п. 13 Порядка, утв. приказом ФНС России от 17 февраля 2011 г. № ММВ-7-2/168@). При направлении требования по почте датой получения считается шестой рабочий день со дня отправки заказного письма (п. 4 ст. 31 НК РФ).

Если проверка проводится на территории организации, то с даты передачи требования под подпись руководителю (законному или уполномоченному представителю) организации.

Надо заметить, что в этом году в связи с режимом повышенной готовности Минфин России выпустил письмо от 15 апреля 2020 года № 03-02-08/29938, основанное на Постановлении Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». Так вот, в пункте 3 письма некоторые сроки, установленные НК РФ, были временно продлены.

Срок исполнения

Итак, перейдем непосредственно к срокам исполнения требований.

Требование о представлении пояснений (документов) в рамках камеральной проверки (ст. 88 НК РФ) составляет пять рабочих дней. С учетом вышеуказанного Постановления, если требование о предоставлении документов и иных сведений получено с 1 марта по 31 мая 2020 года, временно установленные новые сроки составляют 25 рабочих дней; в случае камеральной проверки по НДС — 15 рабочих дней.

Требования о представлении документов в рамках камеральной проверки (п. 3 ст. 93 НК РФ) — 10 рабочих дней. Временно установленные новые сроки составляют 30 рабочих дней; в случае камеральной проверки по НДС — 20 рабочих дней.

Требование о представлении документов (информации) по встречной проверке (п. 5 ст. 93.1 НК РФ) составляет пять рабочих дней. Временно установленные новые сроки — 25 рабочих дней; в случае камеральной проверки по НДС — 15 рабочих дней.

Требуемые документы могут быть представлены ревизорам лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Запрос о продлении

Обратите внимание: организация может попросить о продлении срока предоставления требуемых документов, чем не мешало бы воспользоваться учреждению, с истории которого начата эта статья.

Для этого в течение одного дня, следующего за днем получения требования о представлении бумаг, необходимо письменно способами, перечисленными выше, уведомить проверяющий налоговый орган о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием причин, по которым бумаги не могут быть представлены в установленные законом сроки, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может их представить. Уведомление о невозможности направления документов в установленный в требовании срок подается в налоговый орган по форме КНД 1125045, утвержденной приказом ФНС России от 25 января 2017 года № ММВ-7-2/34@.

В свою очередь руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в течение двух дней с даты получения уведомления вправе продлить сроки представления документов или отказать в продлении, о чем выносится отдельное решение (п. 2 ст. 93 НК РФ).

Ответственность за нарушение

«На десерт» стоит уточнить, чем же грозят несвоевременное предоставление или отказ от предоставления запрашиваемых документов.

Отказ от представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут за собой ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 126 НК РФ.

Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в соответствии с Кодексом это лицо должно сообщить налоговому органу, признается налоговым правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную статьей 129.1 НК РФ. Кроме этого, непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговый орган оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность граждан и должностных лиц организации, предусмотренную частью 1 статьи 15.6 КоАП РФ.