Дополняющая СЗВ-М: зачем она нужна и как ее заполнить

Несмотря на кажущуюся простоту этого отчета, с оформлением дополняющей СЗВ-М могут возникнуть сложности. Работодателю важно учесть ряд нюансов — по заполнению разделов бланка, срокам его представления и возможным санкциям от ПФР за опоздание с представлением отчета. Наш материал поможет разобраться в этих нюансах и познакомит с готовыми образцами дополняющей СЗВ-М для разных ситуаций.

Для чего нужна дополняющая СЗВ-М

Дополняющая СЗВ-М позволяет работодателю уточнять и дополнять переданные ранее в ПФР сведения о застрахованных лицах (ст. 15 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете...»).

С помощью дополняющей СЗВ-М работодатель передает в ПФР:

сведения, которых нет в исходном отчете (например, по забытому сотруднику);

верные данные вместо ошибочных (исправление ошибок в ФИО, ИНН или СНИЛС работника, допущенных в исходном СЗВ-М).

Дополняющая СЗВ-М позволяет формировать полную и достоверную персонифицированную информацию на лицевых счетах застрахованных лиц.

На каком бланке оформить дополняющую СЗВ-М

Отдельного бланка для дополняющей СЗВ-М не предусмотрено. Заполнить такой отчет нужно на том же бланке, что был использован для исходного отчета.

Чтобы ПФР отличил исходный отчет от корректирующего, в бланке отчетной формы предусмотрен специальный Раздел 3 «Тип формы (код)».

Для дополняющей СЗВ-М в этом разделе следует проставить код «доп»:

Как заполнить дополняющую СЗВ-М при исправлении ошибок

Для исправления ошибок в исходном отчете, уже переданном в ПФР, недостаточно оформить только дополняющую СЗВ-М. Необходимо сначала отменить ошибочные данные.

Используйте следующий порядок действий, если вы ошиблись в ФИО, ИНН или СНИЛС сотрудника — оформите две СЗВ-М:

с типом «отмн» — в этот бланк перенесите из исходного СЗВ-М сведения о работниках (работнике), по которым требуются исправления;

с типом «доп» — в нем укажите верные данные по этим сотрудникам (сотруднику).

Расскажем подробнее, как заполнить СЗВ-М с типом «отмн» и «доп» при исправлении ошибок в исходном отчете:

Шаг 1. На новом бланке СЗВ-М заполните Раздел 1 «Реквизиты страхователя» и Раздел 2 «Отчетный период» точно также, как вы это сделали в исходном отчете.

Шаг 2. В Разделе 3 «Тип формы (код)» проставьте код «отмн».

Шаг 3. В Раздел 4 «Сведения о застрахованных лицах» перенесите из исходного отчета индивидуальные сведения только по тому сотруднику, в чьих данных содержится ошибка.

Шаг 4. Отправьте СЗВ-М с типом «отмн» в ПФР.

Шаг 5. На новом бланке СЗВ-М заполните Раздел 1 «Реквизиты страхователя» и Раздел 2 «Отчетный период» точно также, как вы это сделали в исходном отчете.

Шаг 6. В разделе 3 «Тип формы (код)» проставьте код «доп».

Шаг 7. В разделе 4 «Сведения о застрахованных лицах» проставьте верные индивидуальные сведения (ФИО, ИНН и СНИЛС) только по тому сотруднику, ошибочные сведения по которому были отражены в исходном отчете и были отменены в СЗВ-М с типом «отмн».

Шаг 8. Отправьте СЗВ-М с типом «доп» в ПФР.

Пример 1 При оформлении СЗВ-М за октябрь 2020 года бухгалтер ООО «Ветер» ошибся в номере СНИЛС одного сотрудника — Китаева Игоря Юрьевича. В его СНИЛС две цифры поменялись местами и вместо номера 040-298-765 08 в отчет попал номер 040-298-675 08. Чтобы на лицевом счете сотрудника была отражена достоверная информация, в ПФР были отправлены два отчета по форме СЗВ-М: с типом «отмн» и типом «доп». В нем были отражены сведения только по одному сотруднику, в индивидуальные сведения которого в исходном отчете закралась ошибка.

Как была исправлена ошибка в СЗВ-М, смотрите в образцах:

Оформляем дополняющую СЗВ-М на забытых сотрудников

Заполнение дополняющей СЗВ-М на забытых сотрудников укладывается в несколько шагов:

Шаг 1. На новом бланке СЗВ-М заполните Раздел 1 «Реквизиты страхователя» и Раздел 2 «Отчетный период» точно также, как вы это сделали в исходном отчете.

Шаг 2. В разделе 3 «Тип формы (код)» проставьте код «доп».

Шаг 3. В разделе 4 «Сведения о застрахованных лицах» укажите индивидуальные сведения (ФИО, ИНН и СНИЛС) только по тому сотруднику (сотрудникам), которого вы забыли включить в исходный отчет. Дублировать индивидуальные сведения о сотрудниках, уже указанных в исходном СЗВ-М, не нужно.

Шаг 4. Отправьте СЗВ-М с типом «доп» в ПФР.

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Пример 2 Ежемесячно бухгалтер ООО «Мастер» представлял в ПФР отчет по форме СЗВ-М по 112 сотрудникам компании. В октябре 2020 года для выполнения разовой работы по договору ГПХ были оформлены три физлица-подрядчика. Заполняя СЗВ-М за октябрь, бухгалтер по привычке отразил всех штатных сотрудников, а про нанятых подрядчиков забыл. Свою оплошность он заметил уже после отправки исходного отчета. Сведения по забытым лицам он опоказал в дополняющей СЗВ-М.

Как бухгалтер заполнил дополняющую СЗВ-М за октябрь 2020 года, смотрите в образце:

В какой форме представить дополняющую СЗВ-М

По общему правилу, компании с численностью трудящихся 25 и больше могут сдавать СЗВ-М исключительно в электронном виде (п. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ). Если численность меньше, выбор остается за работодателем: отчитаться можно на бумаге или через интернет.

Если исходный отчет отправлен исходя из численности физлиц в электронном виде, дополняющую СЗВ-М также следует оправить в той же форме. Не имеет значения, что в нем будут представлены сведения только по одному или нескольким сотрудникам.

Напомним, что за представление СЗВ-М в бумажном виде вместо электронного, штраф составляет 1 000 руб. (п. 2 ст. 8, п. 4 ст. 17 Закона № 27-ФЗ, п. 41 Инструкции от 22.04.2020 № 211н).

Когда сдать дополняющий отчет

Срок представления дополняющей СЗВ-М зависит от того, кто обнаружил ошибку — работодатель или ПФР:

Уведомление ПФР должно содержать сведения об ошибках и (или) несоответствиях представленных индивидуальных сведений имеющимся у ПФР данным (п. 38 Инструкции, утв. Приказом Минтруда № 211н, ч. 5 ст. 17 Закона № 27-ФЗ).