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Дополняющая СЗВ-М: зачем она нужна и как ее заполнить

Несмотря на кажущуюся простоту этого отчета, с оформлением дополняющей СЗВ-М могут возникнуть сложности. Работодателю важно учесть ряд нюансов — по заполнению разделов бланка, срокам его представления и возможным санкциям от ПФР за опоздание с представлением отчета. Наш материал поможет разобраться в этих нюансах и познакомит с готовыми образцами дополняющей СЗВ-М для разных ситуаций.

Для чего нужна дополняющая СЗВ-М

Дополняющая СЗВ-М позволяет работодателю уточнять и дополнять переданные ранее в ПФР сведения о застрахованных лицах (ст. 15 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете...»).

С помощью дополняющей СЗВ-М работодатель передает в ПФР:

  • сведения, которых нет в исходном отчете (например, по забытому сотруднику);
  • верные данные вместо ошибочных (исправление ошибок в ФИО, ИНН или СНИЛС работника, допущенных в исходном СЗВ-М).

Дополняющая СЗВ-М позволяет формировать полную и достоверную персонифицированную информацию на лицевых счетах застрахованных лиц.

На каком бланке оформить дополняющую СЗВ-М

Отдельного бланка для дополняющей СЗВ-М не предусмотрено. Заполнить такой отчет нужно на том же бланке, что был использован для исходного отчета.

Чтобы ПФР отличил исходный отчет от корректирующего, в бланке отчетной формы предусмотрен специальный Раздел 3 «Тип формы (код)».

Для дополняющей СЗВ-М в этом разделе следует проставить код «доп»:

Как заполнить дополняющую СЗВ-М при исправлении ошибок

Для исправления ошибок в исходном отчете, уже переданном в ПФР, недостаточно оформить только дополняющую СЗВ-М. Необходимо сначала отменить ошибочные данные.

Используйте следующий порядок действий, если вы ошиблись в ФИО, ИНН или СНИЛС сотрудника — оформите две СЗВ-М:

  • с типом «отмн» — в этот бланк перенесите из исходного СЗВ-М сведения о работниках (работнике), по которым требуются исправления;
  • с типом «доп» — в нем укажите верные данные по этим сотрудникам (сотруднику).

Расскажем подробнее, как заполнить СЗВ-М с типом «отмн» и «доп» при исправлении ошибок в исходном отчете:

Шаг 1. На новом бланке СЗВ-М заполните Раздел 1 «Реквизиты страхователя» и Раздел 2 «Отчетный период» точно также, как вы это сделали в исходном отчете.

Шаг 2. В Разделе 3 «Тип формы (код)» проставьте код «отмн».

Шаг 3. В Раздел 4 «Сведения о застрахованных лицах» перенесите из исходного отчета индивидуальные сведения только по тому сотруднику, в чьих данных содержится ошибка.

Шаг 4. Отправьте СЗВ-М с типом «отмн» в ПФР.

Шаг 5. На новом бланке СЗВ-М заполните Раздел 1 «Реквизиты страхователя» и Раздел 2 «Отчетный период» точно также, как вы это сделали в исходном отчете.

Шаг 6. В разделе 3 «Тип формы (код)» проставьте код «доп».

Шаг 7. В разделе 4 «Сведения о застрахованных лицах» проставьте верные индивидуальные сведения (ФИО, ИНН и СНИЛС) только по тому сотруднику, ошибочные сведения по которому были отражены в исходном отчете и были отменены в СЗВ-М с типом «отмн».

Шаг 8. Отправьте СЗВ-М с типом «доп» в ПФР.

Пример 1

При оформлении СЗВ-М за октябрь 2020 года бухгалтер ООО «Ветер» ошибся в номере СНИЛС одного сотрудника — Китаева Игоря Юрьевича. В его СНИЛС две цифры поменялись местами и вместо номера 040-298-765 08 в отчет попал номер 040-298-675 08.

Чтобы на лицевом счете сотрудника была отражена достоверная информация, в ПФР были отправлены два отчета по форме СЗВ-М: с типом «отмн» и типом «доп». В нем были отражены сведения только по одному сотруднику, в индивидуальные сведения которого в исходном отчете закралась ошибка.

Как была исправлена ошибка в СЗВ-М, смотрите в образцах:

Оформляем дополняющую СЗВ-М на забытых сотрудников

Заполнение дополняющей СЗВ-М на забытых сотрудников укладывается в несколько шагов:

Шаг 1. На новом бланке СЗВ-М заполните Раздел 1 «Реквизиты страхователя» и Раздел 2 «Отчетный период» точно также, как вы это сделали в исходном отчете.

Шаг 2. В разделе 3 «Тип формы (код)» проставьте код «доп».

Шаг 3. В разделе 4 «Сведения о застрахованных лицах» укажите индивидуальные сведения (ФИО, ИНН и СНИЛС) только по тому сотруднику (сотрудникам), которого вы забыли включить в исходный отчет. Дублировать индивидуальные сведения о сотрудниках, уже указанных в исходном СЗВ-М, не нужно.

Шаг 4. Отправьте СЗВ-М с типом «доп» в ПФР.

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Пример 2

Ежемесячно бухгалтер ООО «Мастер» представлял в ПФР отчет по форме СЗВ-М по 112 сотрудникам компании. В октябре 2020 года для выполнения разовой работы по договору ГПХ были оформлены три физлица-подрядчика. Заполняя СЗВ-М за октябрь, бухгалтер по привычке отразил всех штатных сотрудников, а про нанятых подрядчиков забыл. Свою оплошность он заметил уже после отправки исходного отчета. Сведения по забытым лицам он опоказал в дополняющей СЗВ-М.

Как бухгалтер заполнил дополняющую СЗВ-М за октябрь 2020 года, смотрите в образце:

В какой форме представить дополняющую СЗВ-М

По общему правилу, компании с численностью трудящихся 25 и больше могут сдавать СЗВ-М исключительно в электронном виде (п. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ). Если численность меньше, выбор остается за работодателем: отчитаться можно на бумаге или через интернет.

Если исходный отчет отправлен исходя из численности физлиц в электронном виде, дополняющую СЗВ-М также следует оправить в той же форме. Не имеет значения, что в нем будут представлены сведения только по одному или нескольким сотрудникам.

Напомним, что за представление СЗВ-М в бумажном виде вместо электронного, штраф составляет 1 000 руб. (п. 2 ст. 8, п. 4 ст. 17 Закона № 27-ФЗ, п. 41 Инструкции от 22.04.2020 № 211н).

Когда сдать дополняющий отчет

Срок представления дополняющей СЗВ-М зависит от того, кто обнаружил ошибку — работодатель или ПФР:

Уведомление ПФР должно содержать сведения об ошибках и (или) несоответствиях представленных индивидуальных сведений имеющимся у ПФР данным (п. 38 Инструкции, утв. Приказом Минтруда № 211н, ч. 5 ст. 17 Закона № 27-ФЗ).

Специалисты ПФР вправе передать уведомление работодателю лично под расписку, направить по почте заказным письмом или отправить в электронном виде по ТКС.
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Чтобы не опоздать с представлением дополняющей формы (если ошибки выявил ПФР) и не заработать штраф, важно верно отсчитать срок (п. 38 Инструкции № 211н):

  • уведомление направлено по почте заказным письмом — датой вручения считается шестой день, считая с даты отправления заказного письма;
  • уведомление отправлено в электронном виде по ТКС — датой получения является дата, указанная в подтверждении о получении информационной системы работодателя.

Вместо уведомления об устранении ошибок ПФР может отправить работодателю протокол проверки СЗВ-М с указанием выявленных ошибок и (или) несоответствий. Оба эти документа юридически равнозначны (Постановление АС Северо-Западного округа от 23.04.2020 № Ф07-4647/2020 по делу № А42-9736/2019).

Дополняющая СЗВ-М и коронавирусная субсидия

В период пандемии коронавируса у СЗВ-М появился особый статус. С помощью данных из этого отчета налоговые органы выясняют, имеет ли право работодатель получить из федерального бюджета субсидию.

Компания теряет право на субсидию, если количество ее работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 2020 года или снижено не более чем на 1 человека в марте 2020 года (Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий, утв. Постановлением Правительства от 24.04.2020 № 576).

Налоговики напомнили, что субъекты малого и среднего предпринимательства, сократившие штат более чем на 10% (на основании анализа отчетности СЗВ-М) или более чем на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020 года, не могут претендовать на получение субсидии.

Причем представление дополняющей СЗВ-М за март 2020 года после окончания срока по направлению в налоговые органы заявлений на получение субсидии, предусмотренной Постановлением № 576, с целью формального исполнения положений Правил, не является основанием для получения субсидии.

Когда за дополняющую СЗВ-М оштрафуют

Штрафа избежать не удастся, если вы представили дополняющую СЗВ-М по забытым сотрудникам позже законодательно установленного срока. Теперь это прямо предусмотрено ч. 4 п. 40 Инструкции № 211н.

Раньше от штрафа в подобных обстоятельствах можно было отбиться в суде (Постановление АС СЗО от 06.04.2020 № Ф07-2720/2020 по делу № А56-79354/2019, Определение ВС РФ от 08.02.2019 № 301-КГ18-24864, от 20.12.2019 № 306-ЭС19-23114).

Штраф за представление индивидуальных сведений позже установленного срока предусмотрен в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица (ст. 17 Закона № 27-ФЗ).

Примеры:

  • Компания сдала СЗВ-М за ноябрь 14 декабря, а 16 декабря представила дополняющую СЗВ-М с пятью забытыми сотрудниками. Штраф составил 2 500 руб. (5 чел. х 500 руб.) — отчет представлен за пределами установленного законом срока.
  • Компания представила исходный СЗВ-М за ноябрь 14 декабря, а 15.12.2020 отправила в ПФР дополняющую СЗВ-М по двадцати забытым сотрудникам. Штраф ей не выпишут — отчет представлен до завершения отчетной кампании.

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Напомним, что СЗВ-М за отчетный месяц следует представить не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 2.2 ст. 11 Закона о№ 27-ФЗ).

Размер штрафа за дополняющую СЗВ-М в суде можно существенно снизить, если суд примет во внимание смягчающие обстоятельства (Постановления АС ЦО от 12.04.2018 № Ф10-760/2018, АС МО от 13.09.2017 № Ф05-12439/2017). Смягчающими обстоятельствами могут быть признаны незначительное опоздание с отчетом и отсутствие умысла и негативных последствий для бюджета. А также тот факт, что правонарушение совершено впервые и работодатель признал вину.

Подводим итоги

Дополняющая СЗВ-М:

  • оформляется на том же бланке, что и исходный отчет, с указанием кода «доп» в Разделе 3 «Тип формы (код)»;
  • должна содержать информацию только по тем сотрудникам, сведения по которым в исходном отчете отсутствуют или отражены с ошибками;
  • представляется вместе с отменяющей СЗВ-М, если требуется исправить ошибки в уже представленных в фонд сведениях;
  • может стать причиной штрафа в размере 500 руб. за каждого забытого сотрудника, если будет представлена в ПФР позже 15 числа месяца, следующего за отчетным.
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