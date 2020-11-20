Какой штраф за несдачу отчетности в налоговую

Штрафы за несданную отчетность в налоговую — суммы в диапазоне от 1000 руб. до 30% сбора или взноса. Санкции зависят от категории налогоплательщика, размера начислений и количества подобных нарушений.

Штрафы за несдачу или несоблюдение сроков сдачи отчетности

Предприятия и предприниматели (ИП) обязаны предоставлять в ИФНС отчетность, за нарушение сроков сдачи или несдачу которой в определенный промежуток времени НК РФ установлены санкции.

За задержку представления налоговой декларации или отчетности по страховым взносам налогоплательщику грозит штраф за каждый месяц пропуска, полный или неполный, в размере 5% налога или взноса, который вовремя не уплачен. Об этом говорится в п. 1 ст. 119 НК РФ. Минимальное наказание составляет 1000 руб., максимальное — 30% неуплаченного сбора или взноса.

Компании, которая не представила другую фискальную отчетность вовремя, грозят следующие санкции:

1. За каждый месяц пропуска сдачи отчетности по НДФЛ штраф составит 1000 руб.

2. Для предприятий, опоздавших отчитаться, размер административного штрафа за несвоевременно сданную декларацию по транспортному налогу за 2019 год, установленный ст. 15.5 КоАП, для руководителя составляет 300–500 руб.

3. Истечение времени, отведенного для предоставления отчетности, грозит штрафом за несдачу в срок единой декларации в 2020 году в размере 1000 руб., этот размер установлен в п. 1 ст. 119 НК РФ.

4. К предприятию, допустившему нарушение, возможно применение дополнительной меры ответственности за несвоевременную сдачу налоговой декларации по НДС — блокировка расчетного счета. Налоговики примут решение при просрочке, превышающей 10 рабочих дней. Норма установлена п. 2 ст. 76 НК РФ.

За несоблюдение периода представления отчетности допускается привлечение к ответственности должностного лица предприятия — ему грозит предупреждение или санкции материального характера. Если нарушение совершено руководителем государственного или муниципального органа, нотариусом, по ст. 15.6 КоАП РФ штраф на руководителя за несвоевременную сдачу отчетности и непредоставление сведений, необходимых органам для осуществления контрольных функций, составляет от 500 до 1000 руб.

Отказ представить сотрудникам ФНС документы, запрашиваемые при проверке, считается нарушением, о чем говорится в п. 4 ст. 93 НК РФ. Для субъектов предпринимательства штраф за непредоставление документов и информации по требованию налоговой в 2020 году определяется ст. 126, 126.1 и ст. 129.1 НК РФ:

200 руб. за 1 непредставленный документ;

500 руб. за неверный документ (штрафуется налоговый агент);

5000 руб. за неправомерное несообщение сведений;

20 000 руб. за повторное подобное нарушение.

Примеры расчетов размера штрафа

ООО «Консул» сдало декларацию по НДС за 3 квартал 2020 года, для которой предусмотрен срок подачи до 25.10.2020, позже на 3 дня — 28 октября 2020 года.

Размер платежа по НД составил 900 000 руб., из них перечислено с просрочкой 300 000 руб.

Поскольку просрочка составила 3 дня, наказание за нарушение рассчитывается так: 300 000 × 5% × 1 (месяц пропуска срока) = 15 000 руб.

ИФНС ограничилась бы штрафом за несвоевременное предоставление декларации по НДС в сумме 1000 руб., если бы предприятие вовремя уплатило налог.

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Какой срок давности привлечения к ответственности

Налоговики вправе привлекать предприятие к ответственности только в течение 3 лет после нарушения правила представления отчетности.

Момент, с какой даты считать срок давности по штрафам за несвоевременную сдачу отчетности, определяется двумя способами:

со времени, следующего за окончанием периода, в котором совершено нарушение;

с даты события.

В ст. 46 НК РФ говорится о том, в какой срок выставят штраф после сдачи декларации, если компания не произвела уплату добровольно.

Налоговики могут:

не позже 2 месяцев после окончания периода для выполнения требования на уплату вынести решение о взыскании и выставить инкассо;

при пропуске момента для бесспорного взыскания обратиться в суд с иском, на подачу которого отводится 6 месяцев.

В 2020 году предельные сроки направления требований об уплате налогов увеличены на 6 месяцев (постановление правительства № 409 от 02.04.2020).

Можно ли снизить размер санкций и как это сделать

Снижение размера суммы штрафа за непредставление отчетности по НДФЛ и другим налогам допускается при смягчающих обстоятельствах, о чем гласит п. 1 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ. Потребуется подготовить обращение в ИФНС с указанием причин нарушения.

Аргументы, используемые в качестве смягчающих:

уплата налога в срок;

нарушение допущено единожды;

отсутствие задолженности по уплате других налогов.

Часто налоговые органы уменьшают сумму наказания за срыв периода подачи отчетности, если нарушение произошло первый раз, а компания уплатила долг по акту проверки.

Предприятие вправе подать иск в суд, если налоговые органы откажут в снижении суммы санкций. Для рассмотрения дела потребуется приложить документы, подтверждающие требование истца.

Как уплатить штраф

Предприятие вправе уплатить денежные взыскания самостоятельно или после получения уведомления.

Для этого потребуется:

сдать отчетность;

уплатить задолженность по налогу;

рассчитать и заплатить пени и неустойку;

сверить расчеты с налоговой.

Главное — указать правильный номер КБК в платежном поручении для уплаты по реквизитам ФНС