Сальдо взаиморасчетов с сотрудниками в 1С: ЗУП не совпадает с 1С: Бухгалтерией. Что делать?

При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.

Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.

Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:

«Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.

«Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.

По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.

Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.

Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.

Это и есть «зарплатное сальдо».

Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.

Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).

Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.

Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».

Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».

по месяцам расчета зарплаты — это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.

по данным бухгалтерского учета — «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.

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Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».

Сформируйте снова отчеты.

В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:

Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.

Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.

Возможно кому-то такой вариант более удобен.