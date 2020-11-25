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Как не лишиться денег в «Черную пятницу»

27 ноября — черный день календаря. Точнее, знаменитая «Черная пятница», всемирный день распродаж.

Многие из нас встретят следующую неделю с дырой в бюджете. Но хотелось бы, чтобы дыра это была из-за потраченных на покупки денег. А вовсе не из-за того, что вы стали жертвы мошенничества. Об этом и поговорим.

Для злоумышленников «Черная пятница» — не менее важное событие, чем для магазинов или их покупателей. Дни распродаж — лучшее время, чтобы выманить у нас с вами деньги.

Например, листаю позавчера ленту одной из социальных сетей и вижу блок рекламы с предложением чудовищных скидок на туристическое снаряжение. То есть именно того товара, что был мне интересен.

Такое предложение может быть как от официального производителя, так и мошенников. Есть несколько простых приемов как отличить подделку.

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Первое — у реального бренда всегда есть официальная партнерская сеть, на сайте которой точно есть информация о распродажах. Поэтому увидели интересную рекламу — переходим на сайт производителя и изучаем предложения. Переход же по незнакомой ссылке чреват рисками потери денег.

Второе — по названию и дизайну вы можете не отличить подделку. Мошенники обычно создадут сайт с похожим названием на оригинал. Или, что еще интереснее, полностью скопируют сайт оригинал и так же поместят под вымышленным, но очень похожим именем. Простые комбинации могут включать в себя в названия «-sale.ru», «-shopping.ru», «-распродажа.рф» и тому подобное, где перед тире будет стоять название бренда или название «сайта оригинала». Важно понимать, что уважающий себя бренд или торговая сеть никогда не будут заниматься созданием отдельных интернет магазинов для распродаж, так как для рекламных акций и так есть официальный сайт.
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Третье. Так как скопированный сайт не значит наполненный реальным содержимым. Поэтому никогда не стоит совершать покупки в незнакомых местах. Например, вы можете начать процесс покупки, который в худшем случае окончится оплатой товара по номеру карты или по неизвестным реквизитам, где в качестве получателя может быть вполне себе даже обычный ИП.

Еще один распространенный ход мошенников в период распродаж — после оформления покупок с вами связывается менеджер по продажам, который для окончательного оформления заказа может указать, что товар готов и ожидает отправки, но для доставки и получения вам, клиенту, надо оставить свои паспортные данные для курьера. Иногда вместе с реквизитами карты, иногда только паспортные данные.

Задача мошенников в данном случае состоит не в том, чтобы списать с вашей карты деньги здесь и сейчас. Они собирают информацию о вас как о клиенте, чтобы спустя какое-то время под видом «службы безопасности банка» разводить вас по схеме с «подозрительными транзакциями».

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Ну и последнее. Не стесняйтесь почитать отзывы о конкретном интернет магазине. Живые пользователи будут как правило писать правду, а ботов с похожими текстами отзывов обычно быстро блокируют.

И удачной всем нам охоты в «Черную пятницу».

Иван Шубин, руководитель Службы информационной безопасности ГК Элекснет

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