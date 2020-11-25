Как не лишиться денег в «Черную пятницу»

27 ноября — черный день календаря. Точнее, знаменитая «Черная пятница», всемирный день распродаж.

Многие из нас встретят следующую неделю с дырой в бюджете. Но хотелось бы, чтобы дыра это была из-за потраченных на покупки денег. А вовсе не из-за того, что вы стали жертвы мошенничества. Об этом и поговорим.

Для злоумышленников «Черная пятница» — не менее важное событие, чем для магазинов или их покупателей. Дни распродаж — лучшее время, чтобы выманить у нас с вами деньги.

Например, листаю позавчера ленту одной из социальных сетей и вижу блок рекламы с предложением чудовищных скидок на туристическое снаряжение. То есть именно того товара, что был мне интересен.

Такое предложение может быть как от официального производителя, так и мошенников. Есть несколько простых приемов как отличить подделку.

📌 Реклама

Первое — у реального бренда всегда есть официальная партнерская сеть, на сайте которой точно есть информация о распродажах. Поэтому увидели интересную рекламу — переходим на сайт производителя и изучаем предложения. Переход же по незнакомой ссылке чреват рисками потери денег.

Второе — по названию и дизайну вы можете не отличить подделку. Мошенники обычно создадут сайт с похожим названием на оригинал. Или, что еще интереснее, полностью скопируют сайт оригинал и так же поместят под вымышленным, но очень похожим именем. Простые комбинации могут включать в себя в названия «-sale.ru», «-shopping.ru», «-распродажа.рф» и тому подобное, где перед тире будет стоять название бренда или название «сайта оригинала». Важно понимать, что уважающий себя бренд или торговая сеть никогда не будут заниматься созданием отдельных интернет магазинов для распродаж, так как для рекламных акций и так есть официальный сайт.