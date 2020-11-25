Налоговики обрежут банковские выписки спорных контрагентов

История из реальной жизни.

ИФНС России по г.Тюмени № 3 по результатам выездной проверки ООО «Семкор» предъявлены налоговые претензии по вопросу взаимоотношений со спорными контрагентами.

В связи с тем, что к акту проверки были приложены лишь выписки из банковских выписок спорных контрагентов, организация обратилась к налоговикам с ходатайством о предоставлении полных банковских выписок по счетом спорных контрагентов и иных участников цепочки движения денег.

В обоснование своих требований организация указала необходимость подготовки возражений на акт выездной проверки. Налоговики предоставлять полные банковские выписки участников цепочки отказались, в связи с чем компания обратилась с жалобой в УФНС России по Тюменской области, а затем и в суд.

Компания во всех инстанциях проиграла. Дело закончилось определением об отказе судьи Верховного Суда Российской Федерации Завьяловой Т.В. в передаче кассационной жалобы Общества для рассмотрения в судебное заседание Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Этот кейс — очень тревожный сигнал для бизнеса и юристов. Дело в том, что банковские выписки являются существенным доказательством по подобного рода делам. В частности, из выписок можно понять:

являлся ли налогоплательщик единственным клиентом спорного контрагента;

обладал ли подавляющей долей в выручке спорного контрагента;

являлся ли тип заключенных сделок постоянным и типичным;

платил ли контрагент налоги и в каких суммах;

арендовал ли офисы/склады/технику и т.д.;

выплачивал ли заработную плату;

пользовался услугами субподрядчиков.

Выписка, по сути, является полноценным отражением финансово-хозяйственной деятельности контрагента. Если налоговая не предоставляет выписку, то все указанные выше обстоятельства организация проверить / опровергнуть не имеет возможности. Выписка — краеугольный камень в спорах по однодневкам, поэтому данное решение суда представляется весьма существенным для дальнейшего развития налоговых споров в части претензий по взаимоотношениям с контрагентами.

Однако не стоит отчаиваться, поскольку подход и позиция, занятые ООО «Семкор» имеют некоторую специфику.

Так, обжалование действий и бездействий налоговиков, осуществленных в рамках проведения проверки и реализации её материалов путём выделения их в отдельный спор, не представляется оптимальным решением. Чаще такие вопросы прорабатываются в рамках основного спора.

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В данной ситуации логично было бы пробовать доводы налоговой относительно фактов, установленных в ходе анализа банковских выписок контрагентов, поставить под сомнение в связи с отсутствием в материалах дела документальных подтверждений, конечно при условии, что в акте имеются не подтверждённые аргументы. Ведь как следует из решений судов, выписки из выписок налоговиками были предоставлены весьма содержательные.

Мы считаем, что отдельные нарушения, допущенные налоговиками в ходе проведения проверок и реализации их материалов, целесообразно обжаловать единым кейсом и не дробить на мелкие вопросы.