Отпускные резервы – работа над ошибками

Много вопросов часто возникает по формированию оценочных обязательств на отпускные выплаты работникам. Ошибок в этой части бухгалтерского учета много. Речь как правило идет о серьезных суммах, серьезно влияющих на финансовый результат деятельности компании. Как избежать ошибок в этом вопросе? Разбираемся в статье.

До 2011 года в бухучете существовало правило, что организация может (но не обязана) создавать резервы на выплату отпусков своим работникам. Суть этого «старого» резерва на выплату отпусков была в том, что с его помощью организация в течение календарного года могла сгладить резкие перепады расходов на выплату отпускных своим работникам, поскольку, как правило, летом расходы на оплату отпусков гораздо больше, чем зимой.

Но очень важно понимать, что «старый» резерв на выплату отпусков в конце каждого года всегда обнулялся, т.е. он работал только в течение года. С его помощью организациям удавалось выравнивать ещё и ежемесячную себестоимость выпускаемой продукции, чтобы не возникало скачков и провалов в зависимости от количества отпусков.

ПБУ-8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные факты» вступили в действие с 2011 года. Согласно ему, бухгалтерская отчетность должна содержать не только данные о документально подтвержденных обязательствах компании перед контрагентами и третьими лицами, но и информацию по планируемым расходам, которые неизбежны. С составлением этой информации бухгалтерская отчетность становится более достоверной, поскольку отражает в себе наиболее реалистичную картину финансового положения предприятия.

Отмечу, что эти ПБУ-8/2010 могут не применяться лишь организациями, которые вправе применять упрощенные способы ведения учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность (см.п.3 ПБУ-8/2010). Следовательно, все остальные организации обязаны применять эти ПБУ.

Также отмечу, что отсутствие этой информации на бухгалтерских счетах может быть расценено как нарушение правил учета доходов и расходов, ответственность за которое наступает по двум основаниям:

за грубое нарушение учета доходов и расходов при отсутствии признаков налогового правонарушения по ст. 120 НК РФ в размере от 10-30 тыс.руб.;

административная ответственность, применяемая к должностным лицам по ст. 15.11 КоАП РФ.

Вместе с тем, ПБУ-8/2010 совершенно иначе решает этот вопрос, хотя говорит о той же самой проблеме — о том, как учитывать планируемые расходы, которые документально еще не оформлены, но де-юре неизбежны. Прежде всего, к такой категории расходов относятся выплаты отпускных работникам. Заметьте разницу: ПБУ-8/2010 говорит о необходимости формирования оценочного обязательства организации, подлежащего отражению в бухгалтерской отчетности, чтобы в полной мере показать в ней все без исключения обязательства, сформировавшиеся по состоянию на отчетную дату.

А обязательства по выплате отпусков своим работникам де-юре формируются у любой организации каждый день. Потому что каждый отработанный сотрудником день дает ему право на частичку отпуска, который в будущем должен быть отплачен именно работодателем.

И конечно, обязательства компании по оплате отпусков можно исчислить в денежном выражении. Эти обязательства рассчитываются и формируются (т.е. учитываются на счетах бухучета) разово по состоянию на отчетную дату. Кроме того, такие обязательства по выплате отпускных еще должны быть увеличены на суммы страховых взносов в социальные фонды.

Отражается наши оценочные обязательства в бухучете в рублях проводкой:

Дебет 20, 26, 44, 69 Кредит 96 «Резервы ... на выплату отпусков».

Обратите внимание, вот где в настоящее время (после 2011 года) появляется слово «резерв». Оно имеется лишь в названии бухгалтерского счета номер 96. Но на самом деле это не резерв, а чистое оценочное обязательство, сформированное по правилам ПБУ-8/2010.

А в тот момент, когда работники уходят в отпуск, отпускные им начисляются уже за счет этого ранее сформированного оценочного обязательства и отражаются в бухучете бухгалтерскими проводками:

Дебет 96 Кредит 70,69

Таким образом, в дальнейшем это оценочное обязательство работает (используется) компанией по аналогии с прежним резервом на выплату отпусков, который существовал до 2011 года, но уже как некий финансовый источник, предназначенный для финансирования реальных отпусков работникам.

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Как это работает? Суммы оценочного обязательства, сформированного в конце прошлого года на выплату отпусков уже заработанных работниками на дату окончания прошлого года, как раз позволяют не включать в себестоимость текущего месяца отпускные выплаты, реально начисленные и выплаченные в текущем месяце. Поскольку в затраты компании эти суммы были включены ранее, в том периоде, когда эти отпускные дни реально возникли и сформировались как обязательство компании.

Если оценочного резерва не хватило на выплаты реальных отпускных, то в дальнейшем эти выплаты уже включаются в себестоимость текущего периода. В то же время в ходе текущего года работники опять же зарабатывают себе отпускные дни, которые так же необходимо исчислить и таким образом откорректировать это оценочное обязательство на следующую отчетную дату.

В завершение отмечу, что только такими действиями (и никак иначе) достигается точное и полное отражение в бухгалтерском учете фактических затрат (издержек) компании на выпуск продукции (работ, услуг) и одновременно, точное и полное отражение в учете всех без исключения фактически сформировавшихся обязательств компании (в том числе и перед работниками по выплате им отпусков), возникшие в связи с хозяйственной деятельностью компании. Если этого не сделать, то гарантированно возникнут проблемы с подтверждением достоверности бухгалтерской отчетности через ее аудит.