Как оформить конвертируемый заём в российском праве

Конвертируемый заём (займ) является одним из наиболее распространённых способов инвестирования технологических стартапов в мире. Почему прежде всего технологических — потому что их тяжелее всего оценить, а конвертируемый заём позволяет отсрочить решение этого вопроса до тех пор, пока ценность компании не станет более очевидной и измеримой. В России конвертируемый заём также становится очень популярным. В моей практике уже более половины клиентов используют его при структурировании инвестиционных сделок.

В России конвертируемый заём также становится очень популярным. В моей практике уже более половины клиентов используют его при структурировании инвестиционных сделок.

В чём суть конвертируемого займа и его ценность?

Конвертируемый заём — это способ инвестирования компании путём предоставления денежных средств в виде обычного займа, который через некоторое время по инициативе инвестора может конвертироваться в долю в компании.

Конвертируемый заём позволяет займодавцу (инвестору) присмотреться к компании получше, понаблюдать за ней в течение длительного времени и принять взвешенное решение о вхождении (или невхождении) в капитал компании. Также инвестор для принятия решения о конвертации займа может дождаться следующего раунда инвестиций и на основе оценки компании новым инвестором принять решение о вхождении (или невхождении) в капитал компании.

При структурировании конвертируемого займа в документах часто прописывается формула расчёта размера доли, которую инвестор получит при конвертации займа. Эта формула может быть привязана к будущей оценке компании (при следующем раунде инвестиций) или к оценке компании, о которой на момент предоставления займа договорились заимодавец (инвестор) и основатели компании. В первом случае для конвертации займа инвестору нужно ждать следующего раунда инвестиций и произвести расчёт доли на основе новой оценки компании, во втором случае следующего раунда инвестиций можно не ждать, ведь компания уже оценена и займодавец (инвестор) просто должен принять решение о возврате займа или вхождении в капитал компании.

В конвертируемом займе можно использовать сразу две формулы (учитывающие будущую и текущую оценку компании). В таком случае инвестору даётся выбор — дождаться следующего раунда инвестиций и зайти в компанию по оценке нового инвестора, либо принять решение о конвертации займа до нового раунда по оценке компании, которую определили стороны на момент предоставления займа.

Помимо формулы расчёта доли в документах можно сразу определить её (доли) размер. Всё зависит от того, как договорятся стороны. В каких-то ситуациях удобнее прописать формулу, в каких-то сразу определить размер получаемой инвестором доли.

Для инвесторов конвертируемый заём выгоден тем, что он не обязывает их приобретать долю в компании. Конвертация осуществляется строго по выбору инвестора. Если ему что-то не понравится в поведении основателей, развитии компании и т.д., то инвестор вправе потребовать возврата займа и разойтись с проектом.

Что касается конвертации займа и приобретения доли в компании инвестором на основе оценки компании следующим инвестором, то первый инвестор, конечно же, имеет некоторые преференции перед вторым. Это выражается в предоставлении первому инвестору так называемого дисконта — коэффициента, уменьшающего для него цену доли в компании по сравнению с ценой доли для нового (второго) инвестора. Предоставление дисконта обусловлено тем, что первый инвестор дал проекту деньги на более ранней стадии при бОльших рисках, нежели второй инвестор.

Как оформляется конвертируемый заём в российском праве?

В российской юрисдикции конвертируемый заём на данный момент пока не представляет собой единой договорной конструкции и оформляется с помощью нескольких документов:

договор займа;

корпоративный договор;

протокол общего собрания участников компании об увеличении размера уставного капитала и конвертации займа в долю (оплата доли при этом происходит путём погашения займа зачётом).

Разберём каждый документ отдельно.

Договор займа. Используется вполне обычный договор займа, как правило, включающий условие о выплате того или иного процента за пользование денежными средствами. Пристальное внимание при структурировании конвертируемого займа нужно обратить на условия о сроках возврата займа и уплате процентов. Обычно устанавливается конкретный срок, составляющий от двух до трёх лет (в зависимости от ситуации срок может быть сильно больше или сильно меньше указанного).

Корпоративный договор. Это очень важный и довольно сложный документ в структуре конвертируемого займа. Именно в корпоративном договоре устанавливается обязанность основателей компании по требованию инвестора произвести конвертацию займа в долю в компании. В этом же документе прописывается формула расчёта получаемой инвестором при конвертации доли или её размер (заранее определённый).

Поскольку для инвестора важно обеспечить возможность получения доли в действующей компании, то в корпоративном договоре прописываются временные ограничения (запреты) на отчуждение участниками компании своих долей (или их частей), запреты на вывод из компании ценных активов (если говорим о технологических компаниях, то чаще всего это интеллектуальная собственность) и т.д.

Поскольку помимо участников компании стороной указанного договора является инвестор (займодавец), который на момент его заключения не является владельцем доли в компании, то строго говоря, такой договор называется квазикорпоративным. Он отличается от корпоративного тем, что сторонами последнего могут быть только участники компании, а сторонами первого могут быть также и третьи лица (не являющиеся владельцами долей в компании).

Протокол общего собрания участников компании или решение единственного участника компании (если в компании всего один участник). С помощью этого документа и оформляется непосредственная конвертация займа в долю в компании.

По сути, это вполне обычное решение общего собрания участников (участника) об увеличении уставного капитала компании за счёт вклада третьего лица. Да, при конвертации займа в долю инвестор заходит в компанию чаще всего через увеличение уставного капитала. Исключением из правила может стать ситуация, когда у компании есть казначейская доля (доля, принадлежащая самой компании). В таком случае инвестором приобретается казначейская доля и необходимости в увеличении уставного капитала нет, ведь в результате выкупа казначейской доли денежные средства поступают в саму компанию.

Особенностью протокола общего собрания участников (решения участника) в рамках конвертируемого займа является то, что участники (участник) обязаны оформить его на основании заявления инвестора, а вклад инвестора, увеличивающего уставный капитал, фактически в капитал не вносится, но в качестве его уплаты взаимозачётом погашается заём (или его часть). Поэтому заём и называется конвертируемым.

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После принятия общим собранием участников (единственным участником) компании решения о конвертации займа и предоставлении инвестору доли в компании, оформляется заявление по форме Р13001 и направляется в налоговую инспекцию для регистрации перехода доли инвестору и изменении размера долей других участников (если такое изменение произошло в результате конвертации). Следует также знать, что по текущему законодательству документы об увеличении уставного капитала компании в обязательном порядке подлежат нотариальному удостоверению.