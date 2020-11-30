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Пять лайфхаков от налоговиков для тех, кто не хочет стать должником по налогам

Завтра — срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2019 год.

УФНС по Республике Башкортостан подготовило обзор действенных лайфхаков, позволяющих вовремя уплатить налоги.

1. Стать пользователем интерактивного сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» и мобильного приложения «Налоги ФЛ»

На сайте налоговой службы пользователи данного сервиса имеют возможность:

— просматривать налоговые уведомления;

— оплачивать налоги в режиме онлайн (как текущие начисления, так и задолженность),

— отслеживать уплаченные суммы налогов;

— получать сведения о переплате и задолженности;

— контролировать актуальность данных по своим объектам налогообложения (квартиры, земельные участки, транспортные средства) и т.д.

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Получить логин и пароль для входа в сервис возможно при личном обращении в любую налоговую инспекцию, осуществляющую прием налогоплательщиков, либо с помощью учетной записи Единого портала госуслуг.

Мобильной версией интернет-сервиса «Личный кабинет для физических лиц» является бесплатное приложение «Налоги ФЛ», разработанное ФНС. Оно также позволяет перейти на полное дистанционное взаимодействие с налоговыми органами — быстро и просто уплачивать налоги.

2. Воспользоваться уникальным идентификатором начислений (УИН)

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки налоговые органы рекомендуют гражданам своевременно уплатить имущественное налоги за 2019 год без личного посещения отделения «Почты России», в котором хранится направленное налогоплательщику налоговое уведомление.
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Для этого с помощью электронного сервиса «Обратиться в ФНС России» или иным удобным способом необходимо направить обращение в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика о предоставлении уникального идентификатора начислений (УИН), который указан в налоговом уведомлении.

В обращении налогоплательщику необходимо указать:

  • фамилию, имя, отчество;
  • реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  • адрес или электронную почту для направления ответа на обращение;
  • данные о налоговом периоде, в отношении которого запрошен УИН.
Получив УИН, физические лица могут уплатить имущественные налоги с помощью сервиса «Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по индексу документа» либо иным удобным способом, в том числе через терминалы и мобильные сервисы банковских организаций.

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3. Уплатить имущественные налоги можно и за третьих лиц

Уплатить имущественные налоги можно, к примеру, за своих родителей и других родственников, то есть за третьих лиц. Для этого можно воспользоваться интернет-сервисом «Уплата налогов за третьих лиц», который размещен в блоке «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС.

Он позволяет быстро и правильно подготовить необходимые документы для уплаты налога за третье лицо и произвести ее.

Для этого на странице сервиса необходимо ввести информацию о лице, осуществляющем платеж: ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, то ввести этот индекс и сразу перейти к оплате.

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Если же такого документа нет, то необходимо заполнить соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется.

Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги.

4. Если налоговое уведомление до сих пор не получено, то его можно получить в офисах МФЦ

Услуга «Приём заявления физического лица (его законного или уполномоченного представителя) о получении его налогового уведомления лично под расписку через МФЦ» входит в перечень государственных услуг ФНС, которые предоставляются в офисах РГАУ МФЦ.

Для получения данной услуги налогоплательщику-физлицу либо его законному или уполномоченному представителю, действующему на основании доверенности, необходимо представить документ, удостоверяющий личность, и соответствующее заявление, которое будет передано в налоговую инспекцию для формирования сводного налогового уведомления на уплату имущественных налогов для последующей передачи в офис МФЦ.
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Также налоговое уведомление можно получить:

Произвести уплату имущественных налогов за 2019 год можно любым удобным способом:

5. Для решения вопросов по имущественным налогам физлиц можно обратиться по телефону горячей линии УФНС

В целях получения полной и достоверной информации по вопросам, связанным с уплатой имущественных налогов физических лиц за 2019 год, налогоплательщики могут обратиться по телефону «горячей линии» УФНС своего региона либо по бесплатному телефону Единого Контакт-центра 8-800-222-22-22.

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На сегодняшний день это эффективно функционирующий канал прямой связи налоговых органов региона с гражданами и организациями: любой обратившийся получит ответ от квалифицированного специалиста.

Подобный формат взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками особенно актуален в условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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