Пять лайфхаков от налоговиков для тех, кто не хочет стать должником по налогам

Завтра — срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2019 год.
УФНС по Республике Башкортостан подготовило обзор действенных лайфхаков, позволяющих вовремя уплатить налоги.
1. Стать пользователем интерактивного сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» и мобильного приложения «Налоги ФЛ»На сайте налоговой службы пользователи данного сервиса имеют возможность:
— просматривать налоговые уведомления;
— оплачивать налоги в режиме онлайн (как текущие начисления, так и задолженность),
— отслеживать уплаченные суммы налогов;
— получать сведения о переплате и задолженности;
— контролировать актуальность данных по своим объектам налогообложения (квартиры, земельные участки, транспортные средства) и т.д.
Получить логин и пароль для входа в сервис возможно при личном обращении в любую налоговую инспекцию, осуществляющую прием налогоплательщиков, либо с помощью учетной записи Единого портала госуслуг.
Мобильной версией интернет-сервиса «Личный кабинет для физических лиц» является бесплатное приложение «Налоги ФЛ», разработанное ФНС. Оно также позволяет перейти на полное дистанционное взаимодействие с налоговыми органами — быстро и просто уплачивать налоги.
2. Воспользоваться уникальным идентификатором начислений (УИН)В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки налоговые органы рекомендуют гражданам своевременно уплатить имущественное налоги за 2019 год без личного посещения отделения «Почты России», в котором хранится направленное налогоплательщику налоговое уведомление.