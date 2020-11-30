Пять лайфхаков от налоговиков для тех, кто не хочет стать должником по налогам

Для этого с помощью электронного сервиса «Обратиться в ФНС России» или иным удобным способом необходимо направить обращение в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика о предоставлении уникального идентификатора начислений (УИН), который указан в налоговом уведомлении.

В обращении налогоплательщику необходимо указать:

фамилию, имя, отчество;

реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

адрес или электронную почту для направления ответа на обращение;

данные о налоговом периоде, в отношении которого запрошен УИН.

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3. Уплатить имущественные налоги можно и за третьих лиц

Он позволяет быстро и правильно подготовить необходимые документы для уплаты налога за третье лицо и произвести ее.

Для этого на странице сервиса необходимо ввести информацию о лице, осуществляющем платеж: ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, то ввести этот индекс и сразу перейти к оплате.

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Если же такого документа нет, то необходимо заполнить соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется.

Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги.

4. Если налоговое уведомление до сих пор не получено, то его можно получить в офисах МФЦ

Для получения данной услуги налогоплательщику-физлицу либо его законному или уполномоченному представителю, действующему на основании доверенности, необходимо представить документ, удостоверяющий личность, и соответствующее заявление, которое будет передано в налоговую инспекцию для формирования сводного налогового уведомления на уплату имущественных налогов для последующей передачи в офис МФЦ.