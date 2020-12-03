Заставляют работать в две смены. Это законно?

Что делать, если вас заставляют работать в две смены? Законно ли это? Какие есть варианты, если терять работу совсем не хочется?

Важно разобраться с тем, каким образом вас привлекают к работе во вторую смену.

Скорее всего, это оформлено как совместительство или совмещение, иначе у начальства возникли бы сложности с законным оформлением: для ваших выходов внеурочно пришлось бы каждый раз издавать приказ, что маловероятно. Ведь если в трудовом договоре определено время работы в одну смену, то и работать сотрудник должен согласно нормам договора: все что за пределами — только по желанию самого человека и в рамках сверхурочной работы.

Статья 60.1 Трудового кодекса РФ говорит о том, что сотрудник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).

Вариант второй — совмещение профессий (должностей) или расширение зон обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 Трудового Кодекса). Поручаемая вам дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).

Возложенный дополнительный функционал по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего коллеги без освобождения от работы, определенной трудовым договором, сотруднику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). Срок, в течение которого человек будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются начальством с письменного согласия самого работника.

Труд по совместительству или совмещению в любом случае оплачивается стандартно: исходя из потраченного времени или в фиксированной сумме, в зависимости от ваших официальных договоренностей (которые прописаны в вашем договоре и во внутренних документах организации, где вы трудитесь). В законе это прописано так: Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 Трудового Кодекса).

Если же вы все-таки давали письменное соглашение на сверхурочную работу, то сверхурочная работа естественно оплачивается дополнительно. Сверхурочная работа — работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной для этого человека продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Но важно понимать, что речь тут об исключительных ситуациях. То есть постоянно работать едва ли не целый день вас в любом случае попросить не могут, закон просто не допускает этого.

Оплачиваться сверхурочный труд обязан в повышенном размере. Согласно ст.152 ТК РФ — за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном. То есть, если нужны деньги, определенный смысл в этом есть. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию сотрудника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Но отгул, как правило, смотрится менее привлекательно, чем повышенная оплата за двойную пахоту.

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Если вас не устраивает пахота, стоит мирно и конструктивно объясниться с руководством. Человек — не робот и, при желании, начальство поймет и пойдет на уступки. Молчать и думать, что ситуация разрешится сама собой, не стоит.