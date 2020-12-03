Как обжаловать административный штраф в суде самостоятельно

Если при рассмотрении дела об административном правонарушении установлена вина физлица или организации, должностное лицо (суд) выносит постановление по делу об административном нарушении в виде постановления о назначении административного наказания (ст. 29.9 КоАП РФ).

Одним из видов наказаний является административный штраф (ст. 3.2 КоАП РФ). Как его обжаловать в случае несогласия? Для этой процедуры необязательно привлекать юриста. Подготовить необходимые документы можно и самостоятельно, если знать процедуру.

Подавать жалобы на назначенные штрафы вправе следующие субъекты:

нарушитель;

потерпевший;

законный представитель физлица;

законный представитель юрлица;

защитник и представитель;

бизнес-омбудсмен;

должностное лицо, выписавшее протокол, может пожаловаться на судебное постановление по этому делу;

должностное лицо, составившее постановление по делу (руководитель коллегиального органа), вправе подать жалобу на судебное решение по жалобе на это постановление;

прокурор.

Наиболее распространенными для обжалования являются штрафы, наложенные следующими контролирующими органами:

ГИБДД за правонарушения в области дорожного движения;

Трудовой инспекцией за нарушения трудового законодательства;

Роспотребнадзором за нарушения, посягающие на санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан;

ФНС за нарушения в области налогов и сборов;

отделами по вопросам миграции МВД за нарушения миграционного законодательства и другие.

Последовательность действий при обжаловании штрафа

Место, куда представляется жалоба на штраф, зависит от субъекта, привлекшего нарушителя к ответственности (ст. 30.1 КоАП РФ):

если это судья — в вышестоящую судебную инстанцию;

коллегиальный орган (административные комиссии и другие) — в районный суд, где дислоцирован орган;

должностное лицо — в вышестоящие орган (должностному лицу) или в районный суд, где рассматривалось дело. Если жалоба подана сразу в несколько мест, то ее разрешает только суд;

другой орган, созданный региональным законом, — в районный суд, где разрешалось дело.

Штрафы, назначенные в связи с ведением юрлицом или ИП бизнеса, обжалуются в арбитражном суде.

Порядок подачи жалобы закреплен в ст. 30.2. КоАП РФ. Этой нормой определено, что жалоба подается судье, в орган или должностному лицу, которые вынесли штраф. В течение трехдневного периода жалоба перенаправляется в вышестоящий суд или орган, который будет ее рассматривать. При этом жалобу можно подать и напрямую вышестоящему субъекту. От уплаты госпошлины за обжалование штрафа заявители освобождены.

Согласно статье 30.3 КоАП РФ? для подачи жалобы отводится десять суток со дня получения постановления. В отношении отдельных правонарушений (статьи 5.1–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ) обжалование штрафов производится в пятидневный срок со дня получения постановления.

Жалоба на постановление о штрафе рассматривается единолично судьей или должностным лицом. По общему правилу на ее разрешение отведено 10 суток. Если прошение рассматривает суд, этот срок составляет два месяца. Жалобы на штрафы, подаваемые в пятидневный срок, должны быть тоже разрешены в течение пяти дней (ст. 30.5, 30.6 КоАП РФ).

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Как правильно составить и подать жалобу

При составлении жалобы на постановление по административному делу следует руководствоваться положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно статье 4 этого закона жалоба признается обращением. В статье 7 закона приведены требования к письменным обращениям.

С учетом этих требований можно выделить основные реквизиты, которые должна включать жалоба:

название органа, суда, Ф.И.О. и должность лица, которые будут рассматривать жалобу;

информация о себе (Ф.И.О., адрес, телефон);

суть жалобы (наименование органа (суда), вынесшего обжалуемое постановление, назначенный штраф, аргументы и обоснование незаконности постановления);

дату и подпись;

к жалобе прикладываются документы и материалы, подтверждающие доводы заявителя.

Как увеличить шансы на успешное обжалование

Чтобы претендовать на разрешение вопроса по существу и избежать риска возврата жалобы или оставления ее без рассмотрения, необходимо учитывать ряд особенностей.

Подать жалобу в электронной форме нельзя, поскольку такая возможность не предусмотрена законом. О правомерности данного подхода говорят и суды. В Решении от 21.06.2019 № 20-ААД19-2 Верховный Суд РФ указал, что нормами КоАП не предусмотрена возможность подачи жалоб на акты по делу об административном правонарушении в электронном виде. Это же правило касается и подачи электронных жалоб, подписанных электронной подписью.

Еще один нюанс при обжаловании штрафов — на каждое постановление подается отдельная жалоба (Решение Верховного Суда РФ от 12.04.2018 № 67-ААД18-6). Риски возврата жалобы существуют и в том случае, если из ее содержания невозможно установить, чьи именно права и каким образом нарушены (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 07.03.2007).

При этом в большей степени результат рассмотрения прошения и вынесение положительного решения по нему будут зависеть от того, как жалоба составлена. В документе должно быть понятно изложено, почему вынесенное постановление незаконно, какие документы или материалы подтверждают правоту заявителя, а также приведены ссылки на нормы закона.