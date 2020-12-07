Ещё раз разбираемся, где взять, как заполнить и куда отправить форму для юрлиц и ИП о количестве сотрудников, переведенных и не переведенных на дистанционную работу.

Как организациям и ИП нужно сообщать о своих сотрудниках?

С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В соответствии с действующей редакцией указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68УМ, необходимо предоставить сведения об организации, а также информацию о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения о переводе на дистанционную работу.

Сведения необходимо предоставлять еженедельно по понедельникам, начиная с 12 октября 2020 года, в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru.

В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения.

В случае организации режима работы, предусматривающего чередование дистанционного режима работы и выполнения трудовой функции на рабочем месте, а также сменного режима работы при представлении сведений, указываются все работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), в отношении которых приняты соответствующие решения. При принятии указанных решений должно быть обеспечено одновременное нахождение на рабочем месте не более 70 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам).

Какие сведения необходимо сообщать?

Необходимо предоставить сведения о количестве сотрудников, которые:

продолжают ходить на работу ;

; работают удаленно.

Сведения об организации, которые необходимо указать:

полное наименование организации/ИП;

краткое наименовании организации;

ИНН;

ОГРН/ОГРНИП;

юридический адрес (в соответствии с данными ЕГРЮЛ );

); основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) — код ОКВЭД;

дополнительные виды осуществляемой деятельности (коды ОКВЭД через запятую);

общая численность работников организации:

суммарная численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

суммарная численность работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

О сотрудниках, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, понадобится предоставить расширенные сведения:

номер мобильного телефона;

государственный регистрационный номер транспортного средства (при наличии);

номер электронной карты «Тройка» (при наличии);

номер электронной карты «Стрелка» (при наличии);

номер социальной карты, выпущенной на основании решений органов исполнительной власти города Москвы и Московской области (уполномоченных ими организаций) (при наличии)

номер месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, временного льготного билета (при наличии).

Эти сведения нужно внести в специальную форму.

Куда подать заполненную форму?

Для загрузки списка сотрудников, переведенных на удаленную работу, перейдите в личный кабинет юридического лица — раздел «Удаленная работа».

Посмотреть результат загрузки вы можете в этом же разделе.

Для передачи сведений у вас должен быть зарегистрирован личный кабинет юридического лица на портале, должна быть электронная цифровая подпись. Также для авторизации в личном кабинете юридического лица на mos.ru вы можете использовать учетную запись организации на портале gosuslugi.ru.

Индивидуальные предприниматели могут подать сведения без использования электронной подписи. Для этого:

Создайте личный кабинет ИП на портале gosuslugi.ru. Привяжите учетную запись на портале gosuslugi.ru к учетной записи на mos.ru. На странице авторизации на mos.ru нужно выбрать кнопку «Госуслуги», ввести логин и пароль от личного кабинета ИП на портале госуслуг. Далее ввести логин и пароль от личного кабинета физлица портала mos.ru. При следующем входе дополнительная авторизация не понадобится.

Как передать полномочия для подачи сведений сотруднику без электронной подписи?

Руководитель организации или уполномоченный сотрудник с электронной подписью может предоставить возможность подачи сведений на mos.ru доверенным лицам — сотрудникам организации.

Обратите внимание: доверенным лицом может стать пользователь mos.ru, у которого в личном кабинете физического лица указан и проверен СНИЛС.

Чтобы добавить доверенное лицо, сотрудник с электронной подписью должен в личном кабинете ЮЛ/ИП на mos.ru в разделе «Доверенные лица» указать СНИЛС этого пользователя и предоставить ему «Полный доступ».

Чтобы подать сведения о сотрудниках организации, пользователю, назначенному доверенным лицом, нужно:

Авторизоваться на mos.ru по своему логину и паролю. В верхней правой части меню нажать «Сменить профиль» и переключиться на корпоративный профиль организации.

В какой срок нужно направить форму?

Сведения необходимо предоставлять еженедельно по понедельникам, начиная с 12 октября 2020 года.

В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения.

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Как вносить вид деятельности?

Требуется вносить код в соответствии со справочником ОКВЭД, в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

В организации или ИП есть один работник. Переводить ли его на дистанционный режим работы?

Если для осуществления предпринимательской деятельности создана организация или ИП без работников, перевод директора или ИП на дистанционный режим работы не требуется. Предоставлять данные по установленной форме в этом случае не нужно.

Если в организации или ИП есть только один работник, с которым заключен трудовой договор, или исполнитель по гражданско-правовому договору, для соблюдения требований указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ его требуется перевести на дистанционный режим работы.

Сведения по работнику необходимо предоставлять еженедельно по понедельникам, начиная с 12 октября 2020 года.

Что делать, если юридический адрес организации или ИП совпадает с домашним адресом проживания?

Требование указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ о переводе на дистанционный режим работы касается исключительно работников организаций и ИП.

Если сам предприниматель ведет деятельность по адресу его регистрации без привлечения работников или исполнителей по гражданско-правовому договору — требование о дистанционном режиме работы на него не распространяется, поскольку он является работодателем, а не работником.

Если предприниматель привлекает к своей деятельности работников или исполнителей по гражданско-правовому договору, и такая деятельность осуществляется в месте проживания предпринимателя — не менее 30% привлекаемых им лиц должны быть переведены на дистанционный режим работы и не осуществлять деятельность по этому адресу.

У меня сеть магазинов. Форму нужно заполнить на каждый магазин отдельно?

Если магазин работает как одно юридическое лицо, нужно заполнить одну форму.

Если магазины работают как разные юрлица, вам следует заполнить сведения по принципу «одно юрлицо — один файл».

Что будет, если организация не направит сведения?

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение требований указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ.

У меня остались вопросы. Куда обратиться?

Для вашего удобства на mos.ru составлены:

инструкция по регистрации кабинета ЮЛ и ИП;

инструкция по получению электронной цифровой подписи.