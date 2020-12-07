По следам главных бухгалтеров: уроки субсидиарной ответственности

Статья написана по итогам разговора с моим хорошим знакомым, который длительное время работает главбухом довольно крупного предприятия. В нашей беседе он не скрывал озабоченности участившимися случаями привлечения к субсидиарной ответственности по долгам предприятия именно главных бухгалтеров.

По его словам, возможность влияния главбуха на экономическое состояние предприятия сильно преувеличена. Ведь бухгалтерский учет — это, в основном, констатация уже свершившихся фактов хоз.деятельности предприятия на основе имеющихся первичных документов. Решения по проведению конкретных сделок принимаются руководителем на основе рекомендаций отдела продаж или отдела снабжения предприятия. А главного бухгалтера чаще всего просто ставят в известность о проведении сделки и необходимости ее отражения в учете.

На моего знакомого сильно повлиял случай с главным бухгалтером Цыбиным В.А., которого привлекли к субсидиарной ответственности вместе с руководителем на сумму больше 97 млн рублей (постановление от 29 июля 2019 г. по делу № А40-161770/2014). И он считает, что так можно любого главного бухгалтера привлечь к субсидиарке.

Чтобы выяснить, как на самом деле это происходит, я просмотрел более 400 (!) дел арбитражных судов РФ за период с декабря 2019 по ноябрь 2020 года, связанных с банкротством и привлечением к субсидиарной ответственности контролирующих предприятия лиц. В том числе и дело Цыбина В.А..

Выяснилось, в частности, что требование о привлечения главного бухгалтера к ответственности заявлялось не более чем в 12 случаях, а привлекли к субсидиарной ответственности за рассмотренный период только в 5 случаях. Но суммы, конечно, очень не маленькие: десятки и даже сотни миллионов рублей.

Расскажу подробнее, что мне удалось узнать.

Основания для привлечении к субсидиарной ответственности

Постановление от 29 июля 2019 г. по делу № А40-161770/2014 (дело Цыбина В.А.)

В данном случае вина бухгалтера не вызывает сомнений, как бы мне не было его жалко. Он самостоятельно и добровольно признал себя виновным в ходе допроса.

В протоколе допроса Цыбин В.А. сообщил, что

«в его обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета... Субподрядные организации (в т.ч. ООО „СтройМост“ (ИНН 4632091994), ООО „ПромСтройСервис“ (ИНН 7721636973), ООО „Импекс-Трейд“ (ИНН 7743695242), ООО „Дисконт“ (ИНН 7733643069), ООО „Альянс Профи“ ИНН 7713657070, ООО „Ритон Альянс“ (ИНН 7743698162)) к выполнению работ не привлекались. Однако расходы в целях налогообложения по вышеуказанным организациям учитывались полностью. Все суммы расходов по указанным организациям списывались на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в полном объеме по актам, товарно-транспортным ценностям. Вычеты по НДС принимались по организациям в полном объеме. Подписанные первичные документы (акты, КС 2, КС 3, товарные накладные) относились на затраты по дате их подписания. Бухгалтерский учет велся в программе 1С, по получению документов, передаваемых ему руководством, все отражалось в соответствующих регистрах, на основании чего составлялись налоговые декларации...».

Об ответственности за дачу заведомо ложных показаний Цыбин В.А. предупрежден, протокол им прочитан, с его слов записано верно. Решение N 07-21/36 от 11.11.2013 основано на показаниях Цыбина В.А. от 28.12.2012. В заявлении о привлечении соответчиков приведены сведения из данного протокола допроса, подтверждающие осознанное отражение Цыбиным В.А. в налоговом и бухгалтерском учете заведомо ложных сведений по вышеуказанным контрагентам.

Как говорится, ни убавить, ни добавить. Как вести себя на допросе, выводы делайте сами.

Решение от 25 февраля 2020 г. по делу № А40-247915/2019

В абзаце 14 пункта 24 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 установлено, что положение главного бухгалтера отличается от положения лиц, занимающих иные руководящие должности, тем, что если на главного бухгалтера возложена ответственность за ведение бухгалтерского учета, то даже если он не будет являться контролирующим лицом, он будет нести субсидиарную ответственность солидарно с руководителем должника в случае, если он по указанию руководителя или совместно с ним совершил действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней сведений.

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Применительно к рассматриваемому случаю в рамках рассмотрения обособленных споров о признании недействительными сделок по перечислению должником денежных средств в пользу ООО «Горстрой» и ООО «Оникс» установлено, что Мерзлякова И.В. выполняла функции главного бухгалтера ООО «УК Тепловодомер» на протяжении всего периода времени, когда совершались недействительные сделки, до введения в отношении должника процедуры конкурсного производства.

При этом Мерзлякова И.В. являлась также главным бухгалтером ООО «Горстрой», директором ООО «Оникс», в пользу которых произведены безосновательные перечисления денежных средств, о чем она явно не могла не знать.

В данной ситуации, осознавая неправомерный характер действий фактически контролировавшего должника лица, с учетом нахождения ООО «УК Тепловодомер» в процедуре банкротства, действуя разумно и добросовестно, Мерзлякова И.В. имела возможность нивелировать наступление неблагоприятных для должника и его кредиторов последствий, в том числе посредством раскрытия соответствующей информации временному управляющему и суду.

Вывод прост: работа во взаимозависимых предприятиях на ключевых должностях в случае банкротства приведет к субсидиарной ответственности.

Постановление от 26 февраля 2020 г. по делу № А40-219321/2017

Дело направлено на новое рассмотрение для установления конкретного виновника в утрате документации. По смыслу подпунктов 2 и 4 пункта 2, пунктов 4 и 6 статьи 61.11 Закона о банкротстве, лица, не признанные контролирующими должника, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), несут солидарно с бывшим руководителем субсидиарную ответственность за доведение до банкротства как соучастники, если будет доказано, что они по указанию бывшего руководителя или совместно с ним совершили действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней сведений.

Постановление от 26 февраля 2020 г. по делу № А41-1727/2015

В период с 2010 по 2014, имея совокупный доход в размере 211 210 руб., Курилович И.В. были приобретены объекты недвижимости в размере более 61 млн руб. Надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчицы доходов в размере, достаточном для приобретения объектов недвижимости, не представлено. Из представленных ответчицей доказательств не представляется возможным установить цепочку получения ею денежных средств и направления на приобретение спорных объектов.

Таким образом, требования уполномоченного органа о привлечении Курилович И.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 98 009 937,62 руб. являются основанными и подлежат удовлетворению.

Имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют о том, что Курилович И.В., являясь главным бухгалтером должника, была вовлечена в финансово-хозяйственную деятельность общества и принимала участие при организации схемы ухода от налогообложения, искажения бухгалтерской отчетности, перечисления денежных средств по мнимым сделкам. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Курилович И.В. являлась контролирующим лицом должника, извлекала существенную выгоду в результате незаконного поведения совместно с руководителем должника.

Вывод: расходы должны быть подтверждены легально полученным доходом.

Основания для отказа в привлечении к субсидиарной ответственности

Постановление от 13 февраля 2019 г. по делу № А42-2408/2015

Из отчета аудиторской проверки ООО «Альфа- Аудит » следует, что в ходе проверки никаких существенных нарушений и недочетов не выявлено, данные бухгалтерской отчетности за 9 месяцев соответствуют данным бухгалтерского учета. Отсутствуют высокие и средние налоговые риски.

Согласно аудиторскому заключению ООО «ЭФАудит» от 24.08.2015 (по итогам за 2014 год), бухгалтерская (финансовая) отчетность отражается достоверно во всех существенных отношениях, финансовое положение ДООО ОАО «Севзапэлектромонтаж» по состоянию на 31.12.2014 и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности — в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заявителями не доказано, что главным бухгалтером искажена и (или) отсутствует какая-либо информация в бухгалтерской документации, совершены действия, заведомо влекущие причинение организации ущерба, существенно ухудшившего его финансовое положение и последующее банкротство должника.

Подтвержденная аудиторами отчетность явилась основанием для отказа в привлечении главного бухгалтера к субсидиарной ответственности.

Решение от 25 февраля 2020 г. по делу № А40-247915/2019

Доказательств того, что Смольянинова Е.А. имела право давать обязательные для общества указания и реализовали свои права и (или) возможности в отношении должника, учитывая, что она не входила в состав органов управления общества и не являлась его участником, в деле не имеется. В связи с чем правовые основания для привлечения Смольянинова Е.А. к субсидиарной ответственности по п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве у суда отсутствуют.

Не старайтесь войти в состав органов управления предприятия, хотя это и престижно, но может быть очень дорого.

Постановление от 12 февраля 2020 г. по делу № А42-2546/2018

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника бывшего главного бухгалтера Козловой Е.В. конкурсный управляющий Зимина А.Н. основывается на том, что Козлова Е.В. совместно с Ревичем Р.С. скрывает использовавшуюся должником компьютерную программу «1С:Бухгалтерия» и бухгалтерскую документацию должника.

Суды учли, что в распоряжении бывшего главного бухгалтера Козловой Е.В. имеется копия использовавшейся Обществом бухгалтерской базы 1С:Предприятие на электронном носителе, а также иные бухгалтерские документы должника, при этом Козлова Е.В. заявила о готовности передать их конкурсному управляющему.

Может, это и не корректно, но зато полезно иметь у себя документацию (копии) предприятия.

Решение от 4 февраля 2020 г. по делу № А34-10904/2018 (оказание бухгалтерских услуг)

Согласно п. 6.1 Договора от 01.12.2011, Исполнитель несет ответственность за правильность и своевременность ведения бухгалтерского и налогового учета только за оплаченный Заказчиком период выполненных работ (услуг) во время действия Договора, и исключительно за правильность и своевременность отражения в учете полученных им первичных документов.

Если Заказчик нарушил условия оплаты, либо своевременно не предоставил Исполнителю первичную документацию, то Исполнитель слагает с себя любую ответственность за правильность и своевременность ведения бухгалтерского и налогового учета Заказчика за тот период, за который не поступила оплата, или в котором не были предоставлены первичные документы.

Если в результате документальной проверки выявится фиктивность (недействительность) какого-либо первичного документа, либо контрагента Заказчика, предоставившего первичный документ, то вся ответственность по данному факту возлагается на Заказчика.